叮咚买菜向美国证券交易委员会（SEC）提交了 IPO 上市申请文件。招股书显示，叮咚买菜计划在纽约证券交易所挂牌上市，摩根士丹利、美国银行、瑞士信贷等为其 IPO 承销商，股票代码为 “DDL”。

根据招股书，在 GMV（总交易额）强劲增长的推动下，叮咚买菜总营收从 2019 年的 38.801 亿元人民币增长至 2020 年的 113.358 亿元人民币（约合 17.302 亿美元）。

叮咚买菜的总 GMV 从 2018 年的 7.417 亿元人民币增长到了 2020 年的 130.322 亿元人民币（约合 19.891 亿美元），复合年均增长率为 319.2%。

2021 年第一季度，叮咚买菜营收达到 38.021 亿元人民币（约合 5.803 亿美元），GMV 达到 43.035 亿元人民币，总订单为 6970 万，月均交易用户人数达 690 万。

在 2019 年里，叮咚买菜的净亏损为 18.734 亿元人民币，而 2020 年的净亏损为 31.769 亿元人民币（约合 4.849 亿美元），净亏损率从 2019 年的 48.3% 下降至 2020 年的 28.0%。在截至 2020 年 3 月 31 日的 3 个月和截至 2021 年 3 月 31 日的 3 个月，叮咚买菜的净亏损分别为 2.445 亿元人民币和 13.847 亿元人民币（约合 2.114 亿美元），净亏损率从截至 2020 年 3 月 31 日的 3 个月的 9.4% 上升至截至 2021 年 3 月 31 日的 3 个月的 36.4%。

同时，叮咚买菜还披露了公司高管和董事的持股信息。在 IPO 之前，公司创始人、CEO 及董事梁昌霖实益持有 105502250 股普通股，持股比例为 30.3%，并拥有总表决权的 30.3%。公司所有高管和董事总共实益持有 109868169 股普通股，持股比例为 31.6%，并拥有总表决权的 31.6%。

叮咚买菜上个月完成软银愿景基金领投 3.3 亿美元 D+ 轮融资。