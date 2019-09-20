街边的共享充电宝悄然变贵了，使用费从每小时 1-2 元涨到每小时 3-4 元，甚至在有些场所涨到每小时 8 元。网友纷纷吐槽这是新一轮的 “割韭菜”。共享充电宝涨价后你还会用吗？这波涨价合不合理？共享经济未来将走向何方？

在共享经济一片哀声中，共享充电宝却屹立不倒，还掀起集体涨价潮。跟以前 “免费 1 小时，之后 1 元/小时，封顶 10 元/天” 的价格标准相比，现在的价格普遍 2~3 元一小时甚至更高，封顶价也上升到每 24 小时 30 元，如果一时忘了还，按小时计价的费用足以买一只充电宝了。

目前，四家头部企业街电、小电、怪兽充电和来电科技已经开始盈利，形势似乎一片大好。根据艾媒咨询的报告分析， 2019 年中国共享充电宝用户规模预计将超过 3 亿人，2020 年将增长至 4.08 亿，且未来将持续快速增长。目前，街电以 40.5% 占比排名行业第一，小电、怪兽充电和来电科技排在二、三、四位。

既然在共享充电宝一个小时 1~2 元的时候，企业已经能够实现盈利，为什么还要坚持涨价呢？

首先，先补贴后涨价是共享产品的普遍打法。某共享充电宝运营人员对外的说法是，共享充电宝已从早期莽荒年代，发展到了一个相对成熟的阶段，用多赚的钱可以抢占更多的市场份额，巩固、提升自家的行业地位。

另一个涨价原因在商家。共享充电宝主要分布在人员密集的商超、景区、影院等场所，刚开始入驻商家是免费的，但是随着充电宝运营商企业越来越多，商家的议价权变大了，运营商不得不开始补贴商家，这部分成本最终也转移到消费者身上。今年 4 月有人在脉脉上爆料，在一些城市人流量大、地理位置好的商家入场费从几万到几十万不等，甚至要把高达 60% 的分成给商家。

同样涨价的还有共享单车。但与共享充电宝涨价的原因不同，共享单车涨价更像是无奈之举。摩拜方面称，调价是 “为了实现健康、可持续运营，继续提供用户满意的服务”。简而言之，就是企业需要增加营收活下去。

短短三年，ofo 曾经在资本的推动下登上顶峰，但随着共享经济热潮褪去，一度陷入千万人退押金的窘迫境地。有媒体统计，目前 ofo 的退押金速度为每日 3500 人，按照这个速度退完全部押金要超过 10 年。ofo 不得不通过一系列举措自救，推出 P2P 产品、卖线上线下广告、公众号接广告、杀入电商领域，以及推出有桩模式等。ofo 能否绝处逢生至今还是一个悬而未决的问题。

共享单车企业普遍陷入困境，市场幸存者寥寥，现在经常出现在大众视野的只有哈啰单车、美团单车几家。在摩拜和 ofo 没落之后，哈啰单车异军突起，用更加精细的管理和运营规格约束用户，价格也水涨船高。就在昨日，哈啰单车宣布注册用户数达 2.8 亿，入驻全国 360 多个城市，并仍在快速增长中，这意味着全国每 5 人就有 1 人是哈啰注册用户。

现在来看，共享经济确实给我们的生活带了改变。共享充电宝成为出门在外手机没电的应急第一选择，虽然涨价了，手机没电的时候仍然不得不用，出门带着笨重的充电宝似乎显得不合潮流；共享单车累计拥有 5 亿用户，已经成为与公交、地铁并行的三大公共出行方式。

未来，随着 5G 技术的广泛运用，对各种移动终端的续航能力也要求更高。5G 芯片的耗电量是目前 4G 芯片的 2.5 倍，由此带来设备耗电量增加，共享充电宝需求或将进一步爆发。随着覆盖场景的增多，共享充电宝也将不仅仅是一线城市的标配，而是会下沉到三四线城市。

共享经济的未来还充满无数的可能性。在《路人懂先生》街坊中，不少人对未来的共享场景展开想象，有人认为那些昂贵的、平时用的少的东西都可以进行共享，对于共享经济未来的前景，大多数人的回答都是看好它。

ofo 的联合创始人之一薛鼎在离开 ofo 之后，在今年 5 月成立一家名为北京空间共享科技的新公司，推出服务住宿业经营者的无人值守产品 “麦极掌柜”。而另一位 ofo 联合创始人张严琪进入的行业是共享厨房，在今年 2 月将 CloudKitchens（云厨房）引入中国市场。

薛鼎的创业从单车转向了共享住宿，张严琪转向了共享厨房，说明在共享单车赛道上的失利并没有磨灭他们对共享经济的信心，这或许预示着，共享经济的未来还有下一个春天。