星际荣耀（北京星际荣耀空间科技有限公司）今日宣布完成 11.925 亿元人民币 B 轮融资。本轮融资由北京金融街资本运营中心领投，中金甲子、广合信诚、泰中合投资、红杉资本中国基金、中信证券、招商证券、旋石天成、上海科创基金、银盛泰资本、玲珑金山股权投资、亚祥兴泰、凯联资本、珠海顺联、南平百益等跟投，老股东经纬中国、鼎晖投资、甘泉资本等继续跟投。

本轮融资将主要用于双曲线系列运载火箭的研制、焦点系列可重复使用液氧甲烷发动机的研制以及人才队伍的建设培养等方面。

该公司曾于 2018 年 7 月宣布完成 A 轮融资，由经纬中国领投。

星际荣耀成立于 2016 年 10 月，2017 年 8 月正式投入运营，是提供运载火箭研制和发射服务解决方案的民营企业。星际荣耀服务于国内外微小卫星制造商、运营商、科研机构以及高校的商业发射市场，专注于运载火箭的研制、液体燃料发动机以及高性价比发射服务解决方案的提供。

自成立以来，星际荣耀始终坚持 “由固到液、由小到大”（从固体动力火箭到液体动力火箭、从小型运载火箭到中大型运载火箭）的技术发展路径，从上轮融资至今，在固体运载火箭和液体可重复使用运载火箭的研发方面均取得相应进展：

固体运载火箭方面，2019 年 7 月 25 日，星际荣耀在酒泉卫星发射中心成功完成双曲线一号遥一运载火箭发射任务，并且型号首飞即将载荷以极高精度送入预定轨道，成为中国首个成功完成运载火箭入轨发射任务的民营公司，实现了中国民营运载火箭成功发射零的突破。

液体可重复使用运载火箭方面，星际荣耀自主研发的焦点一号可重复使用液氧甲烷发动机，相继完成多次全系统长程试车、二次启动试车、大范围连续变推力试车等一系列重要地面试验，为双曲线二号可重复使用运载火箭的成功发射奠定基础。

未来，星际荣耀将继续进行小型固体运载火箭双曲线一号的商业运营发射以及小型液体可重复使用运载火箭双曲线二号、中型液体可重复使用运载火箭双曲线三号、可重复使用液氧甲烷发动机焦点一号等的研发工作。公司计划于 2021 年进行双曲线二号一子级百公里级垂直起降试验，并于同年执行双曲线二号遥一首飞发射及一子级垂直回收任务。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。