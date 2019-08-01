当健身成为现代人的生活方式，传统健身房却一家家倒闭了。取而代之的是健身 app 以及用互联网+的健身房一家家兴起。

去年进入大家视野的 24Kick 格斗学院目前已经在北京开了四家店，创始人刘棣透露，今年将在北京开到八家，目前有两家已经在装修阶段。这是一家以年轻白领为主要目标用户的轻格斗学院，来自互联网公司的创始团队对于会员运营、课程设计、周边衍生品研发等方面有着一套区别于传统健身房的经营体系。

传统健身房倒闭潮 VS 新型健身模式融资不断

“我们给你找好了地方，你来开分店行不行？”

这是 24Kick 格斗学院创始人刘棣在今年以来收到的会员最大的需求。面对会员的呼声一浪高过一浪，原本只想好好在家门口开一家拳馆的刘棣不得不在北京根据会员的需求再开分店。 从去年到现在，24Kick 已经开了 4 家店。

近几年来，社交媒体上不断秀健身的人越来越多，当健身成为一种生活方式，大型传统健身房却一家家倒闭了。

2018 年健身行业报告数据显示，近 84% 的健身俱乐部熬不过 12 个月。

回顾 2018 年，

1、中国最大健身俱乐部威尔士完成收购，传统俱乐部整合潮加速。

2、团体型健身融资加速，超级猩猩、Keepland、Shape 都在融资加速。

3、以团体型、EMS 等课程迎来小高潮，多样化健身内容被引进健身房。

……

在传统的健身训练中，达到减脂塑形的目标过程需要在训练以及饮食中极度自律。从体感来说是反人性的, 大部分人难以坚持，从而让自己买的私教课以及办过的健身卡就像是往功德箱里放钱。而传统健身房正是抓住了这一漏洞，不断卖卡以及扩张开店。盈利方式单一，天花板显而易见。当小而美符合用户需求的健身房兴起后，传统健身房必然迎来一波又一波倒闭的热潮。

24Kick 创始人刘棣

而在 24Kick 开的四家店中，盈利最快的一家在 4 个月内收回了成本。从去年十月份到今年三月份先后获得 Pr-A 和 A 轮两轮融资。当我见到 24Kick 格斗学院刘棣时，他刚约见完投资人。刘棣告诉动点科技：“公司融资并不是钱用完了才融，我与投资人的关系更像是朋友，他们感兴趣，来体验，然后就会想跟我聊一聊。”

让教练做销售是很可耻的事情

学员在训练时可以告诉教练说：“教练我累死啦！” 有时候人可以说谎，但带手环之后，准确显示出你心率的时候，数据是不会说谎的。

这是在 24Kick 格斗学院中学员上课的场景。学员在进入课堂上课时，会佩戴运动手环，手环可以检测心率以及通过运动燃烧的卡路里，同时数据即时显示在课堂内的屏幕上，每个学员可以看到自己以及别人的数据，无形之中形成了竞技感, 运动结束，学员会收到一份自己的体能训练报告。

区别于传统健身房，24Kick 格斗学院不止在锻炼时有手环检测，同时教练与学员更像是教师与学生的关系，这里的拳击课是一个充满仪式感的课堂。

进场之前，学员会需要脱鞋、把自己的包和手机存在课堂之外的柜子里。进入场地之后，学员之间互相握手、鞠躬，这是一种侠文化。在课上的一个小时之内不允许学员使用手机。同时，在上课的操厅内，贴有明确的上课规则，包括了不能迟到、早退以及男士需要穿合适的衣服，不能赤膊上课等规定。

当学员大汗淋漓，衣服湿了一大半上完一节拳击课时，看到 24Kick 的装修会希望在里面淋浴。 24Kick 的卫生间除了干净整洁采用了一间间单间之外，同时采用了极其简约的黑白格子 ins 装修风格，墙壁上防滑倒的图示是 24Kick 格斗学院原创的简笔画，我们看到的是一个滑倒后的习武之人如何用动作保护自己不受伤。卫生间内讲究的护发素洗发水以及戴森吹风机，可以让学员们在结束训练之后可以更好地整理自己。

24Kick 以 “她经济” 的装修理念，不断符合女性用户的需求，尊重女性是 24Kick 所遵循的基本原则。24Kick 女性学员已经超过了男性学员。第一财经商业数据中心（CBNData）发布的《2018 线上运动消费趋势大数据报告》中，第一个关键词为 “性别模糊”。比较直观的表现是，以前很多大众觉得更偏男性的对抗性激烈运动，女性显示出极大的兴趣，特别是像泰拳、拳击、莱美体系的 bodycombat 这类比较激烈。从消费数据看，在运动领域女性消费几乎不输男性，同时女性的消费金额增速高于男性。

