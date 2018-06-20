让年轻人换个姿势追世界杯！这届互联网公司这么做

作为一项全球瞩目的体育赛事，世界杯不光是体育迷四年一度的狂欢，也带动了庞大的经济收益。而对于这波世界级热点，互联网公司自然也是不能错过的，毕竟年轻人看球不光需要啤酒鸭掌，线上的种种活动也是他们所感兴趣的。今天，我们便整理了本次世界杯赛场外，年轻人聚集的主要线上“场所”。

不慢电视一秒钟的优酷世界杯

怎么保证清晰度，怎么保证低卡顿？延时的问题怎么解决？不能说看电视直播的隔壁老王喊“进球了”，网络收看平台上还处于一片平静吧？高频运动画面的清晰度和流畅度一直是互联网体育赛事直播最大的挑战。

“世界杯直播这个项目，只留给了我们两个礼拜的时间。“优酷 CTO 庄卓然向动点科技透露。作为历史上首家拿下世界杯直播权的主流视频平台，优酷这次也是做了相当多的准备。据动点科技记者采访获悉：本届世界杯由于采用了由优酷自研的“智能媒体大脑”、阿里云密集的 CDN 节点和巨量带宽储备支撑，现在支撑优酷直播的这支团队囊括了产品技术团队、阿里云的团队还有阿里做天猫双十一的技术保障团队。可谓是皇家配置倾巢出动的阵势。

在本次世界杯直播中，优酷技术团队利用在流媒体处理和网络分发领域的深度积累，结合近年来在机器智能技术的沉淀和突破，将广电专业链路同互联网流媒体智能基础设施结合，形成 AI 时代的“智能媒体大脑”，包括：智能编解码、智能调度、智能交互、智能处理、智能处理五大引擎，全面覆盖实时流媒体内容的生产、分发、消费与交互场景，保证了随时随地观看高清、流畅直播的一体化体验首次在互联网端实现。

其中，优酷世界杯直播的高清晰度背后就是智能编解码引擎的作用，该技术还有一个名字“窄带高清 2.0”，已在优酷平台广泛应用，本次优酷技术团队又针对赛事直播景基于机器学习优化了特有的编码策略，比如足球、草地、球员分别采用特别编码策略进行优化，大幅提升了比赛画面的层次感和通透性。

数据显示，6 月 14 日，世界杯揭幕战拉动优酷移动端新用户增长日环比近 160% ，整体日活用户环比增长 20% 左右，世界杯直播观看人数超过 1200 万，创造优酷平台直播历史新高。这些背后实质上是一场围绕内容产业的技术升级浪潮。“文娱行业正处在发生巨变的前夜，而技术的发展正是推动这次变革的推手，尤其是在中国。”庄卓然告诉我们，“世界杯只是一个缩影，技术对内容产业的影响是多元的，随着机器智能、大数据、云计算的发展成熟，我们深刻的意识到，内容产业的每一个环节都将迎来新的一轮升级。”

不仅是优酷的世界杯，也是整个阿里巴巴的世界杯

阿里动用了集团资源，只用 3 天便拿下了赛事直播权。真的是这样吗？

背后的事实其实并非如此简单——虽然国内的体育版权价格已回归理性，但体育赛事依然是各大平台争夺的“香饽饽”。在央视分播版权的拍卖会上，最终不是最高出价者的优酷还是顺利拿下世界杯直播权，“缺专业的体育运营，直接找阿里体育 CEO 张大中借调 10 多人，赛事转播需要带宽，直接从阿里云调动资源。”阿里巴巴文化娱乐集团轮值总裁兼大优酷事业群总裁、阿里音乐 CEO 杨伟东此前对媒体表示。

的确，世界杯值得优酷如此用心费力。

要知道世界杯对阿里巴巴来说，有 99 种玩法，更是淘宝、支付宝、UC 等超级平台的“共振”——从早晨开始，人们用 UC 头条、UC 浏览器了解昨晚赛事的精彩瞬间；然后打开黄健翔语音的高德地图开车上班，回味激情解说的感觉；中午休息时，大家还可以在淘宝选择世界杯纪念品，竞猜比赛结果，坐等清空购物车；或者在飞猪上定一个俄罗斯旅游套餐，来一场说走就走的世界杯之行；到了傍晚，家人、好友聚集，享受饿了么的世界杯特色服务，外卖到家，省去做饭的时间；顺便在支付宝上用积分下注晚上的比赛，期待赢积分得优惠；晚间，正赛开始前，亲友们一起去盒马点小龙虾，买啤酒，准备看球，然后到阿里各平台上玩集卡、猜分等游戏，坐等红包雨……

由此可见，世界杯绝不是优酷的独角戏，而是阿里“多兵种协同”的一次大作战，其目的是打造文化娱乐消费的“双十一”，为升级的新消费社会做足准备。世界杯是“他山之石”，足以攻下新消费的“玉”，这正是阿里、优酷打开世界杯的正确方式。

新浪微博的 KOL 名嘴联盟

微博也在利用自身的社会影响力和体育领域的用户及 KOL 优势，为球迷和广大微博用户打造一场社交世界杯盛宴。同时也通过更轻松有趣的互动玩法，让年轻用户培养猜球、看球、聊球的习惯，提升社交媒体用户对于世界杯的关注度和参与度。

本月初动点科技从 @CCTV5 官方微博上发现，央视将通过微博矩阵发布世界杯相关赛事视频和自制节目内容，并与微博联合推出一系列线上活动，在双方与央视、FIFA 合作的基础之上，咪咕与微博强强联手发布“MW”计划，发挥彼此在内容和用户层面的优势，在世界杯赛事短视频、自制节目、互动玩法的传播推广方面展开合作，整合双方优质资源，扩大世界杯内容在新媒体和社交媒体上的覆盖规模。

咪咕与微博共同发布“MW 计划”，双方将在世界杯赛事短视频、自制节目、互动玩法的传播推广方面展开合作。与此同时，双方还将联动多位足球名嘴、MCN 机构等 KOL 成立“世界杯名嘴联盟” ，超过百位活跃在微博上的名嘴大 V 将通过前方直播、定制短视频节目、独家解读等方式向球迷们第一时间播报世界杯赛前幕后的实时内容和花絮，以及赛后的精彩盘点和解读。世界杯期间，咪咕与微博将邀请明星、名人、KOL 参加拍摄咪咕自制短视频节目，呈现给广大球迷和微博用户，进一步扩大“世界杯名嘴联盟”的影响力和参与度。

通过“MW”，微博想要为年轻人开启 360 度互动观赛以及边吐槽边看球的体验当然不在话下。在此之前，FIFA 官方也于 3 月 12 日正式宣布进驻微博，将在今年的世界杯期间通过官方账号、球队账号及球员个人微博矩阵，为中国球迷和微博用户奉上更精彩的独家内容。

还有这些应用或受世界杯效应一同起飞

如图所示，受世界杯期间对于足球比分关注度的提高，彩票类应用自然也在 APP 下载量上得以体现。赢了会所嫩模，输了下海干活的博彩效应也是时下追求刺激，想要证明自己人品的年轻人在世界杯期间的掌中必需品，毕竟猜球不能只是体现在君子的口头承诺上吧。

不过，所谓小赌怡情大赌伤身，还是别让赔率的多少影响你观看世界杯的初心吧！

题图来自 123RF