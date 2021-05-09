科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2021.05.03-2021.05.09）我们都见证了哪些海外科技创业事件发生。

从传出消息到得到确认，经历了一周时间的酝酿后，Verizon 在本周一时正式对外宣布将把包含 AOL 和雅虎两大品牌的媒体部门 Verizon Media Group 作价 50 亿美元打包卖给私募机构 Apollo Global Management，希望让这个业务在新家中继续蜕变。

在本次出售的过程中，人们对 AOL 和雅虎如今结局的唏嘘更多的在于它们价值的没落——此前，对这两者的收购曾一度耗费了 Verizon 近 90 亿美元。最终售出时，它们加在一起的售价却仅仅只有这个数字一半左右。值得一提的是，对 AOL 和雅虎来说，这二位曾经的市值均超过了千亿美元。相比于本次的折半，它们在此之前的出售经历似乎有着更多的故事包含在其中。

在本次的出售中，我们可以大致推测出其中的原因可能在于 Verizon Media 未能达到 Verizon 的营收预期，且 Verizon 希望将自身战略核心放在主营的网络运营商业务方面。而当我们把目光移回 Verizon 对这二者进行收购的伊始，却不难发现这或许也是一场注定发生的故事。

作为对 AOL 和雅虎收购的理由，Verizon 希望依托于这些收购帮助自身在数字时代打造自身的广告业务护城河，在自身运营商业务饱和的情况下创造出新的业务增长点。不过，对这个市值上千亿美元的巨头而言，仅靠 90 亿美元来推动自身的转型并非是一件易事。因此，这些收购在当时并不被人看好。而随着 Facebook、Google 这样的行业巨头在数字广告领域继续渐行渐远，Verizon 当时的收购目标变得更加难以完成。

当然，站在现在来看，AOL 和雅虎如今的现状让这些理由变得更加名正言顺。但对 Verizon 而言，只要股价能够稳定，无论出现哪种结局似乎也都可以没有那么重要。

好了话不多说，让我们进入本周正题。

Verizon Media 将以 50 亿美元售出并被更名为 Yahoo：Verizon 在本周一表示，已经与私募机构 Apollo Global Management 达成交易意向，后者将以 50 亿美元的价格收购 Verizon 的媒体业务部门 Verizon Media Group。据悉，这笔交易预计于今年下半年完成。交易完成后，新的公司将被更名为 Yahoo，Verizon Media 的 CEO Guru Gowrappan 将继续在新公司中担任这一职位。而作为交易的一部分，Verizon 也将对 “Yahoo” 持有 10% 的股份。

此前，Verizon 曾斥资近 90 亿美元收购 AOL 和 Yahoo（雅虎）两大媒体品牌，并将二者整合为 Verizon Media Group（前身为 Oath）以发展其数字媒体和广告技术业务。尽管这些收购在当时并不被人看好。到了上周三，有消息传出Verizon 正考虑出售这一业务。据推测，出售的原因可能在于 Verizon Media 未能达到 Verizon 的营收预期，且 Verizon 希望将自身战略核心放在主营的网络运营商业务方面。

专访金山办公 CEO 章庆元：希望海外市场成为未来新增长点，东南亚会是优先选择地：根据金山办公提供的数据，截至 2021 年 3 月 31 日，公司主要产品（不含金山文档）月度活跃用户 (MAU) 达 4.94 亿，较上年同期增长 10.51%。其中 WPS office PC 版月度活跃用户数 1.94 亿，较上年同期增长 15.48%；移动版月度活跃用户数 2.94 亿，较上年同期增长 8.49%。而在海外，已经有超过 1 亿人使用 WPS 办公。

可以看到，海外市场如今已经在金山办公的业务中占据了不可忽视的份额。不过，对于海内和海外市场，金山办公却也有着不同的定位。章庆元指出，现阶段，金山办公最主要的业务市场还是以国内为主，“因为办公软件行业中，品牌积累是非常重要的因素。金山办公在国内已经有了 33 年的发展历史，相对于国外市场而言，金山办公的品牌在国内有着明显优势。在海外的话，我们还是处在一个积累的过程中，以追求用户数量发展和品牌积累为目标，这个跟国内是有所区别的。”

