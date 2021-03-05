这段时间，互联网医疗领域再次受到关注。

据路透社旗下 IFR 报道，数字健康独角兽微医最快 2021 年上半年在香港申请上市，集资额为 20 亿至 30 亿美元。而在此前的 2 月 25 日，据彭博社消息，由微医集团分拆出的数字医疗平台微医完成了超过 4 亿美元的 Pre-IPO 融资，估值近 70 亿美元。

据消息人士称，该公司提供的数字医疗业务体量在 2020 年呈爆发式增长，其 2020 年业绩是 2019 年的三倍之多。分拆上市主体业务主要为医疗服务和健康维护服务。

通过数字化手段与医疗服务体系的深度融合，微医已在国内实现以用户健康为核心的数字责任医疗体系的规模化落地。

微医踏上上市之路的背后，是互联网医疗迎来的全盛发展期。

互联网医疗迎来内外机遇，行业进入全盛期

显而易见的是，去年以来的新冠疫情的大背景催化了互联网医疗行业的发展趋势。疫情期间，在线问诊需求大幅增长，医药电商和在线问诊平台流量迅猛提升，驱动行业生态功能布局完善化。疫情发生以来，互联网医疗在线问诊、医药电商等服务，在减少接触、减轻线下门诊机构压力等多方面发挥了重要作用。

国家政策也成为催化因素之一。自 2018 年国务院办公厅印发《关于促进 “互联网+医疗健康” 发展的意见》以来，国家连续出台多项政策鼓励互联网医疗发展，涉及复诊纳入医保、处方流转等敏感领域，互联网医疗正迎来新的发展机遇。

经过多年的发展以及疫情的洗礼，用户对线上医疗服务的使用习惯已经形成，2020 年在线医疗月活用户峰值超 6000 万，线上医疗已经成为重要的医疗服务形态。

这个行业正在以前所未有的速度惊艳所有人。近两年，互联网医院建设呈现井喷式增长，两年间中国已上线互联网医院超 400 家。整体来看，截至 2020 年 10 月底，我国已有 900 家互联网医院，远程医疗协作网覆盖所有地级市的 2.4 万余家医疗机构，5500 多家二级以上医院可提供线上服务。

2020 年，互联网医疗行业逐渐成熟，传统线下医院和线上互联网医院开始深度融合，“医+药+险+养” 形成一体化闭环，覆盖到了在线问诊、远程治疗、处方开具、送药到家、健康保险等产业。

另外，“互联网+” 医疗医保支付政策开始落地，在线问诊、网上购药、医保线上支付等就医环节得以打通，互联网医疗行业得以迈进全盛时期。

科技巨头们的医疗版图

值得关注的是，目前国内互联网巨头的互联网医疗业务实力已经不容小窥。

在医药电商市场，京东健康、阿里健康为代表的互联网医药电商巨头处于高速成长中。京东健康、阿里健康等已经上市，两家公司市值都超过 3000 亿元。

此外，2020 年，包括字节跳动、百度、美团、腾讯在内的互联网巨头均在大健康市场扩大了布局。

百度更是国内最早涉足互联网医疗的巨头，医疗广告业务仍然是百度重要的收入来源。

腾讯通过内部孵化、投资、并购、结盟等形式，建立了庞大的互联网医疗影子帝国。

医药电商巨头京东健康业绩维持高速增长，自营及平台业务双增，规模效应体现，收入规模与盈利能力再获提升，前三季度总收入 132 亿元，同比增长 77.1%，

阿里健康迎来盈利拐点，营收规模和增速领先同行，2021 财年上半年调整前净利润 2.79 亿元，首次实现扭亏为盈。

根据艾媒数据，2020 年预计中国移动医疗市场规模达到 520.8 亿元，移动医疗用户规模达到 6.35 亿人。不过，尽管行业渗透率逐年提升，该比例相对于海外发达国家仍偏低，未来潜在的增长空间仍然可观。

腾讯系医疗版图再次扩张

微医是布局互联网医疗最早的一批企业之一。2010 年，微医在上海起步，为医院提供预约挂号、电子病历等就医流程优化服务，其前身为国内最大的预约挂号平台——挂号网。

作为中国首家互联网医院的创办者，在疫情暴发初期，微医在全国范围内率先打通了互联网医院的在线医保实时结算，实现了医、药、保的数字化服务闭环。

基于十多年的资源和能力积累，微医与现有医疗服务体系和医保的深度融合让其抓住了增长机遇，推动自身业务实现了体系性升级。目前，微医旗下互联网医院数量已超过 28 家，其中 17 家获得了医保资质，打通医保在线支付。

如果成功上市，微医有望成为第一家登陆港股的聚焦数字医疗服务的企业，也将成为腾讯医疗版图中的重要一部分。