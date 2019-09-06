根据华尔街日报早些时候的报道，WeWork（The We Company）正考虑大幅降低上市时的估值，以吸引公开市场投资者。据报道，该公司正考虑大约 200 亿美元的 IPO 估值。这一数字远低于上轮私募融资时的 470 亿美元。

华尔街日报在报道中称，该公司联合创始人、首席执行官 Adam Neumann 上周飞往东京，与该公司最大的投资方之一软银集团会面。Neumann 此行的目的是了解软银是否会对其进行另一笔投资。报道称，软银将作为该公司 IPO 的主要投资者参与 IPO，并将认购 30 亿到 40 亿美元的股份。此外还有报道称，Neumann 计划利用软银提供的资金，将 IPO 延期至 2020 年。

WeWork 于今年 8 月向美国证券交易委员会（SEC）提交了 IPO 招股书，股票交易代码 “WE”，最高融资 10 亿美元。本次 IPO 承销商包括摩根大通、高盛、美银证券巴克莱、花旗、瑞信、汇丰、瑞银和富国银行。

在上市之前，WeWork 也在加紧拓展业务，其动作包括收购共享办公空间竞争对手 Spacious，以及将楼宇访问和安全管理初创公司 Waltz 和办公管理平台 Managed by Q 买下。