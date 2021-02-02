国际数据公司（IDC）发布手机季度跟踪报告，报告显示，2020 年第四季度中国智能手机市场出货量约 8640 万台，同比小幅上升 0.3%。2020 年全年整体出货量约 3.26 亿台，同比下降 11.2%。第四季度，Apple、OPPO、vivo、小米均出现了明显的正增长。IDC 认为，市场格局的潜在变化令众多头部厂商看到了机会，而争取市场机会所带来的一系列动作，也将有效带动 2021 年国内整体市场发展回暖。

以下为报告主要内容：

2020 年第四季度前五大智能手机厂商市场表现：

华为遭受禁令所产生的负面影响愈发显著。新品旗舰 Mate 40 系列的供应严重受限，出货量相比 2019 年同期的 Mate 30 系列，降幅超过 60%。畅享、nova 等系列虽然也有新品上市，但同样也面临不同程度的缺货，这造成了高端市场的巨大空缺，和线下渠道中端价位段内的市场机会。此外，刚刚独立拆分的荣耀，也难以在 “双十一” 期间在线上市场展现出足够的动力。因此，华为在第四季度的同比降幅扩大无法避免。全年国内市场约 1.25 亿台出货量，相比 2019 年也出现两位数下滑。

Apple 本季度在 iPhone 12 系列的驱动下，国内市场出货量约 1670 万台，为 2016 年以来最高。在四季度国内高端市场出现的机会下，线下渠道合作伙伴对 iPhone 12 系列新产品展现出了充足的信心与需求，同时，得益于 Apple 严格的渠道秩序管控，iPhone 12 系列在第四季度大部分时间内保持着稳定的价格与良好的渠道利润，另外，消费者在新品上市之后依旧展现出了对 iPhone 11 系列大量的需求。上述因素共同驱动 Apple 在第四季度排名升至第二，在前五厂商中唯一全年总出货量同比正增长。

OPPO 在第四季度出货量在 A32、Reno 5 系列等主要产品的驱动下，也出现了 18.3% 的高速同比增长。其中 A32 在第四季度出货量接近 400 万台，而 Reno 5 系列在 12 月以更合理的价格，和具有辨识度的外观设计，及时抓住了线下渠道 2500-3000 元人民币价位段的市场机会，帮助 OPPO 在 2020 年 12 月国内市场出货量排名第一。

vivo 第四季度出货量约 1540 万台。从产品线布局的来看， iQOO、S、Y 系列均相比 2019 年同时期出货量均有提升。X 系列由于定位更高价位段市场，出货量级出现下降，但通过技术创新迭代和市场宣导，高端影像的市场形象正在持续获得用户的认可和接受。2020 年全年，vivo 稳定保持在国内市场第二的位置。

小米在第四季度通过 Redmi Note 9 系列新品的带动，以及 Redmi 9 系列持续稳定的表现带动其出货量出现了近 50% 的增幅。其中，Redmi Note 9 系列在约 1 个月时间内贡献了超过 250 万台的出货量。在 2020 年国内整体市场下滑的环境下，小米的全年表现能够与 2019 年接近持平，其动因主要来自于下半年内小米在国内市场超过 29% 的同比增长，而这一方面来源于小米与 Redmi 更加丰富、定位明确的产品线布局，另一方面也来源于小米对线下渠道，尤其低线地区市场的快速开拓的成果。

5G 手机市场现状

第四季度内，国内 5G 手机出货量约 6000 万台，2020 年全年，累计出货量约 1.67 亿台，占比超过 50%。

从 5G 芯片平台的角度， 联发科技凭借在国内市场 6 款芯片产品布局，共同覆盖主流至中端价位段 5G 市场，满足了国内市场持续增长的 2000 元人民币以下 5G 产品的需求，因此在第四季度国内市场登上榜首的位置；高通在国内的产品线布局相对简单，但入门级产品的缺货与延迟，令其下半年与第四季度国内市场份额出现下滑；华为海思受限于禁令，下半年也开始出现明显收缩。三星凭借与 vivo 的多款产品合作，上半年持续占据一席之地；Apple 通过 iPhone12 系列的带动，在第四季度占据超过 22% 的 5G 市场份额；而多款搭载紫光展锐 5G 平台的产品也在第四季度集中上市。

IDC 中国研究经理王希表示，得益于国内市场始终将疫情影响维持在可控范围之内，2021 年内市场的需求端将表现得更加稳定。目前智能手机市场无论从品牌格局层面，还是上游芯片层面，都在持续孕育着发展与变化的机会。而行业参与者们主动发力，竞争市场机会的过程，也将带动国内手机市场逐步回暖。