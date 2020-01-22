2020 年到来，BAT 这些老牌互联网公司已经步入了 “20 年科技公司” 的行列，而 2010 年以来诞生的科技公司更像是新生势力，在 21 世纪的第二个十年间快速成长为瞩目的明星公司。小米（2010 年）、美团（2010 年）、快手（2011 年）、今日头条（2012 年）、滴滴（2012 年）、拼多多（2015 年）等都是 2010 年后成立、兴起的科技公司。

可以说，过去的 10 年代是移动互联网创业的黄金十年。2010 年开始，随着 iPhone4 发布、4G 网络的普及，智能手机开始在大众中流行，仅苹果一家公司，就在过去的 10 年在全球卖出了 14 亿部手机。乘着智能手机和移动互联网的东风，各大科技公司在人手一部的方寸屏幕间创造出无数可能性。

微信

微信可以说是如今中国移动互联网最大的中心枢纽，也是现在腾讯公司多数产品和服务的流量来源。

已是超级 APP 的微信诞生于 2011 年，同期诞生的米聊和 talkbox 已经在中国市场销声匿迹。以微信创始人张小龙与 Talkbox 创始人郭秉鑫为原型的小说《创业时代》中提到，Talkbox 是最先做出语音短信的。2010 年，郭秉鑫的团队针对开 车不方便接听电话的人和盲人开发了全球第一款语音 IM 应用，2011 年 1 月上线后在 App Store 下载量 3 天达到百万。

随后小米在 3 月推出米聊。5 月微信紧跟着推出了语音功能。微信创始人张小龙当时的想法是：移动互联网会产生一个新的 IM，而这种新的 IM 很可能会对 QQ 造成很大威胁，有必要提前阻击潜在的对手。微信在腾讯的流量优势下强势崛起，米聊被遗忘，Talkbox 则被迫转攻海外市场。

微信在后来被誉为腾讯进入移动互联网市场的头等舱船票，重要地位不言而喻。2015 年微信获得央视春晚的独家红包互动权，带动微信的月度用户达到 6 亿，同时开启了微信支付和支付宝的竞争，此后双方争夺春晚红包互动权成为年度之战。

2018 年 9 月微信的日登录量超过 10 亿，标志着微信成为一个 10 亿级超级 APP。

小米

2010 年 4 月 6 日，在北京银谷大厦 807 室，几个创始人一人喝了一碗小米粥，用稍显简陋的仪式宣告了小米的成立。

小米名称的由来，其中 mi 是 mobile Internet（移动互联网）的缩写，还是 mission impossible 的缩写，寓意着小米要在移动互联网完成不可能完成的任务。

2011 年，小米第一款手机上市，定位中低端市场，开启了智能手机平民化的浪潮。后来，“极致性价比” 成为小米产品的代名词。此外，小米还首创了用户参与感极强的互联网开发模式，不断改进手机操作系统。

十年后的今天，小米手机 2019 年全球出货量 1.19 亿台，位居全球第四，并将业务扩展到了穿戴设备、智能家居领域。

从 2010 年成立到成为世界 500 强公司，小米只用了 8 年时间，成为最快进入世界 500 强的中国互联网企业。相比之下，京东花了 12 年时间，阿里巴巴花了 18 年时间，腾讯花了 19 年时间才成为世界 500 强。

字节跳动

2012 年，中国的手机网民第一次超过了 PC 网民。当时是九九房 CEO 的张一鸣敏锐地察觉到了这一变化，他认为将来手机将成为人们获取信息的主要入口。

2012 年 3 月，张一鸣辞去九九房 CEO，成立了北京字节跳动科技有限公司，随后推出了基于机器学习的个性化推荐资讯产品今日头条。

其通过海量信息采集、深度数据挖掘和用户行为分析，用人工智能为用户推荐个性化信息，成为最早将人工智能应用于移动互联网的科技企业之一。

人工智能时代开启了算法革命，今日头条已经成为日活用户过亿的内容分发平台。

2016 年 9 月，今日头条上线了抖音短视频，宣布投资 10 亿元用以补贴短视频创作。到 2019 年年末，抖音的日活用户达到 2.5 亿，月活用户 6.5 亿，成为短视频头部应用。

此外，字节跳动还孵化出爆款产品 “西瓜视频”“懂车帝”，都体现了其强大的产品能力。

美团

2009 年底，在经历了饭否创业失败后，王兴开始思考下一个创业方向。当时美国开始流行一款团购网站 Groupon，一番研究之后，王兴认为团购符合移动互联网与传统商业结合的新趋势，很有可能会成为下一个互联网浪潮。