“让教练做销售是很可耻的事情。” 刘棣聊到。

不止上课形式和装修，24Kick 格斗学院取消了办卡的形式。采用会员单词消费的方式，在服务上以及课程体验上追求客户的复购率。

今年 24kick 提出 24Konnect 的概念，主张 “24Konnect the World”。连接从 “凭旧换新” 开始，消费者拿着任意形式的健身卡，到门店出示卡片，可换取三次免费体验课。除了会员转介绍、大众点评等健身房常见的获客渠道， 24Konnect 可以看作是新的获客手段。

此外，24KiCK 也积极和调性相符的品牌连接，已经合作品牌包括：女的社区、滴滴礼橙专车、flow 电子烟、营销人社群、伍德吃托克等。

正如刘棣所说，24kick 格斗学院需要在细节之处找到学员的 “aha moment” 让学员感到舒服之外的惊喜。

侠文化周边与社交

走进 21Kick 格斗学院，若不是可以看得见场地，会因为误入了潮牌店，各式各样，印有 21Kick 以及武侠字样的 T 恤和帽子以及唐装。

在商业化上，24KiCK 也从电商上尝到了甜头，发布了多款品牌衍生品。过年期间，一款限量版潮牌唐装一经上架迅速售罄，得到了很多明星和网红为其打 call。今年，24KiCK 也将着重发力电商。

创始人刘棣曾在迪卡侬、亚马逊中国从事电商销售和运营工作，后在小牛周边配件体系担任总监，前期的工作经验让他在做周边衍生品方面得心应手。

“不管学员带着什么样的情绪来，当学员走的时候，一定是开心的。” 刘棣说这是他最开心的地方。

很多学员在上课时会帮助相对弱势一点的学员练习，学员下课会一起去吃饭喝酒。在这里，抛下所有在职场以及家庭中的人格面具，大家都是一起打拳的朋友，尽情分泌多巴胺的同时交到志同道合的朋友，这是一种侠文化。

未来：AI 赋能，练拳随时随地

刘棣从小喜欢练拳击，开拳馆之前做过多年健身/拳击教练，各种各样的学员都见过，从而深谙学员健身的心理需求以及传统健身房的种种问题。

无论是单一的社交还是训练，都无法留住学员。如今的大部分八零后、九零后成长在一个集体的环境中，当他们进入社会反而成为一个个独立的个体，工作之余一个人的时候难免会有孤独感。工作与生活的压力带给他们的压力需要找一个地方去释放。

24Kick 格斗学院 除了在健身方式打破了传统健身房的规则，同时为学员建立了一个纯粹的社交圈，学员在解压的同时也结交了一群志同道合的朋友。刘棣谈到，有大概 30 多个学员为了在望京武术对队儿这家店学拳，把工作换到了望京附近。

即便如此，目前所有的健身房普遍存在三个难以解决的问题，刘棣告诉动点科技：

用户在哪的问题。对于所有健身房而言，获客是非常难的，需要匹配用户的时间和地点。

门店的限制性，即使从早到晚排课，一天也只有 24 节课，天花板明显。

教练无法每天每时每刻在店里给学生上课。

从目前健身行业已有的案例看，赛事 IP 与运动类 app 两种。 运动类 App 在获得更多用户的同时，也会面临用户不愿为课程付费的瓶颈。而新兴的超级猩猩，互联网加持的健身房，也不得不从线下获得更多用户。

为了打破门店的限制性，刘棣认为 AI 是未来的一种方式，同时也是目前 21Kick 健身学院目前正在研究和未来会尝试的方式。刘棣谈到：“未来在高速传输的 5G 背景下，我可以让学员随时随地想玩游戏赚积分一样练拳。”

第一，会员可以在 24 小时内随时到店，店内的 3D 投影、全息投影既可以充当教练指导学员动作的功能，也可以捕捉到学员的动作给予纠正。

第二，在课程传输速度足够快的情况下，教练可以走进千家万户，把课程装进一个盒子，用户可以放在口袋。随时随地打开，学员就可以练拳，与教练互动。

采访临近结束，我们看到了下班之后的学员过来准备上课，刘棣说：“24Kick 格斗学院的位置一定是开在商圈周边，我希望下班之后的年轻人在结束了一天的工作之后，会找到除了家之外的另一个圈子和归属感。”