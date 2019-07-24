据华尔街日报消息，在 9 月 IPO 前，WeWork 预计会在下个月公布 S-1 招股书。

WeWork 在最近一轮私募融资中的估值为 470 亿美元。长期以来一直有传闻称，WeWork 正在筹划大规模首次公开募股。

华尔街日报报道称，目前该公司正在与华尔街银行会面，以确保获得超过 60 亿美元的资产抵押贷款，这可能导致未来的 IPO 规模缩小。

自 2011 年成立以来，WeWork 通过债务和股权融资总计达到 84 亿美元。该公司的 IPO 有望成为今年仅次于 Uber 的第二大 IPO。Uber 今年 5 月在纽约股票交易所上市，估值 824 亿美元。

WeWork 此前宣布，它已经在去年 12 月递交了 IPO 申请。该公司 2018 年营收为 18 亿美元，净亏损 19 亿美元；2017 年营收为 8.86 亿美元，净亏损 9.33 亿美元。

此前有报道称，WeWork 联合创始人兼首席执行官 Adam Neumann 在 IPO 之前从已从公司兑现 7 亿多美元。这 7 亿多美元的款项通过销售股票和利用他在公司的股权做担保进行贷款获得。考虑到公司创始人通常会等到公司上市后才清算他们的持股，Neumann 的这笔兑现款项的时机和规模都十分不寻常。