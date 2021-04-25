科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2021.04.19-2021.04.25）我们都见证了哪些海外科技创业事件发生。

近年来，行业+科技的概念正在越来越成为一种科技圈的流行词。同时，我们也可以看到，金融科技（FinTech）、教育科技（EdTech）、医疗科技（HealthTech）···这些新的旧领域也在不断成为风口的象征。然而，对于创意科技（CreaTech）而言，这一概念似乎确实陌生了许多，虽然它也并不是什么新奇的产物。这里，我们也借本周对它的相关探讨再次从近距离了解一下它的全貌。

从定义上来说，作为创造力（Creativity）和科学技术（Technology）相交汇的产物，创意科技既等同于让科技在创意产业中得以发挥应用，也意味着在创意概念的具体落地中对其产出方式和体验过程加以提升改善的科技产品与科技服务。

体现在具体方面，它汇集在生产设计、博物展览、时尚零售、影音娱乐（广播/音乐/电视/电影）、电竞/游戏、现实增强（VR/AR/MR）、广告营销、建筑工程等行业领域，近到电商、广告，远到人工智能和全息影像技术，我们都可以在这些领域中的方方面面中感受到它的存在。简而言之，创意科技并不是一个明确单一的行业指向，只要包含了通过技术转型的创意产业，或者在创意输出的整个流程孕育出新技术产品/服务的行业均属于这一范畴。而这种动态化的定义范围也正是它的独特风格所在。

当然，与现在所流行的 “旧” 行业+科技=“新” 行业的称法相比，创意科技仍显得有些另类。不过，不难发现它所包含的更多的是我们对当下新生行业何去何从的一种期待，而这或许正是与那些由过往行业脱胎出的行业科技概念的差异所在——即，立足现在展望未来与立足历史展望未来。

好了话不多说，让我们进入本周正题。

Discord 终止出售计划，未来或将选择上市：据外媒报道，游戏聊天平台 Discord 已经结束了与潜在收购方微软等公司的交易谈判，并考虑在接下来将继续保持自身的独立。此前，曾有消息指出Discord 打算以超过 100 亿美元的价格将自身售出，且与其中之一的收购方签署了独家收购协议。

自 Discord 出售传闻公布以来，业内多家媒体均认为微软最有可能完成此次收购，而微软 Xbox 部门总监菲尔·斯宾塞也与 Discord 讨论了这项潜在交易。不过，当时也有人士指出，Discord 的运营状况并没有什么问题且对自身有着绝对的掌控，因而此次出售不太可能达成。目前看来，这一推断似乎已经成立。

在本次的报道中，消息人士透露 Discord 对 IPO 表示出了很大的兴趣。而就上月中旬，Discord 曾聘请了前 Pinterest 财务主管 Tomasz Marcinkowski 担任其首席财务官，这在当时被看作是 Discord 正在考虑上市的迹象。不过，Discord 联合创始人兼首席执行官 Jason Citron 此前有对 Discord 的上市计划表示出了否认，称现在并不打算让 Discord 上市。

投资规模三年翻倍，英国何以在创意科技领域冠绝欧洲：回顾历史，人类社会中出现的每一次重大变革都离不开技术突破上的推动。从蒸汽机的广泛使用到电磁感应现象的发现，从信息技术的发展成熟再到新能源、人工智能、物联网等前沿概念的不断落地，科技始终是这其中的核心。而如今，科技也在更加突破自身的范畴与其它行业结合起来，在当下乃至未来都焕发出更强大的生机。

可以看到，金融科技（FinTech）、教育科技（EdTech）、医疗科技（HealthTech）···这些在科技加持下的传统产业在今天已经成为了风口的象征，在市场和社会中大放光彩。然而，尽管尚未有着同等的知名度，创意科技（CreaTech）却也在这其中发挥着不可忽视的作用。