2010 年 3 月，王兴创办的美团上线。团购网站准入门槛低，不到一年时间，团购网站就超过了 5000 家，团购市场爆发 “千团大战”。

起初，美团还处于劣势，竞争对手拉手网、窝窝团都比美团的融资更多，烧钱的速度也更快，巨额补贴、疯狂打广告。而凭借以往的创业经验，王兴始终很谨慎，他告诉自己一定要控制运营成本，保留充足的资金。2011 年 7 月团购市场的泡沫开始破灭，大量团购公司的融资耗尽，开始裁员，拉手网和窝窝网也上市失败。

最终，美团成为千团大战的最终胜利者，得以在移动互联网市场站稳脚跟。

2015 年 10 月，当时两家最大的生活服务电商美团和大众点评宣布合并，美团在生活服务市场的版图进一步扩展，并在 2018 年顺利上市，完成港股 IPO。

快手

2011 年 3 月，快手成立，它的前身叫 “GIF 快手”，是一款用来制作、分享 GIF 图片的手机应用。2012 年 11 月，快手从纯粹的工具应用转型为短视频社区，用于用户记录和分享生活的平台。

从 2015 年到 2016 年，快手用户从 1 亿涨到了 3 亿。2016 年之前，快手一直很低调，没有做过什么推广，直到 2016 年 6 月，一篇关于快手的文章在朋友圈刷屏，将快手推到了舆论的中心。主流舆论认为快手上呈现的乡村图景很 low 很魔幻，但这并没有阻碍快手的流行。

2015 年的央视春晚，微信开启了互联网红包的玩法，接下来的几年，春晚红包成为各大互联网公司争抢的香饽饽。继 2016、2017 年的支付宝，2019 年的百度之后，快手获得了 2020 年的央视春晚独家互动权。这一定程度上预示着，短视频市场正迎来最激烈的竞争。

滴滴

从 2010 年开始，借助智能手机 LBS 功能的打车应用井喷式上线，易到用车、摇摇招车、打车助手、微打车……网约车市场开始爆发。

2012 年，从阿里离职的程维拿出自己的 10 万元和同事王刚给的 70 万，创立了滴滴打车。

刚开始，程维的团队跑遍了北京的 189 家出租车公司，但只有昌平的一家小公司愿意合作，这家公司只有 70 辆车。尽管如此，愿意上线的司机少得可怜，有一天只有 16 位司机在线。

2012 年 11 月，北京大雪，打车变得非常困难，一些上班族尝试使用滴滴打车，发现竟然很轻松就能打到出租车。这一天，滴滴的订单首次突破了 1000 单。

用户和资本开始发现滴滴的价值，金沙江创投的朱啸虎向滴滴投了 200 万美元，挽救了快要资金耗尽的滴滴。程维后来回忆说：“如果没有那场大雪，也许就没有今天的滴滴。”

发展到 2013 年，政府管制政策下行业开始大洗牌，打车软件从 2012 年的 30 多家减少到只剩滴滴和快的两家。滴滴占据了北京市场的大部分份额，而快的在江浙沪地区获得优势。

到了 2014 年上半年，网约车市场迎来决战时刻，滴滴和快的为抢占市场，疯狂发放补贴，在 4 个月内花掉近 24 亿人民币。烧钱的背后是互联网巨头腾讯和阿里在争夺移动支付市场，很多人为了拿补贴、支付网约车的钱开通了微信支付和支付宝，移动支付得以短时间内在国民中普及。

2015 年 2 月 14 日，滴滴收购快的，结束了这场网约车烧钱大战。网约车也渐渐成为人们主要的交通方式。

拼多多

2015 年，做五环外生意起家的拼多多备受争议，经过短短三年的发展，2018 年 7 月 26 日，拼多多在美国纳斯达克上市，证实了下沉市场的潜力。一二线城市互联网市场的日趋饱和，“下沉市场”“五环外人群” 开始成为国内互联网公司的兵家必争之地。

如今拼多多市值已经超越昔日三巨头之一的百度，成为中国市值排名第五的互联网上市公司。

ofo、摩拜

“那么多的钱和那么多人的青春烧掉了，留下一个好故事。” 有媒体这样评价 ofo。

共享单车这个产品诞生于 2015 年。2016 年下半年开始，以摩拜单车和 ofo 为代表的共享单车迅速席卷北上广深等一二线大城市。资本疯狂加持下，共享单车这个行业爆发了。从 2016 年开始，国内一共诞生了 700 余个品牌，除摩拜、ofo 外，还有小蓝、青桔、哈罗、Hellobike 等等。

然而泡沫之下的资本竞赛最终还是会消退。2019 年 ofo 面临破产的窘境，App 中显示有千万人在排队退押金，明星创业者戴威则被列入 “限制高消费人员名单”。摩拜最终则被美团收购。

曾经被誉为爆款产品的共享单车行业，最终降温回归行业逻辑和理性。

上一个属于移动互联网的十年已经过去，这十年间崛起的科技公司和产品也正在积极拥抱下一个 AI 主导的十年，而接下来的十年又将诞生更多突破人们想象力的公司。

创新不止，生生不息。