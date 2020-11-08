科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2020.11.02-2020.11.08）我们都见证了哪些海外科技创业事件发生。

本周，印度外卖独角兽 Zomato 再次收获 1.47 亿美元融资，并正式完成了其 J 近 3.63 亿美元的轮融资。这让 Zomato 再次登上聚光灯中央的同时，也为印度的外卖市场再次注入了一剂强心剂。然而，这并不仅仅只是 Zomato 在今年的唯一亮眼表现。

今年以来，Zomato 动向颇为频繁。今年一月份时，它获得了蚂蚁金服提供的 1.5 亿美元，并于不久后收购了 Uber 在印度的食品配送业务 UberEats。在四月初，Zomato 又获得了 Pacific Horizon 提供的 500 万美元融资。随后，进入四月中旬，又有消息传出其正与当地百货电商 Grofers 谈判，或将通过股票交易的形式收购后者，以对自身食品配送之外的业务进行扩张。Grofer 的估值当时也随着疫情的影响上升到了 7.5 亿美元。

早前，有消息称 Grofers 与印度线上食品商超巨头 BigBasket 进行了合并谈判，随后这一消息得到否认。但有消息人士表示，阿里巴巴仍希望将 BigBasket、Grofers 及 Zomato 进行合并。

而就在三周前，Zomato 刚获得 Kora Investments 的 5200 万美元投资。自 8 月以来，该公司已经在四次融资中筹集了超过 2.21 亿美元。在 J 轮融资后，它的估值也将达到 37 亿美元。

有观点认为，本次疫情为 Zomato 带来了巨大的机遇，使得食品配送需求极大提升。然而，目前来看疫情仍没有停下的势头，至于 Zomato 在今年是否还会继续收获它的高光时刻，还是让我们拭目以待。

好了话不多说，让我们进入本周正题。

🇮🇳 印度物流创企Rivigo完成G轮第一笔融资，是2020年首次股权融资：Rivigo 由 Gazal Kalra 和 Deepak Garg 创立，为多种行业提供卡车运输设施，横跨服装、电商、汽车、冷冻和加工食品、快速消费品和汽车等垂直领域。



该公司提供三种产品–Relay Full Truck Load、Express Cargo 和 Coldchain。据其官方网站介绍，Rivigo 拥有一支超过 5000 辆卡车的车队，在印度 4000 个城市运营。该公司拥有超过 20000 名经过验证的车队车主，通过 70 多个维修站运营，至今已完成 50 万次的运输。

监管文件显示，这家总部位于新德里的公司以 49455 卢比（约 664 美元）的发行价配发了 17061 股 G1 系列优先股来筹集对价。这是正在进行的 G 轮融资的第一期，预计在未来几个月内，Rivigo 将筹得更多的资金。

由此，Rivigo 自 2014 年成立以来，在 SAIF、Warburg Pincus、Trifecta 等公司的多轮股权和债权融资中，已累计获得超过 2.8 亿美元。

🇸🇬 新加坡Beamstart针对东南亚跨境数字解决方案创业公司推出1000万美元早期基金：新加坡跨境创业和资源整合平台创雷 beamstart.com 背后的公司 Beamstart，披露几周内将启动针对东南亚地区的 1000 万美元规模的数字加速器基金。

该基金将由联合创始人 Kenneth Ho 和 Wallace Ho 以及一位来自新加坡的金融合伙人牵头，还包括来自中国、日本和印度尼西亚的有限合伙人。最早在 2021 年第二季度开始部署资金，将专注于投资处于最早期阶段的科技创业公司。

虽然投资将以行业为主导，但 Beamstart 希望投资于经验丰富的团队，专注于解决新兴市场的跨境数字相关解决方案，并与中国/日本/美国的企业建立潜在的协同效应。

Beamstart 可以说是东南亚有史以来第一个在线虚拟加速器，它利用其庞大的媒体平台、商业资源、技术和投资以及人才合作伙伴网络，使初创企业能够以在线方式申请资金并获得全面支持。

