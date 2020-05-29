近期，商汤在上海市区两级相关部门指导下，在长宁区江苏路街道率先试点 AI + 一网统管，开发了 “智能巡屏” 等功能。它基于商汤 SenseFoundry 方舟城市级开放视觉平台，构建多场景、一站式 AI 城市治理解决方案，实现了 AI 研判处置全闭环管理，有效解决了暴露垃圾识别、共享单车乱堆放等城市痛点问题，极大提升城市管理效能。

在江苏路街道，城市治理已经形成自动化闭环，依次为自动发现、立案、智能派单、处置、自动核查、结案六大环节。商汤将人工智能技术应用到城市治理的发现和核查环节，实现了城市管理案件从发现到结案的 AI 闭环管理，极大地降本增效。

在传统的城市网格化管理过程中，事部件问题的发现主要依赖网格员的巡查发现，这种方式需要很大人力支持。

街道依托商汤技术沉淀，选取了中心城区最集中的暴露垃圾、单车停放、人群聚集三个场景进行试点，通过 AI 场景分割等技术将区域内 620 个摄像头转化成为智能感知神经元，解决摄像头 “看得见” 图像但 “看不到” 问题的弊端，实现事部件问题秒级发现，并及时推送给网格员的政务微信进行下一步立案处理。

如今网格员的日常工作从不断上街巡查的 “人海战”，向 “人” 与 “机” 的交互转变。后续将逐步拓展到街面违规经营、机动车违规停放、乱晾晒、道路积水等 10 个场景，通过全要素、全方位、全时空自动智能巡屏，实现全业务、全覆盖、秒发现。

人工智能技术不仅能帮助城市管理者发现问题，还能在案件被处置后自动核查。在规定时间内，摄像头对发生地点的事部件再次检测，若无问题即可上报平台完成结案。取代原有的人工复核手段，压缩了结案流程，减少了人力成本。

以上 AI 助力城市有序、高效、安全运行管理的背后，是商汤 SenseFoundry 方舟城市级开放视觉平台的强大支撑，它可扩展至十万路级别视图源、千亿级别非结构化特征和结构化信息融合处理与分析，支持多样化场景算法。

总结来看，SenseFoundry 具备五大优势：全城域、全天候、全场智、全开放和元安全。

城市场景的复杂度不同于以往的人脸、人体、车辆等具有明显边界的对象检测，对技术提出极高的挑战。

举个例子，共享单车的乱堆放场景具有不规则、对象零乱、边界模糊、密集堆放等特征，传统算法很难检测。在街道试点应用实践中，商汤通过场景分割 Segmentation 等新技术手段，利用局部与全局信息（Local and Global context）进行多尺度融合优化学习，解决了边界模糊判定等问题，极大提升了对非机动车违规停放事件发现准确率。

城市市容中的生活垃圾检测也一直是一个极具挑战的问题。相较于常规识别的目标（人脸、人体、车辆等），城市中的生活垃圾定义模糊宽泛、尺度大小变化不一、类别形态均不稳定。

本次实践中，商汤科技通过构建残差深度学习网络并结合多层级特征金字塔进行有效融合优化学习，实现了对通用生活垃圾目标的高效识别。同时通过目标候选区动态自适应加权学习，提高了垃圾检测的精确率，有效减少了因误报带来的额外工作。