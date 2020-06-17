谁都想不到，在汽车百年的历史上，会有一家才诞生不算太久的新人，改变了行业的格局。丰田汽车成立于 1937 年，多年来一直是世界上最大的汽车公司，但以市值衡量，它已不再是最有价值的公司。现在，这一荣誉属于特斯拉，该公司成立于 2003 年。

去年，大众售出 1090 万辆汽车，而丰田售出 1060 万辆。特斯拉今年的销量有望达到 50 万辆。特斯拉每年售出的汽车只占丰田汽车的一小部分，这是个了不起的成就。比起前两个汽车巨头，这个数量确实很小。

特斯拉几年前陆续超越了其他大型汽车公司的市值。2017 年 4 月，特斯拉市值超过福特，成为全美市值第二的汽车公司；2017 年 8 年，特斯拉市值超过通用，成为全美市值最高的汽车公司；2020 年 2 月，特斯拉市值超过宝马与大众的总和，成为全球市值第二的汽车公司。

而值得思考的是，他是如何走到今天的呢？

特斯拉始终以电动汽车为导向，全力以赴

丰田公司销售多个品牌，包括丰田，大发，日野和豪华品牌雷克萨斯。特斯拉却只有一个单一品牌。丰田有数十种车型。特斯拉目前在售就只有 4 种：Model 3，Model X，Model Y 和 ModelS。世界上大多数汽车都由汽油驱动，汽油是迄今为止消费者首选的发动机。特斯拉只销售电动汽车。

电动汽车是特斯拉的立命之本，并且围绕电动车，特斯拉进行了庞大的布局，包括电池，太阳能，技术储备等。通过史无前例的直接面向消费者推出的售价 35,000 美元的 Model 3，在不到三周的时间内就预订了约 140 亿美元的以存款为抵押的预售产品。这在传统汽车公司，是没办法做到的。

同时，许多人将 Model 3 这款车称为我们时代的 T 型车，这是一款突破性的新车，将标志着全球向清洁，安全的电动交通转变的开始。

另外，特斯拉能源部门在内华达州的 Gigafactory 正在加速，该工厂如果完工且全力投入运营的话，将生产出比世界上所有其他锂离子电池工厂加起来更多的锂离子电池，而且成本大大降低，效率更高。这些电池不仅将为所有令人惊叹的电动汽车（EV）供电，而且还将通过存储解决方案彻底改变能源行业，该解决方案可以使能源生产真正实现均衡负载。

此外，革命性的 Semi 卡车即将投入生产。而 Cybertruck 车型将进入美国的皮卡车市场，对于传统的车企来说也是个巨大的威胁。以上所有的一切，让人们认为特斯拉就是电动汽车的代表，乃至是龙头，未来的一个重要代言人。

最后，特斯拉还在自动驾驶领域做深度布局，从 L2 级自动驾驶出发，逐步巩固提升，将自动驾驶软件嵌入商业化产品中，已经处于行业领先地位。

特斯拉在中国市场的成功，为其后程发力奠定基础

据全国乘用车市场联席会最新数据，5 月份特斯拉国产 Model3 销量 11095 辆，环比增长高达 205%，位居新能源汽车销量第一。

根据预计，特斯拉中国 6 月交付量大概率将超过 2 万辆，今年全年国产特斯拉交付量有望达到 15 万辆。该组数据超出市场预期，反映出优质供给对于消费端巨大的吸引力，在特斯拉中国快速放量的推动下，产业链市场需求将提升。

此外，特斯拉上海工厂也在持续扩建。未来，随着上海工厂扩建在即，2021 年国产 Model Y 上市，特斯拉销量有望再创新高。这为特斯拉的未来市值又增加了想象力，投资人更加看好未来特斯拉的增长性。

电动车行业发展空间巨大，特斯拉还有增长空间

按各国家战略指引口径测算，预计 2025 年、2030 年电动车渗透率将分别达到 12.2%、27.5%，对应销量达 1208 万辆和 2922 万辆。按车企规划口径测算，2025 年、2030 年渗透率将分别达 16.5%、34.1%，对应销量为 1643 万辆和 3707 万辆。预计 2025 年、2030 年全球动力电池需求量分别将达到 680GWh 和 2183GWh，市场空间巨大。

而特斯拉无论是在车型的布局上，还是在电池产品的技术上，都占据着一定的优势。投资者认为特斯拉的商业模式是未来的潮流。他们认为越来越多的人会想要电动汽车，尽管这种情况尚未得到充分证明，但随着时间的推移，这都会逐步成为现实。

还有一个核心点是，即使丰田汽车的年收入为 2720 亿美元，但它不再保持增长。特斯拉的年收入目前为 240 亿美元，但每年以近 40％的速度飞速增长，未来的增长空间巨大。

总结：

特斯拉走到今天，一路充满质疑，但是又相当坚定。当然，挑战也随之而来，世界上最大的几家汽车公司已经开始制造自己的电动汽车，这包括丰田。如果特斯拉想要获得竞争上的成功，它可能会面临市场份额的突破障碍。

如果特斯拉能够将其收入提高到数千亿美元，同时在增长率上也能够保持，那么关于哪个车厂是更有价值的未来汽车公司的争论将得到解决，无须争论。