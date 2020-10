近日,必示科技宣布完成 1.5 亿元 B 轮融资,本轮由红杉资本中国基金领投,老股东高榕资本、顺为资本、明势资本、东方富海跟投,华兴资本担任独家财务顾问。本轮融资将用于必示科技团队扩充、加速产品研发升级,以及行业落地进程。

必示科技成立于 2016 年,是一家专注于智能运维产品研发和供应的高新技术企业,致力于以人工智能赋能 IT 运维领域,打造智能运维(AIOps)产品。必示 AIOps 产品定义了智能运维 “预警+定位” 的工业实践,基于人工智能算法,帮助大型企业数据中心从海量、复杂的 IT 软硬件监控数据中自动、准确、快速地发现异常、定位故障、预测风险,有效提升 IT 运维系统可用性和运维效率。

目前,必示 AIOps 产品已经落地于中国建设银行、中国人民银行清算中心、交通银行、招商银行、光大银行、民生银行、广发银行、光大证券等 30 余家客户,以成熟可靠的技术解决方案为企业运维决策提供强有力的支撑。未来,智能运维市场规模将进一步扩大。据 Gartner 预测,2023 年 40% 的 DevOps 团队将会采用 AIOps 平台,以增强应用程序和基础设施监控能力。

必示科技 CEO 刘大鹏表示:“智能化是 IT 运维发展的必经之路,这条路上正聚集越来越多的同行者。必示科技会汇聚顶尖人才、头部客户与合作伙伴、一线资本共同开拓和建设此路。公司将持续加强研究与研发投入,推进智能运维算法在实际场景的落地实践;同时依托在头部企业运维场景下的经验积累,不断挖掘和拓宽业务场景边界,反哺产品研发和技术创新,实现必示 AIOps 产品和智能运维解决方案在产、学、研三方面的良性循环。”

