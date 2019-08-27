智慧城市是什么？一千个读者心中有一千个哈姆雷特，每个人对于其侧重点认知各不相同，有人理解为 5G 等基础建设、有人觉得是交通、还有人认为是医疗等领域的智慧化。而迪勤科技选择 “智慧空气”，即用智慧手段，做好环境空气的 “诊断医生”。

室内甲醛超标、室外雾霾现象等是目前非常普遍的环境问题。许多权威机构报道，人体暴露在甲醛等空气污染环境下，易引起过敏、哮喘等反应，长期暴露在高浓度污染环境下，可能会引发心脑血管疾病、白血病、鼻咽癌等重症。现在流行一种说法叫 “治未病”，即采取相应的措施，防止疾病的发生发展。显然先有健康意识，懂得预防疾病比治疗疾病更有先见之明。那么，在我们日常生活中，如何避免这些健康风险呢？“先把空气搞好，保健康，少看病。” 迪勤科技首席科学家、创研总监朱春说道。

这也是迪勤科技致力的方向。作为一家集传感器、智能仪表及云平台的设计、开发、制造、销售、服务为一体的高新技术企业，迪勤科技以传感技术为核心，利用物联网、大数据、云计算、人工智能等先进技术，对不同环境场景实现 “智慧化” 的环境监测评价，进而为智慧环保多领域应用提供整体解决方案。朱春解释：“我们认为管理空气的前提是实现 “可视化”，让空气中看不见的污染物无所遁形，从而实现有效防控和治理。简单概括，就是用数据指引健康呼吸。”

据介绍，为了践行这一理念，迪勤科技的产品和服务聚焦为几类：

第一类是核心硬件，开发环境传感器组件。作为底层核心器件，利用目标空气参数对传感元件的物理或化学效应所释放出的有效信号，实现对环境的感知和测量。据悉，目前已经研制了臭氧、油烟、异味等高端新型传感器组件。

第二类是智能空气质量监测仪，其研发多款具有高集成度、高精准性、高可靠性的智能环境监测设备，实现 PM 2.5 、甲醛、CO 2 等多个典型空气参数在连续时段下的实时数据显示、存储和处理分析，对建筑室内的空气质量、热环境、声环境和光环境实现在线监测，以及对室外大气环境的微站式传感监测。

可以看出，迪勤科技的策略首先是根植于环境测评领域，旨在将无形的空气变为具象的形态。“先识别空气，再有效管理空气”，迪勤科技 CEO 刘思坦讲到。对于该领域的发展前景，他认为我国的环境空气监测与治理的市场前景很好。“以新风系统为例，包括家用和商用的保有量在中国大陆的覆盖率约为 2%。但国外许多国家是在百分之三十几到百分之七十几。所以，我们的产品服务有比较大的空间。”

监测是一种数据来源，基于这些空气质量数据，迪勤科技正在开发更深度的应用。其第三类产品，是智慧环境解决方案服务，他们正在打造了一系列 “传感器+监测终端+传输网络+云平台+应用服务” 全方位、一体化的智慧生态解决方案。

在面向市场应用方面，迪勤科技首先是把数据空气可视化，并实现给空气质量简易打分，如展示健康空气指数。据介绍，公司拥有自主研发的 SaaS/内网平台和 APP，不但能将实时数据进行处理分析，将分析结果以最直观易懂的方式进行可视化呈现。根据健康空气指数可进行对应提示操作处理，可以帮助用户提升健康空气质量，对企业提高员工工作效率。更进一步的，可以实现智慧联动，根据监测参数的信号指引，识别出具体是哪一种污染及其污染水平，进而开启通风净化设施。展望未来，通过智慧环境传感元件，可以实现自适应学习，并实现 “订制化” 空气环境品质，如你在进入会议室后，系统会将 CO 2 、温/湿度等调整成你预设的舒适状态。

智能化的定义中，传感技术是一个重要的组成部分。在这方面，迪勤科技没有选择传统的大型空气检测设备，而是开发集成化多参数的小型传感监测仪。“缩小为巴掌大，并同时并可保证足够的适用精度。” 对于监测类传感技术的可靠性，朱春又提到，“人居环境下，各类空气污染物通常浓度低，开发低浓度传感设备难度较大。我们做了大量数据工作，对监测仪的每个空气参数都进行严格的质量校核。在全国行业内范围，我们致力于成为一家样板型的企业。”

依仗过硬的技术实力，这是迪勤科技的一个核心优势。据介绍，该公司的团队包括 20 余位传感检测技术、仪器仪表制造、物联网等领域的研究开发型人才，具有强大的开发及整合能力，目前已取得 50 余项知识产权。公司掌握传感器核心技术，可低成本、高精度检测多种空气参数，并有多个场景的应用实践和监测数据积累。

“我们离客户更近，通过落地项目的跟踪，分析数据、根据对空气质量真实需求反复不停学习和迭代。” 朱春表示，经过多年积累，公司已准确把握各大行业客户的痛点，能够以客户需求为导向，与环境治理行业深度融合，快速形成解决方案，并实施落地。目前公司在智慧教室、智慧校园、智慧厕所、智慧楼宇、智慧园区等智慧生态环保领域已形成领先的解决方案及实际应用案例，具有良好的可复制性、延伸性。

除此之外，市场推广和销售能力也是迪勤科技的优势之一。据介绍，公司有一支经验丰富的销售团队，通过灵活的商业模式和市场策略，最大程度发挥了营销优势，目前已拥有超过 600 个渠道客户，超过 100 个世界 500 强品牌客户。据透露，迪勤科技近 3 年平均总资产增长率、平均销售收入增长率均超过 50%。