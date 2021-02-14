科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2021.02.08-2021.02.14）我们都见证了哪些海外科技创业事件发生。

新的一年，我们聊点轻松的。

初创公司的世界里，起名可不是一件小事。从本周的这几家公司中（PasarPolis、Goldbell、BlueSG、Sugar Cosmetics、TechNode Global），你可以很明显的感受出这些公司都有着怎样的风格——或是浓缩着不轻的当地文化（如 Pasar 在印尼语中为 “市场” 的意思，表达了希望让公司走向更广泛的空间的诉求，而这符合这家公司普惠金融业务的愿景），或是体现了公司在市场的契合点（BlueSG 是一家新加坡共享电动汽车公司，隶属于当地政府的一项计划，Blue 和 SG 分别有着怎样的含义自然不言而喻），更不用说作为一个快消品牌，Sugar Cosmetics 简洁直观的名称对其品牌传播会起到怎样的帮助···

当然，如果这家公司拥有足够的实力，它有着怎样的名称对自身的发展都不会有太大的影响，比如当今的一哥 “苹果”，你会在初次了解到这个名字时就会下定决心购买它的 “电子产品” 么？

但这里也有例外情况。比如无人商店初创公司 Bodega（泛指街边小店）在改名成 Stockwell 后，公司迅速由死转生，从几近破产到大量融资& 快速增长——因为该公司在成立之初的口号是 “颠覆”，结果却是用了相当接地气的名字并且也推出了没什么科技感的产品（一台经过美化的售货机）——反差之下，无论是对投资人还是消费者，翻车感都太过强烈了一些。

话说回来，这些也都是一些相当极端的案例，在起名这件事上，笔者仍然认为这是一个非常有趣的关注点（非迷信）。例如有时候，你只需从那些早期型初创公司的某些套路里就能了解到什么会是当下的 “潮流”。如上古时期流行在初创公司名称后面加上 “科技”，再到现在的加上 “AI/人工智能/智能”。这些都是时代和我们的缩影。

好了话不多说，新年新气象，也祝各位读者在接下来能够更好的拥抱生活，让我们进入本周正题。

PasarPolis 获国际金融公司 500 万美元投资：总部位于印度尼西亚的保险科技初创公司 PasarPolis（动点出海此前曾有专访报道）近日宣布，获得 500 万美元股权融资。这笔融资由国际金融公司（IFC）参投，现有投资方 Go-Ventures 也参与本轮投资。据悉，这笔投资是 IFC 在印尼保险科技垂直领域的第一笔投资。

在线上新闻发布会上，PasarPolis 创始人兼首席执行官 Cleosent Randing 表示，本轮融资不属于公司于 2020 年 9 月宣布的 B 轮融资，也不属于 C 轮融资。他指出，“我们认为这是一种战略伙伴关系，因为它涉及的不仅仅是资金…… 我们正在与顶级合作伙伴共同努力实现我们的使命。”

Goldbell 计划收购共享电动汽车初创公司 BlueSG：新加坡工业车辆分销及租赁品牌 Goldbell 近日宣布，将对共享电动汽车初创公司 BlueSG 进行收购。消息人士指出，收购预计于今年 8 月前完成，而这将加速 BlueSG 下一阶段的发展。不过，在交易达成前，BlueSG 的业务仍将由法国运输公司 Bollore 集团管理。

据了解，BlueSG 成立于 2017 年，总部位于新加坡，属新加坡经济发展局和陆路运输管理局推出的电动汽车共享试点计划。BlueSG 称，在过去三年中已经拥有超过 650 辆电动汽车，获得 170 万辆次租赁和 10 万辆的订购。

印度美妆品牌 Sugar Cosmetics 获 2100 万美元投资，Elevation Capital 领投：据了解，该融资由其最新股东 Elevation Capital 领投，现有投资者 A91 Partners、India Quotient 和风投公司 Stride Ventures 也参与了本轮融资。此外，Vertices Partners 也将担任其法律顾问。

Sugar Cosmetics 研发了眼唇、面部、指甲和肤用等类别的美妆产品。该公司 10000 多个零售网点分布于印度 130 多个城市，其产品在德国、意大利、印度、美国和韩国的工厂进行生产。

Sugar Cosmetics 联合创始人兼 CEO Vineeta Singh 表示，“即便新冠病毒肆虐，我们在上个季度仍迅速恢复到了疫情前收入的 150%，并有所盈利。” 消息指出，本轮融资所筹集的资金将用于公司构建数字化零售分销渠道，以扩大其现有规模。

动点科技旗下亚太科技媒体 TechNode Global 获 100 万美元投资：亚太科技媒体 TechNode Global 获得种子轮融资，由 Kairous Capital（香港）领投， Nutty Capital Venture（香港）和 SPH Ventures（新加坡）参与投资。

此次投资将加速 TechNode Global 打造亚太领先科技媒体平台的步伐。公司将致力报道更多亚太本地科技领域新闻，举办更高质量的科技活动，并在整个地区建立全面的跨境业务服务。这笔资金也将推动公司进行下一步的国际扩张。

TechNode Global 于 2019 年初由卢刚博士发起，他也是中国领先的双语科技媒体动点科技 TechNode 的创始人兼 CEO。TechNode Global 不仅仅是一家媒体公司，它正在成为一个科技创新平台，报道有洞察力的新闻，提供融资和商务合作支持，组织区域性科技活动，并促进大企业与创业生态圈的合作。公司自成立以来发展势头迅猛，其合作伙伴包括科大讯飞、华为、阿里云和 NTUC Income 等大型企业。