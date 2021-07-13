沃尔玛旗下印度电商平台巨头 Flipkart 在周一表示，已经以 376 亿美元的投后估值获得了一轮 36 亿美元的融资。这笔融资由 GIC、加拿大养老金计划投资委员会 (CPP Investments)、软银（软银愿景基金 2 号）、沃尔玛领投，卡塔尔投资局、腾讯、老虎基金等参投。

此前，我栏目曾在今年 5 月份时指出Flipkart 希望开放一轮 10 亿美元非唯一的 IPO 前融资，使其估值达到 300 亿美元。到了6 月份，其融资目标和估值分别被更新为 30 亿和 400 亿美元。现在这一消息终于得到落地。

据了解，这次融资是印度初创企业领域迄今规模最大的一笔融资。而这次新的估值也使得 Flipkart 跻身全球 10 大最具价值的电商企业之列。去年 7 月，在沃尔玛对 Flipkart 的一轮 12 亿美元融资中，该公司的估值为 249 亿美元。

值得一提的是，软银在这轮融资中重新成为了 Flipkart 的股东。软银曾在 2017 年时向 Flipkart 投资了 25 亿美元，随后在 2018 年时将其持有的 Flipkart 股权作价 40 亿美元卖给了沃尔玛，后者则在同年以 160 亿美元收购了 Flipkart。据悉，在本次的新融资中，软银向 Flipkart 提供了近 5 亿美元资金，而这也证实了此前我栏目的报道。

Flipkart 表示，它在印度已经积累了超过 3.5 亿注册用户和 30 万个卖家，这笔新的资金将被用来扩大杂货、时尚消费品等品类的业务规模，同时也将会加强其供应链和物流网络的建设。

上周，Flipkart宣布通过推出社交电商品牌 Shopsy 进军社交电商领域。该平台将提供约 1.5 亿个商品，这些商品主要来自时尚、美妆、移动设备和家居等类目，但不包括杂货类商品。该公司在当时表示，希望在 2023 年前让 2.5 亿微商群体加入 Shopsy。

根据咨询机构贝恩发布的一份报告显示，到 2025 年，印度的电商用户将达到 3 到 3.5 亿人，并由此产生 1000 到 1200 亿规模的相关 GMV。不过，面对这一快速增长的领域，当地政府机构也正考虑出台电商行业新规，加强对当地电商平台秩序及垄断方面的监管，而这很有可能会影响到 Amazon 及 Flipkart 的后续发展。目前，这些更加严格的规章条例正在公开征求意见中。