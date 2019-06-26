WeWork 今天宣布将收购 Waltz，后者是一家楼宇访问和安全管理初创公司，收购金额不详。Waltz 的智能手机应用程序和阅读器允许用户使用单一凭证进入不同的房产，并将使 WeWork 的企业客户（如 GE Healthcare 和微软）更轻松地管理员工对 WeWork 空间的按需会员资格。

WeWork 在新闻稿中表示，“凭借在移动访问和系统集成方面的深厚专业知识，Waltz 拥有最先进和最先进的产品，可为我们的会员提供单一凭证，并帮助我们更好地将其与我们的空间连接。” Waltz 由 CEO Matt Kopel 于 2015 年创立，在纽约和蒙特利尔设有办事处。收购完成后，Waltz 将整合到 WeWork，但仍保持其现有客户群。

WeWork 在过去一年中一直在收购，因为该公司从共享工作空间发展为软件即服务提供商。该公司收购的公司包括办公管理平台 Teem（1 亿美元）和 Managed by Q，以及 Euclid——一个 “空间分析平台”，允许公司对分析员工对工作空间以及参加会议和其他活动的使用情况。

Waltz 不仅仅是钥匙或门禁卡的替代品。其基于云的管理门户网站为公司提供有关哪些人进入和离开建筑物的数据，并允许团队设置 “门组”，以限制某些人对空间的使用。Waltz 的帮助网站显示，它还可以用于通过其应用中显示的广告来盈利。