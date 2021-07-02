IDC 中国最新发布的《IDC 中国 PC 显示器追踪报告，2021 年第一季度》显示，2021 年第一季度中国 PC 显示器市场整体出货量 755 万台，同比大幅增长 48.6%。疫情过后中国居民的消费、办公习惯发生巨大改变，智能终端协同办公、娱乐、学习等扩大了显示器的应用场景，拉动中国显示器市场规模的增长。其中，商用市场需求增长尤其明显，一方面是行业需求顺延；另一方面经济恢复带来的新增需求。从而带动一季度显示器商用市场出货 441 万台，同比增长 77.5%；消费市场出货 314 万台，同比增长 20.9%。

竞争格局稳定，供需失衡下头部企业竞争力优势明显

显示器市场 TOP5 品牌长期占据着近 70% 的市场份额。在供需失衡的市场环境下，联想凭借其强大的供应链以及下游 PC 渠道资源，一季度出货量实现翻倍增长，市场份额较去年同期增长 6.8 个百分点；AOC 作为传统显示器老牌，占据着独立显示器近 30% 的市场份额，在整体市场中排名第二；排名第三的戴尔出货量也大幅增长了 58.2%。

小尺寸产品缺货严重，21.5” 上游面板供应持续萎缩

显示器整体尺寸结构向中大尺寸方向发展。现阶段终端市场对小尺寸显示器需求热度不减，尤其是 21.5” 产品，且价格持续增长。短期来看，后进厂商 CSOT 和 HKC 积极规划 21.5” 面板的供应，弥补 BOE\LGD 等头部面板厂对 21.5” 产能的削减。长期来看，整体市场对 21.5” 产品的供应仍然持续萎缩。IDC 认为，以小尺寸为主的头部品牌厂应积极推进大尺寸产品，提升自身在高端市场的竞争力，以应对上游供应的变化。

三大因素推动 PC 显示器价格结构向千元以上迁移

PC 显示器整体市场价格段逐渐向千元以上迁移，第一季度千元以上价格段产品出货量占比突破 31.6%。主要有三大因素推动价格结构迁移：第一，驱动 IC 供应不足，原材料涨价，导致整机成本不断攀升，终端价格持续上涨；第二，尺寸结构加速升级，消费市场对中大尺寸的需求推动了整体市场的平均尺寸，带动整体均价结构的升级；第三，高分高刷高端产品加速渗透，随着消费主力群体的变化，90 后、00 后群体不仅对电竞显示器、设计师显示器有更高的要求，对商务办公显示器的分辨率、刷新率以及画质也有更深刻的感知。

IDC 认为，尽管显示器市场比较成熟，但是随着企业数字化转型以及各种智能终端的互联互通，显示器更多新的应用场景有待培育和挖掘。同时，市场也存在各种不确定性以及挑战，第一，面对 “IC 荒” 以及供应格局的剧变，品牌厂应积极巩固加强自身供应链管理；第二，价格持续上涨，势必会抑制消费市场的需求，品牌厂以及经销商应谨慎对待库存，以防价格拐点、市场需求拐点的到来；第三，新产品要做到特点突出，抓住群体用户消费属性，从细分市场突破、寻求更多市场机遇。