作为创造力（Creativity）和科学技术（Technology）相交汇的产物，创意科技既等同于让科技在创意产业中得以发挥应用，也意味着在创意概念的具体落地中对其产出方式和体验过程加以提升改善的科技产品与科技服务。 简而言之，创意科技并不是一个明确单一的行业指向，只要包含了通过技术转型的创意产业，或者在创意输出的整个流程孕育出新技术产品/服务的行业均属于这一范畴。它汇集在生产设计、博物展览、时尚零售、影音娱乐（广播/音乐/电视/电影）、电竞/游戏、现实增强（VR/AR/MR）、广告营销、建筑工程等行业领域，并在其方方面面中得到体现。

专访红海开发公司智慧目的地总监 Najwa Hamzeh：拥抱科技如何让红海项目魅力无穷：2017 年 7 月，沙特王储穆罕穆德·本·萨勒曼（Mohammad bin Salman）宣布了一项雄心勃勃的旅游开发计划——红海项目（The Red Sea Project），该计划将在与比利时面积相当、占地近 2.8 万平方公里的地区内打造出一个魅力十足的旅游景点。据了解，该项目位于吉达以北 500 公里处的 al-Wajh 和 Umluj 之间，定于 2030 年完工。届时，这一项目将建成 50 家酒店、8000 间酒店客房以及 1000 多户住宅公寓，每年有望吸引 100 万游客访问，并为当地创造出 7 万个就业岗位以及近 60 亿美元的 GDP。

红海项目背后的开发商红海开发公司（The Red Sea Development Company, TRSDC）表示，该项目代表了旅游行业的新方向——它不仅能够为自然爱好者、户外探险者、文化体验者、以及健康养生人士带来一份丰富多样的独特体验，作为红海项目的核心，项目也将于此打造出可持续发展和再生旅游的新标准，使得其净环保效益在 2040 年时达到 30% 的水平。

为了实现这一目标，红海开发公司智慧目的地总监 Najwa Hamzeh 告诉动点出海，一方面，红海项目将通过加强对当地红树林、海草、珊瑚、陆地植被等生物多样性栖息地的保护，以及清除入侵物种和建立禁捕海洋保护区等一系列举措，实现对旅游生态的合理开发。另一方面，红海项目承诺将做到 “零废物填埋”，并在旅游目的地投入运营后全面禁止一次性塑料的使用。同时，该项目还承诺整个旅游目的地将会完全依靠可再生能源供电。“作为其中的一部分环节，我们正在建设世界上最大的光伏电能存储设施，这使得我们可以完全脱离国家电网，并且确保全天候下 100% 可再生能源的使用。此外，我们所有的车辆都将由这种绿色能源提供动力。”

4 个月新增 11 家，印度已开启 2021 独角兽量产计划：在实现了估值半年翻 3 倍后，Chargebee 也成为了印度本月以来的第七家新晋独角兽，以及印度自 2021 年以来的第十一家独角兽。今年开始，包括金融科技初创公司 Digit Insurance、CRED、Groww、Five Star Business Finance，社交媒体平台 Sharechat，短信社交平台 Gupshup，社交电商 Meesho，医疗数据平台 Innovaccer，线上药房 Pharmeasy，B2B 建材交易市场 Infra.Market，以及本次的 Chargebee 先后加入了当地独角兽企业的阵营。 相比之下，印度在 2020 年全年只有 11 家新增独角兽企业，而这一数字在 2019 年仅为 7 家。

当然，印度科技创投领域的爆发并不仅仅只出现在头部领域。在今年前三个月时间内，印度初创生态中共发生了 257 笔共计 37.6 亿美元的交易，与去年同期相比，总交易额呈现了 5% 的增长。而从交易量上来看，257 笔的数量呈现了 18% 的增长，同上季度（2020 年第四季度）相比则达到了 70% 的提升。根据YourStory Research数据显示，在 2021 年第一季度，印度初创生态领域募集的资金总额和交易数量在过去五个连续季度中处于最高水平。

目前，印度已经拥有超过 50 家独角兽企业，这些独角兽企业的总估值已达到近 1500 亿美元。2018 年时，印度媒体 Inc42 曾预计到 2025 年印度将拥有 100 家独角兽企业，随着今年印度的独角兽热潮，该媒体称这一数字有望在 2023 年即可达成。