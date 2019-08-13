小红书回应 “下架前正寻求至多 5 亿美元融资”：消息不属实

小红书于 7 月 30 日被多家应用商店下架，据晚点 LatePost 消息，小红书在被下架前正以 50 亿美元的投前估值进行新一轮融资，融资金额为 4-5 亿美元。据报道，高瓴资本曾表示过较强的投资意愿。

小红书对此回应称，该消息不属实。

小红书上一轮融资是今年 5 月完成的超 3 亿美元财务融资，估值超过 30 亿美元。该轮融资由阿里领投，金沙江创投、腾讯投资、纪源资本等参投。

8 月 1 日，小红书发声明称，已对站内内容启动全面排查、整改，将深入自查自纠，积极配合有关部门。目前小红书 app 仍未在各大应用商店重新上架。

知乎宣布完成 F 轮 4.34 亿美元融资，快手领投、百度跟投

知乎日前宣布完成 F 轮融资，金额 4.34 亿美元。本轮融资由快手领投、百度跟投，腾讯和今日资本原有投资方继续跟投。这是知乎迄今为止最大的一轮融资。知乎并未透露本轮估值。

截至 2019 年 1 月，知乎已拥有超过 2.2 亿用户，其中大部分为 18 至 35 岁年轻人群。知乎累积问题超过 2800 万，回答达到 1.3 亿。知乎机构号用户超过 3 万个，覆盖科学技术、心理、生活消费、医学、娱乐等数十个领域。

阿里巴巴否认将单独推出新的网约车平台

据福布斯中国报道，阿里巴巴即将单独推出新的网约车平台，并首先在广州上线。据新浪科技报道，针对这一消息，阿里巴巴予以否认。

福布斯中国报道称，阿里巴巴推出的网约车平台还将使用支付宝导流，同时也拥有独立应用程序。报道称，阿里此举说明网约车平台将对公司后期的出行生态很重要，另一方面说明，阿里在其他投资的品牌中话语权较低。

今年 6 月，“BAT” 三巨头之一的腾讯和广汽集团支持的网约车平台如祺出行宣布上线。运营地点首先在广州，然后扩展至整个粤港澳大湾区。7 月，由一汽、东风、长安三家车企联合苏宁、腾讯、阿里巴巴等共同打造的共享出行平台 T3 出行正式上线。

字节跳动的 “头条搜索” 已上线

字节跳动的 “头条搜索” 已经在近日上线，其网址为 https://m.toutiao.com/search，打开该网页后可以看到 “头条搜索”logo，搜索框中的 slogan 为 “搜你想看”。点击搜索框会显示建议/热门搜索内容。值得注意的是，该网址的前缀为手机端网页常用的 “m”（Mobile），似乎表示该产品主打移动端。

本月早些时候，字节跳动发布了招聘启事，称其要做一个通用全网搜索引擎。字节跳动已经设立搜索部门，搜索团队正在打造一个 “理想的搜索中台架构”，该搜索引擎是今日头条、抖音、西瓜、火山、懂车帝等多款 app 的 “幕后支持者”。

字节跳动当时回应称，搜索产品已经上线，用户可以通过今日头条的搜索框进行试用。但该公司暂未透露全网搜索引擎的下一步计划。

TCL 集团上半年净利润同比增长 31.93%，将出售旗下财务公司 14% 股权

TCL 集团日前披露上半年财报。财报显示，TCL 集团上半年实现营收 437.81 亿元，同比下降 16.64%；归属于上市公司股东的净利润为 20.92 亿元，同比增长 31.93%。而在剔除重组业务数据影响后，TCL 集团上半年实现营收 261.19 亿元，同比增长 23.94%；归属于上市公司股东的净利润为 20.92 亿元，同比增长 42.28%。

TCL 电子在港交所发布公告称，在 2019 年 8 月 12 日交易时间后，TCL 王牌（成都）（为本公司的间接全资附属公司）与买方订立买卖协议。据此，买方有条件地同意收购 TCL 财务 14% 股权，金额约为人民币 2.55 亿元。

公告称，一项涉及 TCL 集团公司当时附属公司和联营公司的若干股权的重组已于 2019 年 3 月 31 日完成。根据银监会的监管要求，TCL 电子决定进行此项交易。