Google 公布了计划应用于 Google Maps 的一系列新功能，其中包括有助于室内导航的新工具以及有关环保驾驶路线的建议。不过这些功能并不会一次性全部推出。

最值得注意的是，Google 将 Live View 增强现实技术指引带到了机场、公交车站和购物中心内。Live View 指引功能可让你举起手机，将相机对准周围环境，并利用箭头和图标指示查看需要去的地方。在这之前，该功能仅在户外可用。

但有些令人失望的是，这些室内 AR 指引功能尚未得到广泛推广，目前仅在芝加哥、长岛、洛杉矶、纽瓦克、旧金山、圣何塞和西雅图的一些商场中可用。Google 表示将在未来几个月内在东京和苏黎世的特定中转站、机场和购物中心内推出 Live View 指引功能，而未来会有更多城市得到支持。

Google 还计划修改通行方式的选择界面。目前，你必须在不同的选项卡之间切换才能查看不同交通方式的详细信息，而在新界面下只需滚动列表即可。该公司表示，地图甚至会优先考虑用户喜欢的模式，并将在某些城市（如纽约市的地铁）中把受欢迎的模式放在排名靠前的位置。新界面会在未来几个月内在全球范围内推广。

此外，Google 还为地图应用加入了新型驾驶路线——环保路线，其针对降低燃油消耗进行了优化。如果环保路线的剩余到达时间与最快路线的大致相同，则 Google Maps 将默认选定环保路线，当然，用户可以根据需要在设置中进行更改。Google 计划今年晚些时候在美国提供该功能，未来会在全球范围内推广。

环保方面，Google 还计划引入警报功能，该功能会告诉你何时进入低排放区域，一般这些区域不允许某些排量的车辆驶入。Google 表示，警报功能将于今年 6 月在法国、德国、荷兰、西班牙和英国上线，其他地区很快也会上线。

Google 还为天气和空气质量制作了新的地图图层，这些图层将在未来几个月内在推出。该公司计划在全球范围内启动天气层，并首先在澳大利亚、印度和美国上线。