该基金将主要投资于处于种子前/加速器到种子期后期的初创企业，而这些阶段的初创企业被认为在该地区得到的支持最少，每家公司的投资规模将高达 10 万美元。

🇮🇳 印度零售技术服务商Gully Network获得120万美元Pre A轮投资：总部位于印度班加罗尔的 Gully Network 是一家为印度本土中小型商店提供全栈服务的零售技术初创公司，该公司于周四宣布完成 Pre A 轮融资，规模 120 万美元，领投方为 Venture Catalysts，Inflection Point Ventures 和 DFAN（Digital Futurists Angels Network）跟投。

该公司表示，将利用新资金将业务规模扩大到至少 100 家门店，并研发新的收入来源。

Gully Network 由 Ajay Nain 和 Prateek Chaturvedi 于 2019 年成立。Ajay Nain 此前曾联合创办了 RentoMojo，这是一家家具、家电和自行车的在线租赁市场。Prateek Chaturvedi 曾在 Cipla 和麦肯锡等公司工作。

🇮🇳 印度外卖独角兽Zomato获得1.47亿美元投资，正式完成J轮融资：印度外卖业巨头 Zomato 在其正在进行的 J 轮融资中继续筹集资金。过去三个月，该公司筹措到了 2.16 亿美元资金。今天他们获得了 1.47 亿美元的投资，投资方包括 Mirae Asset Management、Steadview Capital、Luxor Capital、Lugard Road Capital、ASP India LP 和 Pacific Horizon。

监管文件显示，总部位于英国的 Pacific Horizon 已经以 510 万美元的价格拿下了 1265 股 J 系列优先股。这是 Baillie Gifford 管理的基金今年为 Zomato 的第二笔投资，4 月份的投资金额为 500 万美元。将以约 4055 美元每股的发行价向上述投资者配发 34873 股 J 轮优先股。虽然这批股票只涉及新的配股，但该公司也在积极筹集超过 5000 万美元的二级资本。

上个月，Entrackr 曾独家报道了 Zomato 潜在的二级交易，其联合创始人和其他二十几名员工计划出手价值超过 5000 万美元的股票。2018 年离开 Zomato，创办心理健身平台 Mindhouse 的 Chaddah 将出售价值高达 2500 万美元的股权。据估计，上述配股后，Zomato 的估值将超过 37 亿美元。

🎙️ 首届ORIGIN创新大奖公布入围名单，代表亚洲的创新力量都在这儿了：从 6 月 1 日开始公众提名，到 10 月 31 日专业评审结束，动点科技旗下 TechNode Global 首届覆盖亚洲创新生态的 ORIGIN 创新大奖终于完成了最终的入围名单。在此我们要感谢每一位参与提名的提名人，以及堪称全明星阵容的专业评审团队，他们来自 AppWorks、Cyberport、Gobi Partners、Golden Gate Ventures、InnoVen Capital、MDI Ventures、Rakuten Capital、Sistema Asia、True Digital Park、ZWC Partners 等。

每位入围者都拥有不同的背景，无论是刚起步的创业公司，还是已经发展成熟的公司，他们在 ORIGIN 的名单里都拥有一席之地。来自亚太地区 18 个国家和地区的近 400 个公司和个人参与了提名活动。东南亚仍然是主要的地区，占申请总数的 67%，而东亚则以 23% 的比例位居第二，领先于南亚的 10%。

动点科技、TechNode Global 创始人兼 CEO 卢刚博士表示：“ 我们很感谢得到顾问们的专业支持。尽管疫情带来了负面影响，但我们依然充满希望，看到了危机带来的独特机遇。现在，竞争环境趋于公平，这可能是企业抓住新的机遇，发挥自身优势的最佳时机。“

ORIGIN 创新奖的评选结果将于 2020 年 11 月 18 日在 ORIGIN 大会期间公布，ORIGIN 大会是在 2020 年马来西亚 TECHFEST Live x ROAD-TO-WCIT 内关于亚洲科技和创业界最新发展的按需会议轨道。使用代码 “ORIGINATTECHFEST “ 可享受全场门票 150 美元优惠。欲了解更多信息，请访问 https://technode.global/origin/。