StarVR 推出搭载集成眼动追踪的 VR 头戴式设备

虚拟现实技术公司 StarVR 今日推出旗下新一代 VR 头戴式设备。StarVR 声称,于 SIGGRAPH 2018 发布的 StarVR One 是目前业界唯一能够提供接近完整人眼视角的 VR 头戴式显示器。该公司希望助力 StarVR One 实现更多可能,包括支持诸如驾驶、飞行在内的高精度模拟操作,以及在工程应用中识别设计问题的能力等。

StarVR One 提供超宽广的 210 度水平视野和 130 度垂直视野,定制的 AMOLED 显示屏拥有多达 1600 万个次像素,支持高达 90Hz 的刷新频率,独有的两块显示屏专为 VR 设备打造,采用独特的 FullRGB 次像素排列方式,配合专为 StarVR 精心打磨的菲涅尔透镜,能够营造清晰透彻的全景视觉体验。

StarVR One 无缝集成了业界领先的 Tobii 眼动追踪技术。基于这项技术,StarVR One 可自动测量用户的瞳孔间距(IPD),并为每位用户量身提供最佳的画质体验。集成眼动追踪可实现动态注视点渲染,这项突破性的渲染技术能够专注于仅对用户目光焦点区域进行高质量的画面渲染。由此,设备即可在用户目光焦点区域呈现超高画质图像的同时,合理控制边缘图像细节。通过采集用户意图数据进行视线分析及交互优化,搭载眼动追踪技术的 StarVR One 开拓了商业应用领域的更多可能,包括热图的生成和分析等。

StarVR One 支持各种应用场景,两款产品套装分别集成两种追踪定位系统。其中,StarVR One 采用全新 SteamVR2.0 追踪方案,开箱即用;StarVR One XT 则预装具备主动光学定位功能的光学追踪系统,以胜任高强度的使用场景。此外,用户还可通过多个即插即用接口外接多种追踪系统,或使用额外工具组件满足个性化的使用需求。

StarVR One 仅重 450 克,头带可有效平衡机身重量,长时间使用也能轻松无负担。该产品同时也具备出色的可扩展性,能够轻松融合各类组件、系统及应用场景。

StarVR 暂时没有公布 StarVR One 的售价与发售日期。