Mapbox：为自动驾驶汽车绘制地图，除了谷歌你还应该了解它 | 创业 初创公司报道

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当自动驾驶大潮袭来的时候，这个领域的地图服务也被撑起了一个巨大的市场。据彭博社报道，如果一家公司可以提供最详细、覆盖范围最广的自动驾驶地图，那么其价值可能会达到数十亿美元。

这种巨大的市场前景同时也吸引了很多玩家开始布局，比如 Waymo、百度等巨头斥巨资投入测绘车辆为自动驾驶项目收集、创建地图，还有一些创业公司也在寻找角度，试图获得一席之地，来自美国的地图技术公司 Mapbox 就是其中之一。

生于移动互联网时代

Mapbox 成立于 2010 年，当时移动互联网刚刚开始爆发，地理数据对网络服务也越来越重要，像 Google 等巨头便主导了 2C 的地图领域，而与此同时也留下了一个细分市场：为企业和开发者提供定制地图。

据了解，Mapbox 获得地理数据的方式有三种：一是利用开放的地理数据平台，比如 OpenStreetMap、NASA，获得公开的数据；二是购买，从 DigitalGlobe 等数据提供方那里购买地理数据；三是通过其客户获得他们的用户地理数据，Mapbox 的客户包括 Tesla、Airbnb、Snap、飞猪、Keep 等。根据官方的数据，全球每月有 3 亿人使用 Mapbox 地图支持的各种应用。

Mapbox 副总裁 Alex Barth 向动点科技表示，Mapbox 获取用户数据，但是不会侵犯用户的隐私。“我们收集的地理数据是匿名的，不会有用户的个人信息。我们只对用户整体的数据感兴趣，比如用户的地理位置移动情况、他们移动的速度，但是我们并不希望了解一位用户是谁。Mapbox 设定了程序，收集到的数据会自动更新 Mapbox 地图的准确度。”

基于地理数据，Mapbox 为开发者和企业客户提供开发工具及开发平台，通过它的开发工具可以帮助开发者在手机、网页应用中增加位置相关功能，比如地图、导航、按距离排序、以及可视化海量地理数据等。

有意思的是，Barth 将 Mapbox 的产品比作乐高，开发者在其 API 平台基础上开发 Web 或者移动应用，他们可以修改上面的地图数据种类，也可以把自己的数据加进去。

拿到软银投资

在客户收费方面，Mapbox 按照客户产品的月活用户数量或者地图调用浏览数量计算，每月 5 万以下的月活用户可以免费使用，月活用户数量不重复计算。

今年 2 月，Mapbox 宣布平台的注册开发者数量已经突破 100 万。对于面向开发者的平台，100 万是一个里程碑事件，开源云计算平台 Twilio 申请上市时的开发者用户数量还不到 100 万，仅有 90 万。

其实，在地理信息服务市场，除了 Mapbox 还有西班牙公司 CARTO，以及中国的 Geohey 极海 。而从融资角度看，Mapbox 是最成熟的。

2017 年 10 月，Mapbox 宣布完成 1.64 亿美元 C 轮融资，投资方除了软银之外，都是原有投资人，比如 Foundry Group、DFJ Growth、DBL Partners。据 TechCrunch 估计，本轮融资之后，Mapbox 的估值可能在 4 亿美元左右 。

完成融资之后，这家公司将拓展其业务，进入物联网、自动驾驶、混合现实领域。另外，接受软银的投资，将帮助 Mapbox 在亚洲拓展其业务。

Mapbox CEO Eric Gunderson 表示，为地图技术寻找手机之外的其他应用，是这家公司与软银一拍即合的原因。他认为如今移动传感器被内置在万物中，形成网络，而 Mapbox 关注实时位置信息如何在网络中流动。

自动驾驶野心与国际化

需要补充的是，为自动驾驶汽车绘制地图有两种实现路径：一种以 Google、HERE 为代表，他们投入专业的地图信息采集汽车，获得高精度地图；另一种是 Mapbox 这类公司，他们通过安装在手机上的软件，绘制道路地图。

Mapbox 的优势在于，一方面 Google 推进无人驾驶后，与一些汽车厂商形成业务竞争，于是他们转而寻求其他同样可靠的地图提供方。另一方面，Mapbox 的地图成本更低，并且可以实时更新地图，这对于高度依赖地图的自动驾驶非常重要。Alex Barth 表示，Mapbox 可以获得实时的交通信息、发现新的障碍、施工点等信息，并且将这些信息更新给其客户。

这家公司在 2015 年进入中国，一方面帮助中国企业走向海外，以及国际公司进入中国。比如，飞猪、Keep 需要国际地图，以保证其用户出国时候也能正常使用；而 Booking.com 这样的公司，要加入中国市场的话，要先有全球的中文地图，而这是 Mapbox 可以提供的。

另外， 前 Uber 亚太区商务负责人 Andy Lee 也于前不久加盟了这家公司 ，并担任 Mapbox 副总裁兼亚太区管理总监，未来将负责亚太地区业务扩张。

“下一步我们将继续扩大 Mapbox 在中国的市场份额，尤其是在健身、旅游、天气、AR/VR、和汽车领域。” Alex Barth 说。