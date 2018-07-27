据科技部网站报道，美国明尼苏达大学的研究人员最近研发出一项突破性 3D 打印新技术，可以直接在真人手上打印电子元件。这项技术将来有望用于战场，士兵们可以在自己身上打印临时感应器，以检测生化制剂。

这种新型 3D 打印技术使用的是轻量可移动的 3D 打印机，价格不到 400 美元。研究人员称，将来士兵可随身携带这种 3D 打印机，打印战场上所需的任何感应器或其它电子元件。

这项新型 3D 打印技术的一个重要创新之处在于，在打印过程中可以根据身体的微小动作实时做出调整变化。当在皮肤上进行打印时，人的身体会产生无法控制的微小移动。这种打印机会在皮肤上放置临时标记并对其进行扫描，通过追踪标记做出实时调整，确保打印出来的电子元件维持电路形状。

这项新型 3D 打印技术的另一个独特之处是使用了一种特别研制的墨水。这种用银片制成的打印墨水可以在室温下保存和导电，而其它同类墨水只能在高达 100 摄氏度的温度环境下保存，那肯定会灼伤皮肤。要清除打印好的电子元件，只需用镊子夹住撕下，或者直接水洗即可。

据悉，上述研究已发表在 2018 年 4 月 25 日出版的科学期刊《先进材料》上。

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