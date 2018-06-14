影创科技发布 New Air 2 双目 MR 智能眼镜，搭载骁龙 845 平台 专题

CES Asia 2018

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影创科技 6 月 13 日在 CES Asia 2018 召开新品发布会，宣布推出 Action One、 Shadow VR 和 New Air 2 三款新品。

Action One 双目 MR 智能眼镜是影创科技在会上发布的首款产品。Action One 采用一体式设计，视场角高达 45°，搭载高通骁龙 835 处理器，配备三颗摄像头，实现完整的 6DOF 追踪。Action One 分辨率为 1280 x 720，PPI 为 3400，PPD（Pixels Per Degree）达到 35。影创科技表示，PPD 超过 30 时，用户就看不见任何像素点，因此也不会有纱窗效应，可以实现 Retina 级别的显示效果。

Action One 搭载影创科技自主研发的全息操作系统 Blue Cat，拥有全息 3D 界面，全新的界面交互，可实现多窗口同时存在、窗口随视觉移动、一键关闭所有窗口等功能。

Action One 将为用户带来全新的视觉体验和人机交互方式，重量仅 330g。长达 4 小时的续航，没有屏幕区域限制。

影创科技此次发布的 Action One 同样拥有开发者和消费者两个不同的版本：开发者版提供 SDK 和 Root 权限，售价 5500 元，消费者版售价 6999 元。

Shadow VR 采用时尚可爱的造型，搭载高通骁龙 835 处理器，菲涅尔超薄光学透镜，可以达到低畸变、高像质的效果，提供全息 3D UI 和超强 6DoF 功能。2560 x 1440 的高分辨率显示，带来更清晰、更真实的画面感受。

影创还为 Shadow VR 配备了自主研发的 6DoF 手柄，采用九轴高精度陀螺仪、光线追踪，使用深度学习 + 融合算法，配备 Steam 标准按键。

双目 MR 智能眼镜 New Air 2 作为发布会的压轴作品，搭载 高通骁龙 845 平台 ，具有更强的运算性能。

New Air 2 的视场角达 60 度，双眼 1080P 的 3D 输出，号称能够带来超越 2K 屏幕的效果。1300 万高清摄像头 + 双 6DoF 空间定位摄像头，可以很好地拍摄提取外部空间并进行识别，实现将虚拟物品直接放在真实空间中的效果，而不是像贴图般覆盖在某个物体表面。

从用户使用体验层面上考虑，New Air 2 采取分体式设计。将电池、主板和音响这些“有分量”的设备集中在“颈挂式”的分体部分，有效减轻了眼镜硬件对头部的压力，为主体部分留出更多的设计空间，让 MR 眼镜实现了“日常化”。