普华永道最新发布的《全球并购行业趋势》分析显示，并购估值飙升，许多数字化或技术资产的高额估值以及激烈竞争推动全球交易活动。

该分析报告针对 2020 年最后六个月审视分析全球交易活动，并结合普华永道交易行业专家的见解，以确定出推动并购活动的关键趋势以及 2021 年的预期投资热点。

尽管新冠疫情造成了不确定性，但 2020 年下半年并购活动仍出现激增。

“新冠疫情让各公司获得了一个少有的窥见其未来发展的机会，而许多企业对前景并不乐观。加速企业的数字化和转型立即成为了当务之急，而并购是实现这一目标的最快方法，由此带来了适合交易竞争激烈的局面。” 普华永道全球交易行业主管兼普华永道美国合伙人 Brian Levy 表示。

关于 2020 年下半年交易活动的主要洞见包括：

交易活动在下半年跃升，全球总交易量和交易额分别比上半年增长 18% 和 94%。此外，与 2019 年的最后六个月相比，交易量和交易额均有增加；

2020 年下半年交易额较高的部分原因是超大型交易项目（50 亿美元以上）增加。总体而言，2020 年下半年公布了 56 项超大型交易，而上半年的数字为 27 项；

2020 年下半年，技术和电信子行业的交易量和交易额涨幅最高，其中技术交易量增长 34%，交易额增长 118%。由于三笔超大型交易，电信交易量增长 15%，交易额激增近 300%；

从区域层面看，2020 年上半年与下半年对比，美洲的交易量增长 20%，欧洲、中东和非洲的交易量增长 17%，亚太地区的交易量增长 17%。美洲的交易额增长最大，超过 200%，主要是由于下半年有一些重大的超大型交易。

新冠疫情在竞争激烈的市场中助推了数字和技术资产的交易活动

在宏观经济因素的推动下，热门资产获得较高的估值并引起激烈竞争。这些因素包括低利率、收购创新、数字化或技术驱动型企业的强烈愿望，以及公司和私募买方可提供的大量资金（分别为超过 7.6 万亿美元现金和有价证券以及 1.7 万亿美元）。

相比之下，在工业制造等受到疫情影响最严重的行业或受到向净零碳排放转型等因素影响的行业，相关资产正在产生各公司需要解决的结构性变化。在商业模式的未来生存能力受到挑战的领域，公司可能会寻求不良资产并购机会或进行重组以保护其价值。

交易商将价值创造评估范围扩大到非传统来源

交易商专注于保护高估值和旺盛需求所带来的回报并将其最大化，因此越来越多地考虑非传统的价值创造来源，如环境、社会和治理因素（ESG）的影响，并将其纳入战略决策和尽职调查。

“因为可用资本的数量如此庞大，优秀企业能够要求较高的估值乘数并且得以实现。如果这种情况得以持续（我也相信将会持续），则对价值创造加倍投入的需求现在对于成功并购而言比以往任何时候都更为重要。” 全球交易主管兼普华永道西班牙公司合伙人 Malcolm Lloyd 表示。

IPO 市场火爆对并购的影响

在过去六个月中，使用特殊目的收购公司（SPAC）聚集投资者资金以便在高度活跃的 IPO（首次公开发行）市场中获得收购机会的做法非常普遍。2020 年，SPAC 融资约 700 亿美元，占美国 IPO 总额的一半以上。在最近的 SPAC 融资热潮中，私募公司一直是关键参与者，将此种融资作为一项实用的替代资本来源。预计 2021 年会有更多 SPAC 活动，特别是在电动汽车充电基础设施、电力存储和医疗技术等资产领域。

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