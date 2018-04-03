图森未来宣布进入港内无人驾驶集装箱卡车市场，下半年进行试验性商业化

4 月 3 日，专注于 L4 级自动驾驶货运卡车的科技企业 图森未来 对外宣布进入港内集装箱卡车无人驾驶运输市场。

图森未来表示，经过数月来在北方某深水集装箱港口内的无人内集卡车队保密测试，图森未来已实现完美对接现有港机系统及港务系统的无人码头内集装箱转运车队解决方案，拥有了由干线运输到区域内运输的整套无人驾驶技术解决方案，能够帮助港口集团提升智能化水平，打造智慧港口。

有别于穿梭在各个物流枢纽间的长距离集装箱运输卡车，码头内集装箱卡车（以下简称内集卡）根据港务系统的指挥肩负着港口内集装箱的流转运输任务。

港口一般 24 小时运营，司机多班倒，常伴有疲劳驾驶现象；沿海风吹日晒，集装箱装卸环节存在操作风险，工作环境艰苦，对年轻人吸引力差，同时内集卡对司机的驾驶经验和驾驶资格要求高，造成港口内集卡司机短缺问题严重。传统 AGV 自动导航车亦因旧港改造难度大、缺乏灵活性、造价高等缺点，应用场景被严重制约。

图森未来表示，他们研发的无人内集卡能够有效替代人力，解决司机短缺、疲劳驾驶问题，同时可帮助港口集团降低运营成本，提升运营效率，降低安全风险，实现港口由劳动密集型产业向自动化、智能化、无人化的升级转型。据了解，图森未来的解决方案可以实现 7*24 全天候执行港区自动驾驶运输任务。

至于为什么要在港区内进行试运营落地，图森未来郝佳男介绍，相比港区外的高速公路集卡运输，港口码头作业区具有相对封闭、可控的特点，而且，根据《港口治安管理规定》，无证件的人员、车辆不得进人港区，非港区工作人员进入港区应进行登记。因此，场景的半封闭性为自动驾驶卡车技术的商业化落地降低了难度。

图森未来表示，目前已经在真实港口进行测试，下半年可能会进行试验性商业化，至于具体价格，则需要等到车队正式建立之后才能确定。另外，图森未来还表示目前已有多家港口向图森表达了对无人内集卡的强烈兴趣，希望能积极合作并打造全球首个基于人工智能和自动驾驶技术的智慧港口。

另外 ，图森未来还透露已经在河北进行了上万公里的高速公路真实环境路测，目前有 5 辆完全自有的自动驾驶卡车在国内某港口测试，这一数目预计在今年年底将达到 25 辆左右 。