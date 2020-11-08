科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2020.11.02-2020.11.08）我们都见证了哪些海外科技创业事件发生。

本周，印度外卖独角兽 Zomato 再次收获 1.47 亿美元融资，并正式完成了其 J3.63 亿美元的轮融资。这让 Zomato 再次登上聚光灯中央的同时，也为印度的外卖市场再次注入了一剂强心剂。然而，这并不仅仅只是 Zomato 在今年的唯一亮眼表现。

今年以来，Zomato 动向颇为频繁。今年一月份时，它获得了蚂蚁金服提供的 1.5 亿美元，并于不久后收购了 Uber 在印度的食品配送业务 UberEats。在四月初，Zomato 又获得了 Pacific Horizon 提供的 500 万美元融资。随后，进入四月中旬，又有消息传出其正与当地百货电商 Grofers 谈判，或将通过股票交易的形式收购后者，以对自身食品配送之外的业务进行扩张。Grofer 的估值当时也随着疫情的影响上升到了 7.5 亿美元。

早前，有消息称 Grofers 与印度线上食品商超巨头 BigBasket 进行了合并谈判，随后这一消息得到否认。但有消息人士表示，阿里巴巴仍希望将 BigBasketGrofersZomato 进行合并。

而就在三周前，Zomato 刚获得 Kora Investments5200 万美元投资。自 8 月以来，该公司已经在四次融资中筹集了超过 2.21 亿美元。在 J 轮融资后，它的估值也将达到 37 亿美元。

有观点认为，本次疫情为 Zomato 带来了巨大的机遇，使得食品配送需求极大提升。然而，目前来看疫情仍没有停下的势头，至于 Zomato 在今年是否还会继续收获它的高光时刻，还是让我们拭目以待。

好了话不多说，让我们进入本周正题。

🇮🇳 印度物流创企Rivigo完成G轮第一笔融资，是2020年首次股权融资：RivigoGazal KalraDeepak Garg 创立，为多种行业提供卡车运输设施，横跨服装、电商、汽车、冷冻和加工食品、快速消费品和汽车等垂直领域。

该公司提供三种产品–Relay Full Truck LoadExpress CargoColdchain。据其官方网站介绍，Rivigo 拥有一支超过 5000 辆卡车的车队，在印度 4000 个城市运营。该公司拥有超过 20000 名经过验证的车队车主，通过 70 多个维修站运营，至今已完成 50 万次的运输。

监管文件显示，这家总部位于新德里的公司以 49455 卢比（约 664 美元）的发行价配发了 17061G1 系列优先股来筹集对价。这是正在进行的 G 轮融资的第一期，预计在未来几个月内，Rivigo 将筹得更多的资金。

由此，Rivigo 2014 年成立以来，在 SAIFWarburg PincusTrifecta 等公司的多轮股权和债权融资中，已累计获得超过 2.8 亿美元。

🇸🇬 新加坡Beamstart针对东南亚跨境数字解决方案创业公司推出1000万美元早期基金：新加坡跨境创业和资源整合平台创雷 beamstart.com 背后的公司 Beamstart，披露几周内将启动针对东南亚地区的 1000 万美元规模的数字加速器基金。

该基金将由联合创始人 Kenneth HoWallace Ho 以及一位来自新加坡的金融合伙人牵头，还包括来自中国、日本和印度尼西亚的有限合伙人。最早在 2021 年第二季度开始部署资金，将专注于投资处于最早期阶段的科技创业公司。

虽然投资将以行业为主导，但 Beamstart 希望投资于经验丰富的团队，专注于解决新兴市场的跨境数字相关解决方案，并与中国/日本/美国的企业建立潜在的协同效应。

Beamstart 可以说是东南亚有史以来第一个在线虚拟加速器，它利用其庞大的媒体平台、商业资源、技术和投资以及人才合作伙伴网络，使初创企业能够以在线方式申请资金并获得全面支持。

