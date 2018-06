消息称小猪短租正寻求新一轮 1 亿美元融资 新闻

据 The Information 援引知情人士消息,中国的民宿短租服务平台小猪短租正在与投资者展开谈判,寻求 1 亿美元新一轮融资。知情人士称,目前谈判仍处于初期阶段,投资者尚未承诺达成协议。

小猪短租曾在去年 11 月完成一轮由云锋基金领投的 1.2 亿美元 E 轮融资 ,估值超过 10 亿美元,目前小猪短租平台的房源已经突破 35 万,活跃用户突破 2800 万。

小猪短租成立于 2012 年 8 月,并在 2012 年 12 月获得晨兴资本近千万美元 A 轮融资;2014 年 6 月获得君联资本领投的 1500 万美元 B 轮融资;2015 年 7 月获得 6000 万美元 C 轮融资,愉悦资本领投,晨兴资本、中信资本、和玉资本跟投;2016 年 11 月获得 6500 万美元 C+ 及 D 轮融资,其中包括今日资本于去年底的 C+ 轮融资,以及由愉悦资本和 BAI(贝塔斯曼亚洲投资基金) 领投,晨兴资本、今日资本与和玉资本跟投的 D 轮融资。

小猪短租同领域的竞争对手还包括 Airbnb(爱彼迎)、途家、蚂蚁短租等。为了能够在同类竞争对手中脱颖而出,小猪短租还提供保洁、智能设备等服务,增强线下用户体验。