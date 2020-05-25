5 月 22 日，十三届全国人大三次会议上，国务院总理李克强作了政府工作报告。今年的政府工作报告相比往年篇幅有所缩短，但是其中关于科技、互联网行业的篇幅却不少。动点科技梳理了其中五个要点，来看看 1 万字左右的政府工作报告中，说了多少关于科技发展的要点？

要点一：数字经济新优势

政府工作报告中提到：推动制造业升级和新兴产业发展。大幅增加制造业中长期贷款。发展工业互联网，推进智能制造。电商网购、在线服务等新业态在抗疫中发挥了重要作用，要继续出台支持政策，全面推进 “互联网+”，打造数字经济新优势。

解读：

政府工作报告将发展工业互联网作为推动制造业升级和新兴产业发展的有力举措，体现了当下产业互联网正在受到重视。

相关研究表明，预计今年工业互联网产业经济增加值将达到 3.1 万亿元，对经济增长的贡献率将超过 11%。

此前，工信部办公厅发布了《关于推动工业互联网加快发展的通知》强调，要打造 20 个企业工业互联网外网优秀服务案例，遴选 10 个跨行业跨领域平台，发展 50 家重点行业/区域平台；推动重点平台平均支持工业协议数量 200 个、工业设备连接数 80 万台、工业 APP 数量达到 2500 个；深入实施 “5G + 工业互联网” 512 工程……

在本次疫情发展中，电子商务、智慧物流、远程办公、远程教育、智慧政务等都发挥了重要作用，而国家也强调要全面推进 “ 互联网 +” 并发展数字经济。

要点二：培育技术和数据市场

政府工作报告中提到：在推进要素市场化配置改革中，促进人才流动，培育技术和数据市场，激活各类要素潜能。

解读：

报告中提到培育技术和数据市场尤其受到关注。

今年 4 月，中共中央、国务院发布了《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》。其中起到数据作为生产要素之一，被正式纳入到国家所定义的要素市场化配置中。

这说明国家对数据的重要性的认可，数据已和其他要素一起融入经济价值创造过程之中，对生产力发展具有广泛影响。

要点三：抗疫

政府工作报告中还提到：

财政赤字规模比去年增加 1 万亿元，同时发行 1 万亿元抗疫特别国债。这是特殊时期的特殊举措。上述 2 万亿元全部转给地方，建立特殊转移支付机制，资金直达市县基层、直接惠企利民，主要用于保就业、保基本民生、保市场主体，包括支持减税降费、减租降息、扩大消费和投资等。

加强公共卫生体系建设。坚持生命至上，改革疾病预防控制体制，完善传染病直报和预警系统，坚持及时公开透明发布疫情信息。用好抗疫特别国债，加大疫苗、药物和快速检测技术研发投入，增加防疫救治医疗设施，增加移动实验室，强化应急物资保障，强化基层卫生防疫。

解读：

今年《政府工作报告》的特殊之处之一体现在它是在我国在经历新冠肺炎疫情防控之后作出的。

中山大学岭南学院教授申曙光解读称，从 2020 年政府工作报告可以看出，面对新冠肺炎疫情，国家及时反应，在医药研发、医疗服务利用、医疗费用保障等方面出台了多项关键措施，既最大程度上降低了疫情带来的冲击，又提高了全社会长期对抗疫情的能力。

政府通过发放特别国债的方式鼓励企业进行疫苗和药物的研发，在不影响企业短期商业利益的前提下，既发挥了企业的公益性，又不会在短期内拖累企业业绩。长期来看，国家对医药卫生行业的支持，将有助于提高相关企业的研发实力，增强其未来在国际市场中的竞争力。

要点四：科技创新成为发展新动能

政府工作报告中提到：发展新动能不断增强。科技创新取得一批重大成果。新兴产业持续壮大，传统产业加快升级。大众创业万众创新深入开展，企业数量日均净增 1 万户以上。

报告中还提到：提高科技创新支撑能力。稳定支持基础研究和应用基础研究，引导企业增加研发投入。加快建设国家实验室，重组国家重点实验室体系，发展社会研发机构。深化国际科技合作。加强知识产权保护。实行重点项目攻关 “揭榜挂帅”，谁能干就让谁干。

解读：

科技创新被视为社会经济发展的新动能。

我国越来越重视基础研究，并且在研究力量上也在强调企业研发投入的增加和社会研发机构的发展。

就在 5 月 19 日，科技部部长王志提到：2019 年全社会研发支出达 2.17 万亿元人民币，占 GDP 比重为 2.19%，科技进步贡献率达 59.5%。

2019 年，我国的基础研究和前沿创新成果代表主要有：首次观测到三维量子霍尔效应、嫦娥四号成功登陆月球背面、时速 600 公里高速磁悬浮试验样车下线等。

除此之外，在科技重大专项在培育战略性新兴产业方面，集成电路实现 14 纳米工艺产业化，5G 研发应用和产业化全面推进。

国家自创区和高新区成为培育高新技术产业的核心载体，169 个高新区生产总值达 12 万亿元，经济总量占全国 1/10 以上。

2019 年，全国高新技术企业达 22.5 万家，科技型中小企业超过 15.1 万家。全国技术交易额达 2.2 万亿，超过当年度全社会研发支出总额。

这些都是科技创新给经济带来的活力。

要点五：新基建

政府工作报告中提到：扩大有效投资。今年拟安排地方政府专项债券 3.75 万亿元，比去年增加 1.6 万亿元，提高专项债券可用作项目资本金的比例，中央预算内投资安排 6000 亿元。重点支持 “两新一重” 建设，主要是：加强新型基础设施建设，发展新一代信息网络，拓展 5G 应用，建设充电桩，推广新能源汽车，激发新消费需求、助力产业升级。

解读：

2020 年，新基建已经成为产业领域中的热点。

一般认为，新基建的范畴包括包含 5G 基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大领域。

总结：

具体来看，《政府工作报告》覆盖到了电商、工业互联网、大数据、5G、智慧物流、智慧电网、智慧政务等相关的科技发展领域。

2020 年，5G、AI、大数据等技术与国家各个产业的结合会更加紧密，科技行业的发展离不开国家政策的支持。