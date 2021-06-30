据外媒报道，印度在线教育平台 Quizizz 在今天宣布获得 3150 万美元融资。这轮融资由老虎基金领投，前雅虎联合创始人杨致远、Eight Roads Ventures、GSV Ventures、Nexus Venture Partners 等参投。有人士指出，Quizizz 目前的估值已达到 3 亿美元。

据悉，这笔最新融资将作为该公司 B 轮融资的一部分。此外，这也是 Quizizz 在今年获得的第二笔融资。 今年 3 月，这家教育科技公司在由 Eight Roads Ventures 领投的 A 轮融资中获得了1250 万美元，GSV Ventures、Rocketship VC、Nexus Venture Partners、Prime Venture Partners 等对此参投。

Quizizz 由 Ankit Gupta 和 Deepak Cheenath 成立于 2015 年，是一家主打游戏化测验及互动授课模式的在线教育平台，覆盖 CS、英语、数学、社会研究、创意艺术等一系列学科。教师和社区成员可以通过 Quizizz 为学生群体开发游戏化课程，学生群体则能够在体验过程中得到即时自动反馈而无需教师的介入。目前，该平台上有超过 2000 万个互动测验。据该公司表示，Quizizz 已进入近 12 个国家，并被美国 80% 以上的 K-12 学校所使用，月活用户达 6000 万。

Quizizz 在一份新闻稿中表示，将利用这笔最新资金扩大印度和美国的团队（美国也是 Quizizz 最大的市场地），同时也将加强在合作伙伴关系方面的投资建设，从而加速它在国际市场的扩张步伐。

值得一提的是，Quizizz 也是老虎基金在印度参投的第 6 家教育科技初创公司。其它所涉及的企业分别为Byju’s（印度目前估值最高的在线教育公司）、InterviewBit、Unacademy、Vedantu以及Classplus（于上周参投）。另一方面，作为 Quizizz 的早期投资者之一，GSV Ventures 也参与了上周对 ClassPlus 的投资。