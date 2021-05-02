科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2021.04.26-2021.05.02）我们都见证了哪些海外科技创业事件发生。

三十年河西，三十年河东。这句话在以速度著称的互联网界似乎格外应验。

本周，华尔街日报报道称，Verizon 正在以 40 到 50 亿美元的价格寻求售出媒体部门 Verizon Media Group 中的部分业务，这其中包括雅虎和 AOL 两大媒体品牌。相信早期的网民对这两个品牌并不陌生。前者的雅虎邮箱承载了不计其数的人的记忆。而后者则让 Web1.0 时代变得更加辉煌。然而，如本文篇首语，没有什么能够永恒。

从 1996 年到 2006 年，雅虎的营业额十年间增长了 260 倍。2008 年，微软曾计划宣布斥资 446 亿美元收购雅虎，但后者认为该金额远远低估了自己的价值，并转向与谷歌达成一项长达十年的合作，最终使得这一收购告吹。到了 2011 年，雅虎市值仅剩 222 亿美元，直至 2015 年被 Verizon 以近 45 亿美元收购其核心业务互联网业务。

另一方面，在 2000 年的鼎盛时期，AOL 以超过 1800 亿美元的价格收购时代华纳，两家公司合并后的总价值更是高达 3600 亿美元。然而，仅在 2 年的时间内，新的合并公司便跌去了 990 亿美元的价值。2009 年，AOL 被从合并公司中拆分出去，并在此后专注发展媒体和广告业务，一直到 2017 年被 Verizon 以 44 亿美元的价格收购。

到了今天，这两位曾经的互联网巨头即将以腰斩的价格再次售出，这其中难免承载了太多的唏嘘。固然，这其中着种种偶然和必然。然而，不难发现，这些让我们感到意料之外的结局所体现的，或许更多的是一种对逝者如斯的感慨——时间并没有在这些今非昔比中加速，但互联网的 “零距离” 落差却让这种流动变得更加真实。也许这就是互联网的另一种魅力所在吧。

好了话不多说，让我们进入本周正题。

印度独角兽阵营再添一员，Urban Company 新获 1.9 亿美元融资后估值翻倍：Urban Company 由 Abhiraj Bahl、Raghav Chandra、Varun Khaitan 于 2014 年成立，主打提供旗下平台提供美容护理、家电维修、家务清洁、家装维修等零工服务。除印度当地的十余座城市外，Urban Company 的服务也已进入到澳大利亚、新加坡、迪拜和阿布扎比并在这些国家。Urban Company 表示，其平台上拥有超过 2.5 万名从业人士，服务覆盖群体达 500 万人。

在 Urban Company 的本轮融资中，Prosus 对其注资 6193 万美元，老虎基金投资 1474 万美元，DF International 及威灵顿则分别提供了 3686 万和 3320 万美元。

目前，Urban Company 已经获得超过 3.7 亿美元融资，其上一轮 7500 万规模的 E 轮融资于 2019 年完成，当时该公司的估值为 9.33 亿美元。据悉，其 E 轮融资的领投方为老虎基金，Steadview Capital、Vy Capital 等参投。

丰田将以 5.5 亿美元收购 Lyft 的自动驾驶业务：丰田子公司 Woven Planet 将以 5.5 亿美元现金收购 Lyft 的自动驾驶部门 Level 5。其中的 2 亿美元将会预先提供给 Lyft，其余的 3.5 亿美元将在 5 年内支付。丰田还同意将 Lyft 的车队数据和平台用于最终在子公司 Woven Planet 下推出的商业服务中。这笔交易预计将在 2021 年第三季度完成。

Zomato 已提交 IPO 申请，计划募资 11 亿美元：据印度时报报道，印度外卖独角兽 Zomato 已于今日向孟买市场监管机构提交了 IPO 申请，计划募资 11 亿美元（825 亿卢比）。据了解，如果这一募资计划得以顺利进行，这将是印度今年以来规模最大的一笔 IPO。此外，如果该公司得以成功上市，Zomato 也将成为印度首家在国内上市的大型互联网消费企业。

动点出海曾于上月中旬报道了Zomato 正考虑于 4 月份进行 IPO，并希望在 IPO 中募资 6.5 亿美元。本次消息则证实了这一报道，而 Zomato 在募资规模上有所更新，并已于上周在其董事席位上新增了 5 位成员。

根据 Zomato 本次提交的文件显示，本次 825 亿卢比募资由 750 亿卢比的新发股票及 75 亿卢比的售出股权构成，后者将为其投资方 Info Edge 出售提供。据悉，Info Edge 目前持有 Zomato 约 18.5% 的股份，价值 727 亿卢比。

登顶印度估值最高初创公司在即，Byju’s 叒将收购 2 家当地同行：根据多家外媒报道，印度在线教育独角兽 Byju’s 正在与当地在线教育公司 Great Learning 和 Gradeup 谈判，计划以近 4 亿美元的价格对二者进行收购。据了解，这笔资金中将会有 3.3 到 3.5 亿美元的部分用于购买 Great Learning，购买 Gradeup 的花销则在 4000 到 5000 万美元之间，这两笔交易计划于 5 月份完成。

本月初，动点出海曾报道，Byju’s 已经斥资 10 亿美元收购了当地线下辅导机构 Aakash。而加上本次的这两家新公司，自今年以来，Byju’s 已经进行了 5 起对同行的收购，涉及交易金额超 15 亿美元。

在本次收购消息传出的同时，有媒体指出，Byju’s 正在以 165 亿美元左右的估值从瑞银集团获得 1.5 亿美元融资。除此之外，也有消息人士指出 Byju’s 还在与其他投资者谈判，计划再获得 2 亿美元融资。在本月早些时候，B Capital 正考虑对 Byju’s 进行 10 亿美元的投资，而 Byju’s 当时也表示将在这一融资的基础上在未来几周内再开放 2 到 3 亿美元的融资额度，Byju’s 本次的融资动作似乎证实了这一传言。

AOL&雅虎：再易其主，前途未卜：本周三，据华尔街日报报道，Verizon 正在寻求售出媒体部门 Verizon Media Group 中的部分业务，这其中包括雅虎和 AOL 两大媒体品牌。Verizon 目前正在和 Apollo Global Management 进行谈判，后者为这笔交易给到的价格在 40 亿到 50 亿美元之间。据悉，该谈判尚未结束，Apollo 也未就这一价格进行压价。但有消息人士指出，这一交易仍存在阻碍。

Verizon 曾于 2015 年和 2017 年分别斥资 44 亿美元和 44.8 亿美元收购了 AOL 及雅虎（互联网业务），并在 2017 年将收购的二者合并到一家名为 Oath 的子公司中。到了 2019 年，Oath 被 Verizon 正式更名为 Verizon Media Group，AOL（旗下媒体品牌包含赫芬顿邮报/HuffPost、TechCrunch、Engadget、Autoblog、Cambio）与雅虎各自保持品牌独立。

值得一提的是，就在本次出售消息传出的一个月前，Verizon 高管曾向 AXIOS 透露，Verizon Media 正在对旗下媒体业务进行整合重塑，计划将大部分媒体产品围绕 Yahoo 命名，并面向其 300 万付费订阅用户推出一套名为 “Yahoo Plus” 的订阅产品组合。