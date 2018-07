美妆零售服务提供商秉坤完成阿里和远瞻的 1.1 亿元 B 轮融资,共建新零售落地转型升级 新闻

动点科技最新获悉: 新零售解决方案公司秉坤 于近日完成 B 轮融资。本轮投资由阿里巴巴领投,秉坤早期投资机构远瞻资本跟投。截至目前,秉坤已累计获得融资超过 1.1 亿元人民币。

本轮融资后,秉坤重点投入新产品研发和新零售运营服务,吸引优秀人才加盟,为客户提供更有价值的服务。

秉坤创始人、董事长杨刚表示:“如今国内 To C 互联网红利告尽,反观 To B 的企业运营效率提升空间很大,如此一来像秉坤这类 To B 的服务商价值进一步凸显出来,叠加新零售的趋势红利,其战略意义更不言而喻。因此,本次阿里投资既是一次生态战略落地的高招,也是效果极佳的财务投资。不久之后回头来看,这将是未来数年内互联网创业的新风口。”

近十年来,上海秉坤专注为美妆品牌提供线下零售管理解决方案。秉坤服务 100 多个美妆品牌客户。在世界顶尖的十大化妆品集团中,其中六家选择秉坤作为系统或信息服务商。秉坤的产品线包括零售 POS 软件、CRM 软件、数据产品和服务、零售智能硬件等。每年处理一亿多笔交易数据,为超过 5000 万会员提供营销服务的数据支撑。

同时,秉坤正在打造新一代的零售管理轻代码开发平台,构建品牌零售管理的业务中台和数据中台,以满足品牌个性化的业务需求和快速交付的时间要求。

美妆品牌的新零售之路是品牌数字化、在线化、智能化之路,需要技术、工具、平台和服务的支撑。秉坤专注定位在美妆新零售的信息化工具和运营服务商。围绕客户、服务客户,用开放的心态帮助品牌实现新零售场景的落地、迭代、沉淀,为提高客户新零售的投资回报尽到全力。

注明:该融资具体数额来自对方公司提供,本站不作背书