据 CNBC 报道，WeWork 已经确认将解雇 2400 名员工。该公司发言人在一份声明中表示，裁员是 “打造更高效的组织” 并重新专注于核心办公共享业务的努力的一部分。根据美国证券交易委员会（SEC）的文件，此次裁员人数占 WeWork 员工总数的比例为 19％，截至 6 月 30 日，该公司员工总数为 1.25 万人。

有关该公司裁员的消息此前就已传出多次。根据 The Information 今年 9 月的报道，WeWork 高管考虑裁员总员工数的三分之一，也就是约 5000 人。

WeWork 的估值曾一度达到 500 亿美元，而为了专注于核心业务，该公司此前推迟了 IPO 计划。

WeWork 的前 CEO Adam Neumann 也一直是公众关注的焦点，他于今年 9 月辞职，放弃了对公司的控制权并改任非执行董事长，并获得了 17 亿美元的退出补偿。

一个月前，软银（WeWork 的最大投资者）宣布与 WeWork 达成了一项交易，将收购后者约 80% 的股份。这笔交易包括 50 亿美元的进一步融资，承诺的未来会进行的 15 亿美元投资，以及对软银以外的现有股东的 30 亿美元要约收购。WeWork 声称，软银在任何公司会议上都不会拥有多数投票权，他们是软银的 “关联公司” 而不是子公司。