一年一度的双十一终于落下帷幕，随着经济复苏，今年双十一也成为国内疫情之后最大的一次全民消费狂欢节。那么，今年的双十一有哪些新动向？

销售额再创新高，助力经济复苏

国内进入后疫情时期，经济也在全力复苏。

与往年相比，今年双 11 最大的变化是：提前开售、战线拉长比往年多了 3 天。

这个双十一，打工人们在天猫消费了 4982 亿元，较去年增长 26%；在京东消费了 2715 亿元，较去年的 2044 亿元增长 30%。此外，新晋玩家小米公布双 11 小米全平台支付金额破 143 亿元。

数据很亮眼，天猫方面预计，今年天猫双 11 吸引超过 8 亿消费者、25 万品牌、500 万商家共同参与，是覆盖面最广、参与度最高的一届。

疫情之后消费更加理性

尽管总体销售额数据表现亮眼，不过也有数据显示这届双十一人们消费更加理性了。

根据猎聘发布的《2020 双十一职场尾款人调研报告》：近 4 成职场人今年双十一消费金额比去年少，近 6 成职场人双十一购物尾款为 1000 元以下，超一半职场人双 11 购物金额低于月收入的 30%。

猎聘调研显示，57.71% 的职场人双十一支付尾款数额在 1000 元以下；尾款在 1000-3000 元的职场人占比为 21.15%；尾款在 10000 元以上的职场人占比仅为 2.87%。

另外，双十一消费占月收入比例在 30% 以内的职场人占比为 57%，消费占月收入 80% 及以上的职场人占比较少，低于 6.5%。由此可见，多数职场人消费还是比较节制，这也表明在疫情之下职场人的消费趋于理性。

直播带货二次爆发

如今，直播已经成电商营销标配，且迎来二次爆发。百度搜索大数据指出，近 30 天，“百度、抖音、快手” 等平台直播相关内容搜索热度同比增长 93%，而头部主播 “李佳琦、薇娅、辛巴” 的相关搜索热度同比增长 106%。

直播带货成为今年天猫等电商的重要营销推手。在今年天猫双 11 预售期间，淘宝直播每天开播场次较去年增长超过 50%。阿里巴巴称，在 2020 天猫双 11 全球狂欢季纪录之夜，淘宝直播数据显示，商家自播商品交易总额（GMV）占比超六成，直播商家覆盖数增长 220%，淘宝直播带动就业机会超 400 万个。今年有超 300 位明星、400 位总裁走进直播间。

今年以来，各大互联网公司和平台纷纷杀入直播赛道，以抖音、快手为代表的短视频平台抢尽了风头。

据悉，2020 年淘宝直播目标 GMV（总成交额）为 5000 亿元；快手的 GMV 目标为 2500 亿元，是 2019 年的近 10 倍；抖音为 2000 亿元。

三大平台的竞争趋于白热化，而快手和抖音正逐渐摆脱对淘系电商的依赖。快手已选择与京东达成供应链方面的合作，抖音断外链意味着抖音与淘系电商划清界限。

淘宝、快手和抖音在电商直播行业的竞争将越来越激烈。

老国货焕发新能量

近年来，新国货品牌迭出迅速圈粉的例子屡见不鲜。疫情过后，消费者对海外品牌的期待暂时性回落，使得这一趋势更加明显。百度搜索大数据指出，今年双十一，完美日记、花西子、李宁、华为等国产品牌相关搜索热度同比增长 34%。

各个品牌的双十一战绩也证明了国民的消费观念正在潜移默化转变。

以美妆品牌为例，前些年，国内消费者都更喜欢选择国际大品牌，例如欧莱雅，雅诗兰黛等，或者是韩国，日本的美妆品牌，国产化妆品还只是小众。

今年双十一，完美日记，百雀羚等国产品牌已经开始和国际美妆大品牌抗衡。开卖一个小时，百雀羚、完美日记、欧莱雅、Olay、自然堂、兰蔻、雅诗兰黛 7 个美妆品牌成交突破亿元。

在家电和消费电子领域也能见证国货的崛起。今年双十一有 70 个 3C 家电品牌成交额过亿。其中，消费者最青睐的是国货品牌，家电 3C 行业 “亿元俱乐部” 中超 8 成是国货。

在手机销量排行榜上，苹果依然占据较大优势，但小米，华为等国产手机也表现不俗，甚至把三星挤出榜单之外。另外，小米手机凭借高性价比在前十榜单中占据了七席。

国产品牌的异军突起，证明了我国经济强大的内生力量。