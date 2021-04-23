国内地产系数字科技第一股正在酝酿之中。

4 月 18 日，绿地金融成立十周年之际，一个重磅消息释出：绿地集团正在搭建以金融科技为手段的数字化科技平台——绿地数字科技有限公司（下称 “绿地数科”），作为绿地金融分拆上市的主体，将在三年内完成上市。

据了解，绿地数科正在进行业务调整、推进赴港上市，Pre-IPO 首轮战略投资人目前尚未敲定。

1.

碧桂园研发机器人、恒大造车建球场、万科养猪种蔬菜…… 地产大佬们的副业总令人津津乐道，而在头部房企中最不务正业的，当属绿地。

2017 年~2019 年，房地产业务在绿地整体营收中的比重为 46%，2020 年房地产营业收入占比为 45.%，这意味着 55% 的营收都是由绿地的非房地产业务贡献的。目前，绿地已形成以房地产、基建为主业，消费、金融等产业协同发展的综合经营格局。

企查查显示，绿地金融成立于 2011 年 4 月，作为绿地控股的战略性金融投资平台，绿地金融自 2014 年起步入发展的快车道，通过股权投资、债权投资、资产管理及资本运作、金融科技四大业务板块的布局，近五年累计实现利润总额超 150 亿元，纳税总额超 17 亿元，总资产规模超 370 亿元，从而成为绿地集团多元化产业布局的重要支柱。

2018 年至今，绿地金融正在经历其发展的第三阶段：逐步摆脱对资金、资本的依赖，搭建以金融科技为手段的引领平台。接下来，绿地金融将以 “打造数字生态，赋能产业升级” 为主要命题，借助大数据、人工智能、云计算、区块链等科技手段，全面承接绿地集团数字化转型的重要使命。

2021-2023 年，绿地数科将重点建设完整的数字科技平台，在现有基础上，资产端、供应链、C 端增量利润逐步释放，争取在 2023 年达到 60 亿元的利润规模，向千亿市值进军。

从小贷类牌照开始，绿地金融已经拿全了第三方支付、融资租赁、保理等基础性金融牌照。目前，绿地金融持有的牌照几乎涵盖了银行、证券、信托等行业，保险牌照也即将完成申领。

此外，互联网小贷、消费金融、互联网银行、互联网保险、互联网证券等为服务于数字经济的牌照也被绿地金融收入囊中，这都为其后续弯道超车积累了筹码。

2020 年 12 月，以绿地金融牵头联易融、北京协力创成参与组成的财团成功拿下新加坡数字批发银行牌照，银行筹建工作正在推进中，暂命名为绿联银行（GLLBank），预计注册资本不低于 1 亿美元。据了解，同期斩获数字批发银行牌照的还有蚂蚁集团旗下全资子公司。

2.

对于分拆上市这件事，绿地官方一贯地高调，媒体对此也颇为关注。

2020 年初，绿地控股董事长张玉良在媒体会上就曾表示，可能会在消费领域和基建领域进行分拆的探索。如果条件允许，会先尝试将其中一项业务分拆上市。

8 月 12 日，绿地集团执行总裁、绿地金融董事长、总裁耿靖在绿地数科的大湾区战略发布会上，谈及绿地数科未来的发展前景及登陆资本市场后的预期表现。

8 月底，外媒报道称，绿地金融计划在 IPO 之前至多融资 60 亿元，其估值或将增至 340 亿元。 路透看到的文件显示，绿地金融计划在 2021 年底之前在香港上市，上市前的估值目标超过 500 亿元，绿地金融 IPO 计划募资超过 91 亿元。

或许是受蚂蚁暂停上市的余震影响，绿地控股推迟了原定的上市计划。

2020 年 11 月，绿地控股集团全资子公司绿地数科正式注册成立。同时，绿地数科完成了对绿地金融的全资控股。12 月，绿地数科注册资本由 5000 万提高至 199 亿元，大股东由绿地控股变更为绿地金创。

为做大做强绿地数科的业务规模，绿地集团将众多资产注入其中，“权易宝” 运营主体上海易涟、曾归属绿地金融的上海绿穗、上海绿鹍都成为了绿地数科的全资子公司。

此前耿靖曾强调，未来，一切业务数据化、一切数据业务化正是转型升级的重要路径，绿地数科是承载这一历史使命的重要主体之一。

在做数字化升级、转型过程中，绿地把企业核心资源即 C 端客群，B 端产业链、供应链，A 端资产端进行全面的标准化、数字化、云端化，以数字科技手段重塑绿地集团产业内核。

其中，To A 指的是不动产使用权流转平台—权易宝；To B 指的是供应链金融科技平台；To C 指的是 G 优尊享会员私域流量服务平台。

绿地集团的构想是，绿地金融连接产业中众多的供应链企业，为 A（Asset）、B（Business）、C（Customer）三大数字科技应用平台提供数据变现的金融工具；而三大数字科技应用平台则通过积累、处理数据，帮助绿地金融旗下持牌机构开发数字金融产品，将绿地集团的千亿级产业链、万亿级消费场景、多元化线下空间，以及覆盖中高净值客群的私域流量进行融汇、整合。

3.

发展过程中，绿地金融一直对标蚂蚁集团、京东科技和苏宁金融等金融科技独角兽，绿地控股还通过关联公司间接持有蚂蚁集团少量股权，旗下资产数字化平台 “权易宝” 也致力于成为不动产业的 “天猫”。此外，上市主体从绿地金融到绿地数科的变化，也与京东数科去金融化、增大科技比重的逻辑相似。

在放出分拆上市消息的同时，绿地金融还表示正在上海地方政府、国资委以及央行的支持下，积极申请金融控股公司牌照，这与蚂蚁、京东近期的布局也如出一辙。

但如今蚂蚁、京东的上市计划先后因金融科技监管风暴而搁浅，后来者绿地金融似乎也很难独善其身。毕竟，蚂蚁们的业务重组和整改刚刚告一段落，科创板上市规则又收紧了一环。

近日，证监会发文表示将完善科创板 “硬科技” 的界定标准，并对科创板企业按照支持类、限制类、禁止类进行分类处理：对于金融科技、模式创新等类型的企业，将根据企业科创属性情况从严把关，限制在科创板上市；对房地产和主要从事金融投资类业务的企业，将禁止在科创板上市。

尽管数字科技类业务是绿地数科的重要部分，但就其三大平台的业务实质来看，不动产流转、供应链金融、会员服务等平台仍像是这几类传统业务的线上版本，科技属性并不强。与已上市的金融科技类公司相比，差异性和服务垂直度都不够明显。

虽然绿地集团暂定的上市地点是港交所，但此前蚂蚁科技集团 H 股的上市计划也曾因科创板上市暂停收到影响，表明了监管风险总带有不可预估性。

作为与消费、基建并驾齐驱的地产业之外的三驾马车之一，绿地数科的上市还将为绿地集团降负债作出贡献。

去年 8 月，央行、住建部约谈了 12 家重点房企，明确了重点房地产企业融资的三条红线。其中，绿地等三家房企因资产负债率、净负债率、现金短债比三个指标都不合格被归入红档。

目前，绿地控股正在加大力度主动去杠杆的力度。截至 2020 年年底，绿地控股资产负债率 88.28%、净负债率约为 106%、现金短债比约为 1.19，前两项指标虽有所下降但仍触及红线，归入橙色档后，绿地距监管要求还有不小的差距。

对绿地控股来说，通过分拆绿地数科上市提升资产估值，可以直接获取降负债效果。尝到了股权融资的甜头，为缓解资金压力，未来绿地控股或许会尝试分拆更多业务上市。