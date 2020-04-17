从 3 月 25 日起湖北除武汉以外地区解封，到 4 月 8 日武汉解封，两个多月的停滞之后，湖北、武汉的城市生活逐渐恢复生机。疫情最严重的武汉解封，标志着我国经济开始进入全面重启阶段。

目前，武汉的经济复苏情况怎么样？全国经济重启到哪一步了？各行各业的恢复情况怎么样？几组数据来看疫情之后，我国经济全面重启第一周的成绩。

武汉城市生活恢复近一半

基于 LBS 位置智能数据平台，WAYZ 维智科技对武汉市城市⼈⼝流动、商业活动、企业复⼯等领域进⾏了持续的数据跟踪，动态观察城市运转恢复情况。

数据跟踪显示，解封第⼀周，武汉约有 46% 的客流已逐渐恢复。⼤部分武汉⼈⺠依旧处于居家隔离状态，出⾏多往返于⼯业园区、办公园区、商超、公园⼴场等。在武汉⼈⼝热⼒图中可以看到，江汉区的⼈⼝热⼒指数最⾼，其中光⾕⼴场、⻓江⼤桥等地率先呈现出不同程度的 “活⼒红”。

数据来源：WAYZ 维智数据智能平台 数据注释：红⾊区域⼈⼝密度较⾼，蓝⾊区域⼈⼝密度较低；数据截至 2020 年 4 ⽉ 10 ⽇

解封第⼀周，武汉市各⼤商场有序复⼯，客流逐⽇上升，但总体客流⽔平仍较低。其中餐饮、购物、公园⼴场、⼈⽂景观、休闲运动成了消费者最常去的娱乐项⽬ TOP 5。各⾏业客流热度总体上在武汉解封后都有⼀定程度的增幅，其中购物和餐饮场景最为明显。

武汉各⼤商圈陆续恢复营业，商圈总客流趋势呈上升状态，但总客流⽔平恢复依旧较低，增幅减缓。核⼼商业街区如楚河汉街、光⾕步⾏街等⼈⽓仍然较低。

疫情在⼀定程度上改变了⼈们的饮⻝消费习惯。疫情之后，⼈们更倾向于在家附近进行娱乐餐饮消费，减少了前往市中⼼⼈流密集的⼤型商场的消费。可以说，疫情带动了武汉⾮中⼼区商业体的发展，借助社交软件等线上流量的增势，这些非中心商圈受到了周边⽤户的青睐。

企业复⼯稳步有序全⾯推进

截⾄ 4 ⽉ 10 ⽇，武汉市规模以上⼯业企业整体复⼯率已达到 90% 以上，平均到岗率达到 40% 左右。其中光⾕⾼科技企业实现全⾯复活，⼯业经济主战场产能已恢复⾄ 4 成。

解封第⼀周，各⾏业复⼯进度平稳，线下平均到岗率为 42%。到岗员⼯主要分布在商业场景和休闲场景等服务性⾏业，如餐饮、商超等。办公场景的到岗率在解封后有明显增幅，但⼤部分企业仍采取线上办公模式。滴滴等⽹约⻋还未恢复运营，通勤⽅式以地铁为主。

解封后，武汉市城市活⼒⽇渐恢复，但 “⾮必要不外出” 仍是⼀些武汉市⺠坚持的原则。

全国餐饮业反弹复苏最快，三月环比增长 652%

受疫情影响，今年前三个月，全国注销餐饮企业数量已达到 2.8 万家。不过，经济全面重启阶段，餐饮行业正在迅速反弹复苏。

三月餐饮企业新增 17 万家，新增数量比二月增长了 652.8%，反弹复苏态势凸显。企查查数据显示，2020 年开始截至 4 月 15 日，我国共新增餐饮类相关企业 35.9 万家。其中，一月共新增相关企业 8.7 万家，二月共新增相关企业 2.3 万家，二月新增量不足一月的 26.4%。不过经济开始复苏之后，三月的新增量开始反弹，共新增相关企业 17.1 万家，相比二月环比增长率达 652.8%。

企查查数据显示，目前餐饮企业主体多以小微企业为主。纵观餐饮行业，全国大小企业超过 1122.3 万家。从注册资本来看，注册资本在 500 万以下的企业数量最多，达 1042.6 万家，是注册资本在 500 万-1000 万之间的企业数量的 45 倍有余，注册资本在 5000 万元以上的企业数量最少，约 7.2 万家左右。

可以说，以小微企业为主的餐饮行业受疫情影响最严重，但是也是最有韧性的，在经济复苏中能够迅速反弹回血。野火烧不尽，春风吹又生，餐饮业的春天正在重新到来。

全国快递物流全面复苏，3 月新增 1298 家

菜鸟数据显示，截至 4 月 7 日，整个湖北省的通达快递员复工率已接近 95%，其中四通一达快递在武汉市的网点复工率已超过 99%。武汉快递物流的恢复，对武汉和整个湖北的商品销售、经济恢复是巨大的动力。

受疫情影响，2020 年 2 月快递企业注册量仅为 233 家，较 2019 年 12 月环比降低了 80%；随着疫情的好转，2020 年 3 月我国快递行业注册量为 1298 家，与 2019 年年底月注册数量基本持平。

全国来看，国家邮政局近日发布的《3 月中国快递发展指数报告》显示，我国快递业行业揽收量、投递量均达到日常水平，主要寄递企业营业网点营业率达 99.7%，4 月快递行业将全面走出疫情阴霾。

中小微企业大部分进入 “回血复苏” 阶段

在我国，中小微企业贡献了 50% 以上的税收、60% 以上的 GDP、70% 以上的技术创新、80% 以上的城镇劳动就业、90% 以上的企业数量，是国民经济的主力军。

近日，清华大学五道口金融学院推出报告，利用税务、发票、支付、工商等多个数据源整理的企业经营类数据，构建出全国、各行业、各地区及不同规模企业的 “中小微经济恢复指数”。

分行业来看，疫情之下，教育业是遭受冲击最大的行业。2 月，教育业经济活动恢复水平仅为去年同期的 10.2%，即同比损失近九成营收。

时间进入 3 月后，大部分行业进入恢复期。房地产业在此期间表现最为亮眼，经济活动恢复水平达到 59.4%，环比大涨 30.7%；而教育行业复苏最为缓慢，仅为 11.8%。

整体来看，大部分行业在 3 月进入到 “回血复苏” 阶段，随着国内疫情得到缓解和复工复产的有序推进，中小微企业恢复指数会继续上升。