专访 Infobip 首席执行官 Silvio Kutic：规模化客户连结将成为企业出海的未来布局方向：尽管疫情的出现大大加快了企业的数字化趋势，但机遇往往也是伴随着挑战而出现。Infobip 首席执行官 Silvio Kutic 向动点出海指出，疫情的反复决定了人们的沟通更多的从线下聚集到线上，从这个角度来说，这对于企业低成本高效率地推进用户沟通其实是一个利好信号。然而利好的背后却也代表了线上沟通的需求增多，这导致了沟通场景和渠道愈发复杂、用户数据愈发庞大。这时，如何对其进行平衡就成为了企业需要慎重考量的事情。

他表示，Infobip 的作用就是系统整合这些渠道，搭建无障碍的沟通桥梁，实现企业和目标用户的精准沟通。“我们能帮助企业将客户信息整合到一个视图和空间，包括短信、邮件、推送信息、语音信息和聊天应用等。这样一来，终端用户就可以简单便捷地与自己喜欢的品牌进行互动，反之亦然。例如，过去亚洲保险有限公司员工与客户完全依靠电话或面对面的方式进行沟通，这往往有文件需要打印和张贴。Infobip 通过将其 LINE 通知服务和 SMS 渠道与他们的 CRM 整合打通帮助该公司简化了流程和信息活动，实现了保单更新流程的自动化，从而在降低成本和工作量的情况下加快了保单更新流程。”

另一方面，作为全渠道通信的全球领导者，帮助客户和合作伙伴克服复杂的消费者沟通难题也是 Infobip 另一大业务核心所在。Kutic 指出，只有深刻理解客户才能实现商业成功。这就需要企业借助正确的技术和数据工具跟上不断变化的市场需求。通过正确的数据集明确哪些产品适合客户需求，企业将得以与他们的客户保持相关性，为其提供量身定制的客户体验。尤其是对选择向海外发展业务的中国企业而言，Infobip 在海外近 10 年的经验积累和相对成熟的通信产品和服务，能够及时帮助他们处理和解决短信沟通业务中发生的各项问题。

森海塞尔将把消费者业务出售给瑞士助听器品牌 Sonova：德国音频设备品牌森海塞尔（Sennheiser）将把其消费者业务出售给瑞士助听器品牌 Sonova。Sonova 表示将继续销售 Sennheiser 品牌的产品。

森海塞尔在今年 2 月宣布，在「强大的竞争压力」下，正在为其消费者业务寻找买家。尽管该公司的消费产品在 2019 年创下了销售额记录，但其仍在亏损。Sonova 表示，交易收购价为 2 亿欧元。该交易仍需获得监管部门批准，预计于 2021 年下半年完成。

Zomato 或将对 Grofers 投资 1 亿美元：根据经济时报报道，印度外卖独角兽 Zomato 或将对当地百货电商 Grofers 投资 1 亿美元。消息人士指出，这笔投资大概率会成为 Grofers 接下来新一轮融资的一部分，而这轮融资也很有可能使 Grofers 的估值突破十亿美元、成为印度科技创投领域的下一个独角兽。

据了解，Grofers 曾在今年早些时候表示希望在 5 月份时以 SPAC 上市的方式登陆纳斯达克，并计划在此次上市中以超过 10 亿美元的估值募资 4 到 5 亿美元。不过，在接下来的新融资注入后，Grofers 有望继续保持独立。

在本次的投资传言中，有消息人士表示 Zomato 一直希望通过与相关公司的合作进军百货商品领域，而不是去亲自在这方面成立业务。这可能是本次投资的动机所在。此前，在去年 4 月份，我栏目曾报道Zomato 可能会以 7.5 亿美元的估值收购 Grofers，以对自身食品配送之外的业务进行扩张。尽管这一收购最终没能达成，但本次 Zomato 对 Grofers 的注资却也依然符合它对自身的目标。

为什么开放金融会让印尼中小企业受益？：中小企业是每一个国家经济发展的基石所在。从小吃餐饮到日常百货再到工业建材，它们出没于生活中的每一个角落，并在这些领域扎根立足。而这在印尼尤为如此。当然，在印尼，它们有一个更加别致的称号——“warungs”。

目前，印尼有超过 6400 万家 “warungs”，共计提供了 1.17 亿个工作岗位，占据当地总劳动力的 97%。根据印尼人民银行（BRI）的数据，这些中小企业为印尼贡献了 61% 的 GDP。

可以看到，中小企业在印尼经济中发挥着至关重要的作用。而除了推动这个群岛的经济增长，中小企业还通过为当地人口创造了大量的就业机会，成为了当地重要的社会包容工具。然而，随着疫情的爆发，这些助力也都陷入了困境。