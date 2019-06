在 2019 CES ASIA 展会上,机器人板块持续引领风骚。但是值得注意的是,今年的机器人参展商相较于往年似乎显得少一些,而且多款机器人产品趋于同质化。企业在机器人的创新主要体现在应用、外形理念方面,技术方面。除了 AI 等炙热技术,同时还融合了仿生技术、体感技术等新黑科技元素。以下是几款 CES 展上亮眼的 “选手”。

水下机器人 BIKI

BIKI 是博雅工道推出的一款消费级水下机器人产品。该产品根据仿生学和流体力学的相关原理,以珊瑚礁区特意的盒子鱼为原型,依靠仿生鱼鳍提供动力。设计线条流畅,外形小巧可爱。具有水下拍照、视频录制等功能,以及模块化设计、智能避障、GPS 返航等诸多技术亮点。

据介绍,博雅工道将 BIKI 的体积做到最小,质量做到最轻。不同于其他大部分水下产品,BIKI 摆脱了又长又笨的缆绳,可以没有任何束缚的在水下游动。它易操作,小巧轻便,易携带,整体重量仅有 1200 克。而仿生动力可帮助节能省电,实现超长续航。

BIKI 内置 1600 万高清摄像头,可以录制 4k 视频。实时传回图片视频,可以及时获得它发送回来的拍摄数据。GPS 搜索,失联后自动返航。一键智能返航,玩累了,一键召回 BIKI。最优路径规划,自主选择最优路径。自主避障,避开岩石、海藻等障碍物。有手机 app 和水声遥控器两种控制方式,游戏式的操控体验。除此之外还能在手机 app 上规划路径,根据你事先规划好的路线来游动。

家用机器人 Temi

来自以色列睿博天米科技公司的 temi 是一款多用途家用智能机器人。该款机器人与市面上大多数人形机器人产品理念不同,temi 主张极简的外观设计。其高约 1 米,配备一块 10 英寸的高清 LCD 显示屏,自带载物托盘,可自由移动的轮子隐藏在底座下方,兼具实用性与极简的科技外观设计。简单来说,它可以成为你个人的私人管家。

你可以问 temi“今天上海的天气如何”、“你会唱 are you ok 吗”,它都能实时做出回应。同时 temi 还能够自动识别对话者脸部,从而自动调节屏幕倾斜角度,确保始终正向面对交流者。据介绍,temi 的语音识别最大距离达到 5 米,能记录多达几十个人的声音,从而对需求做出相应的反应。temi 机器人可以精准地感知周围的环境,跟随发出指令者一起行动(跟随功能)。收到相关路线指令后,temi 聪明地绕过主办方设置的几种路障,顺利移动到展台的不同位置,让人对 temi 的主动性移动在不同场景中的实践充满了期待。

据了解,temi 内置了两大系统,一个是可视化的用户操作系统,另一个便是赋予 temi 自主移动的 ROBOX 导航系统,配合全身上下多达 60 个传感器,包括 360 度的激光雷达、深感摄像头、飞行时间线性传感器等,它可以实时感知周围的环境,构建三维地图,“聪明” 地规划自己的行动路线,自主规避各种障碍物,实现主动移动。

格斗机器人 GANKER EX

GANKER EX 是工匠社推出首款拥有 “人机一体” 操控技术的消费级竞技格斗机器人。它延续了人形外观设计,像是一位古典骑士,外形富有极强表现力。

GANKER EX 采用仿人体设计和空间动作捕捉技术,以人偶、体感两种操控方式,实现 “人机一体” 姿态同步,利用独创的电子计分系统感知力量攻击,实现 0 到 1000 的精准扣血,并通过打造专属战甲及独门武器升级战斗力,赋予机甲格斗无限可能。此外还通过精准走位,可以让玩家随时酷炫走位。

GANKER EX 最大亮点在于其真正意义上实现了 “人机一体”,采用全新研发的空间捕捉技术,毫秒级响应,让玩家的操纵随心所欲。人偶控制和体感操控两种方式,让玩家以更先进的 UI 交互方式享受到 GANKER EX 带来的乐趣。

GANKER EX 在机身上搭载了全新升级的电子计分系统,拥有真实力量感知,能根据受攻击力度不同而产生不同反馈,配合自定义武器,为机器人竞技带来无限可能性。此外,GANKER EX 采用了极为先进的骨架外壳分离设计,轻松拆装,让用户体验到改装的乐趣,每一位玩家都能拥有自己的专属机甲战士。