该基金将主要投资于处于种子前/加速器到种子期后期的初创企业，而这些阶段的初创企业被认为在该地区得到的支持最少，每家公司的投资规模将高达 10 万美元。

🇮🇳 印度零售技术服务商Gully Network获得120万美元Pre A轮投资：总部位于印度班加罗尔的 Gully Network 是一家为印度本土中小型商店提供全栈服务的零售技术初创公司，该公司于周四宣布完成 Pre A 轮融资，规模 120 万美元，领投方为 Venture CatalystsInflection Point Ventures DFANDigital Futurists Angels Network）跟投。

该公司表示，将利用新资金将业务规模扩大到至少 100 家门店，并研发新的收入来源。

Gully Network Ajay Nain Prateek Chaturvedi 2019 年成立。Ajay Nain 此前曾联合创办了 RentoMojo，这是一家家具、家电和自行车的在线租赁市场。Prateek Chaturvedi 曾在 Cipla 和麦肯锡等公司工作。

🇮🇳 印度外卖独角兽Zomato获得1.47亿美元投资，正式完成J轮融资：印度外卖业巨头 Zomato 在其正在进行的 J 轮融资中继续筹集资金。过去三个月，该公司筹措到了 2.16 亿美元资金。今天他们获得了 1.47 亿美元的投资，投资方包括 Mirae Asset ManagementSteadview CapitalLuxor CapitalLugard Road CapitalASP India LP Pacific Horizon

监管文件显示，总部位于英国的 Pacific Horizon 已经以 510 万美元的价格拿下了 1265J 系列优先股。这是 Baillie Gifford 管理的基金今年为 Zomato 的第二笔投资，4 月份的投资金额为 500 万美元。将以约 4055 美元每股的发行价向上述投资者配发 34873J 轮优先股。虽然这批股票只涉及新的配股，但该公司也在积极筹集超过 5000 万美元的二级资本。

上个月，Entrackr 曾独家报道了 Zomato 潜在的二级交易，其联合创始人和其他二十几名员工计划出手价值超过 5000 万美元的股票。2018 年离开 Zomato，创办心理健身平台 MindhouseChaddah 将出售价值高达 2500 万美元的股权。据估计，上述配股后，Zomato 的估值将超过 37 亿美元。

🎙️ 首届ORIGIN创新大奖公布入围名单，代表亚洲的创新力量都在这儿了： 6 1 日开始公众提名，到 10 31 日专业评审结束，动点科技旗下 TechNode Global 首届覆盖亚洲创新生态的 ORIGIN 创新大奖终于完成了最终的入围名单。在此我们要感谢每一位参与提名的提名人，以及堪称全明星阵容的专业评审团队，他们来自 AppWorksCyberportGobi PartnersGolden Gate VenturesInnoVen CapitalMDI VenturesRakuten CapitalSistema AsiaTrue Digital ParkZWC Partners 等。

每位入围者都拥有不同的背景，无论是刚起步的创业公司，还是已经发展成熟的公司，他们在 ORIGIN 的名单里都拥有一席之地。来自亚太地区 18 个国家和地区的近 400 个公司和个人参与了提名活动。东南亚仍然是主要的地区，占申请总数的 67%，而东亚则以 23% 的比例位居第二，领先于南亚的 10%

动点科技、TechNode Global 创始人兼 CEO 卢刚博士表示： 我们很感谢得到顾问们的专业支持。尽管疫情带来了负面影响，但我们依然充满希望，看到了危机带来的独特机遇。现在，竞争环境趋于公平，这可能是企业抓住新的机遇，发挥自身优势的最佳时机。

ORIGIN 创新奖的评选结果将于 2020 11 18 日在 ORIGIN 大会期间公布，ORIGIN 大会是在 2020 年马来西亚 TECHFEST Live x ROAD-TO-WCIT 内关于亚洲科技和创业界最新发展的按需会议轨道。使用代码 “ORIGINATTECHFEST “ 可享受全场门票 150 美元优惠。欲了解更多信息，请访问 https://technode.global/origin/