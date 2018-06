影创科技发布 New Air 2 双目 MR 智能眼镜,搭载骁龙 845 平台 专题

CES Asia 2018

新闻

影创科技 6 月 13 日在 CES Asia 2018 召开新品发布会,宣布推出 Action One、 Shadow VR 和 New Air 2 三款新品。

Action One 双目 MR 智能眼镜是影创科技在会上发布的首款产品。Action One 采用一体式设计,视场角高达 45°,搭载高通骁龙 835 处理器,配备三颗摄像头,实现完整的 6DOF 追踪。Action One 分辨率为 1280 x 720,PPI 为 3400,PPD(Pixels Per Degree)达到 35。影创科技表示,PPD 超过 30 时,用户就看不见任何像素点,因此也不会有纱窗效应,可以实现 Retina 级别的显示效果。

Action One 搭载影创科技自主研发的全息操作系统 Blue Cat,拥有全息 3D 界面,全新的界面交互,可实现多窗口同时存在、窗口随视觉移动、一键关闭所有窗口等功能。

Action One 将为用户带来全新的视觉体验和人机交互方式,重量仅 330g。长达 4 小时的续航,没有屏幕区域限制。

影创科技此次发布的 Action One 同样拥有开发者和消费者两个不同的版本:开发者版提供 SDK 和 Root 权限,售价 5500 元,消费者版售价 6999 元。

Shadow VR 采用时尚可爱的造型,搭载高通骁龙 835 处理器,菲涅尔超薄光学透镜,可以达到低畸变、高像质的效果,提供全息 3D UI 和超强 6DoF 功能。2560 x 1440 的高分辨率显示,带来更清晰、更真实的画面感受。

影创还为 Shadow VR 配备了自主研发的 6DoF 手柄,采用九轴高精度陀螺仪、光线追踪,使用深度学习 + 融合算法,配备 Steam 标准按键。

双目 MR 智能眼镜 New Air 2 作为发布会的压轴作品,搭载 高通骁龙 845 平台 ,具有更强的运算性能。

New Air 2 的视场角达 60 度,双眼 1080P 的 3D 输出,号称能够带来超越 2K 屏幕的效果。1300 万高清摄像头 + 双 6DoF 空间定位摄像头,可以很好地拍摄提取外部空间并进行识别,实现将虚拟物品直接放在真实空间中的效果,而不是像贴图般覆盖在某个物体表面。

从用户使用体验层面上考虑,New Air 2 采取分体式设计。将电池、主板和音响这些“有分量”的设备集中在“颈挂式”的分体部分,有效减轻了眼镜硬件对头部的压力,为主体部分留出更多的设计空间,让 MR 眼镜实现了“日常化”。