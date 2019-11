“取名为初心,第一个维度是我们想陪伴创业者从 0 到 1 到 10 的走下去,这是我们坚持做专业的早期投资人的初心。第二个维度是我们非常看重创业者的初心,创业维艰,困境是创业过程中的常态,只有怀着坚定的初心才能走的更远。” 初心资本的管理合伙人田江川跟我们介绍到。

田江川毕业于英国伦敦大学经济统计系,毕业后加入瑞士银行,曾参与中概股的海外上市,后加入中信资本也曾做过并购与投资。6 年的投行及私募股权投资生涯,她见证过太多公司的辉煌。2015 年,田江川创办初心资本,开启了早期天使投资的生涯。成立至今,初心资本已经完成对 60 余家初创企业的投资,投资方向主要涵盖企业服务、科技升级、消费升级、出海及教育领域,其中包括新型分布式数据库 PingCAP、视觉 PaaS 平台极视角、人工智能客服系统乐言、工业机器人翼菲自动化、智能数据及业务中台滴普科技、印度领先的金融科技公司墨霓科技、企业数据和金融工作系统服务商企名片、可多人实时协作的云端 Office 石墨、少儿编程平台西瓜创客、东南亚领先的社交电商平台 Fingo、二手车消费金融美利金融等。

“做早期投资,就应该是市场上最敏锐的一拨人,是春江水暖鸭先知的一拨人,所以投资风格和投资偏好是需要根据市场环境快速迭代的。当然围绕衣食住行的需求亘古不变,企业在不同的时代也都有降本增效的需求。但一些微创新模式,比如像共享经济、新零售,是很值得去反复推敲评估的。” 田江川介绍她长久以来的投资策略的变化,她向记者透露,在初心创立的早期 TO C 或 TO B 的模式都有涉及,但在这 4 年间,初心 TO B 领域布局的很多项目确实异军突起,这个团队总结确实源于 TO B 的公司在早期相对是比较好判断的,初心最看重的也是创始团队在技术研、构建壁垒和商业化这些维度的储备,对早期投资而言 C 端的很多商业模式,更天马行空,最后实际落地的情况可能和最早的评估会有较大的偏差,多年的投资经验积累和实践验证,初心 TO B 端的企业基本零死亡率,也涌现出了一些准独角兽的 B 端企业,呈现出比较理想的项目发展预期,并且对于早期投资机构来说更稳健。

田江川介绍,目前初心资本主要投资的领域有:科技升级,企业服务,出海和其他。在她看来,目前国内科技领域的创业到达了技术的拐点,之前纵使有不错的产品局限于技术的成熟度,很多产品看上去很美,但很难让客户愿意掏钱包买单,现在基础设施和基础技术已经逐步走向完善,企业也已培养出了对好产品的付费意愿,前沿的技术与产业结合逐步探索出了商业化落地的途径,比如说 AI 技术逐步落地于安保、征信、人工客服等领域。在企业服务领域,她认为随着国内廉价劳动力红利的流失,企业降本增效的需求非常强烈,国内企业开始有意识的寻求好的解决方案,所以将更有意愿为降本增效的结果而付费。比如 SaaS 类的工具、效率提升类的工具,甚至是人员替代类的工具。除此之外,田江川提到,自从 2018 年科创板的概念提出来之后,科技和企业服务类的项目也大受鼓舞。“现在多了科创板这个退出的途径,产业整合的机会增加,资本也更加聚集。国家对于科技创新给到了足够多资金引导,这方面国家层面的投入堪比以色列,LP 结构的变化、伴随退出通道的多元化、都使得这个领域资本越来越活跃,今天热火朝天的氛围,是在 2015 年我们布局科技和企业服务赛道的时候无法想象的。” 田江川说道。

近年来,初心资本在出海领域也颇有建树,例如投资了印度的 Fintech 公司墨霓科技、东南亚的社交电商 Fingo、欧美大卖家海捷紫华等。田江川介绍,在大环境上,国内的很多赛道相对饱和,即便是垂直细分的赛道创业公司也非常冗余,大多数垂直细分的赛道也有了独角兽的身影,但是一些国内成熟的模式在海外还尚处于起步阶段在商业模式上,中国孕育出非常多创新的商业模式,比如社区电商、金融科技、移动支付等,而中国团队无论在供应链、技术研发、产品打磨还是商业战略上都相较于一些本土团队有明显的优势,海外还有许多蓝海市场,所以将中国创新的商业模式输出的海外,是初心现在非常看好的方向。

此外,田江川表示,初心将继续看好具有持续生产优质教育内容能力的自主教育品牌,此前相继投资了 “西瓜创客” 和 “千千妈妈少儿英语” 等优质教育品牌。我们看好技术和教育的结合,人工智能技术在测、练、学、教四个环节的应用,有望进一步改变传统的教育模式。通过图像识别、语音识别、语义识别等技术,学生的学习数据得以沉淀,通过大数据分析,最终反馈到学生教学和学习环节中,最终实现个性化教学。

对于投资项目的选择,田江川对创始团队的背景比较看重,她认为以 TO B 的项目举例,团队的应是技术和商业能力并重,另外行业积累也是刚需。她以做业务和数据中台的滴普科技为例:“公司的创始人曾是阿里云销售的总负责人,合伙人来自于华为的技术部门,所以不管是技术还是商业化落地能力都是有保障的,另外做业务和数据中台类型的项目我们也非常看重团队在大 B 端资源积累,是否有拿下大 B 的能力,这些都会是我们评估的比较核心的维度。”

今年 9 月份,初心资本对外宣布已完成第一期美元基金的募集及首轮交割,出资人包括顶级的金融控股集团、知名老牌家族办公室以及知名企业家。田江川透露,此次募集完成后,初心资本将继续致力于挖掘科技、企业服务、出海等领域的优质早期项目,支持更多优秀的新生代商业领袖。

田江川表示:“一期美元基金的交割是初心做为早期投资机构在机构化过程中的重要的里程碑。美元基金的设立使得初心接下来可以为创业者提供双币种的选择,也让初心有了更长的周期去陪伴和支持早期创业者,希望初心能竭尽全力地为早期创业者提供服务,成为陪伴优秀的新生代商业领袖最早且最久的早期投资机构。”