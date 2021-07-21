据外媒报道，印度外卖巨头 Swiggy 已成功完成规模为 12.5 亿美元的 J 轮融资，这轮投资由软银愿景基金 2 号和现有投资者 Prosus 领投，Accel Partners，威灵顿，Think Investments 和 Falcon Edge Captial 等参投。

通过这轮融资，Swiggy 估值将达到 55 亿美元。值得一提的是，这是软银在印度食品科技领域的首次投资。

Swiggy 是印度最大的外卖初创公司，成立于 2014 年。其业务散布在印度 500 多个城市，与超过 15 万个饭店和商店均有合作关系。除提供食品外送服务外，Swiggy 正在积极扩展多种其他业务，例如通过 Instamart 提供非食品闪送服务，Swiggy Genie 提供接送服务，Super Daily 提供每日杂货运送服务。该公司此前已在 4 月份筹集近 8 亿美元，后软银兑现承诺，为其新注入 4.5 亿美元融资。该公司在 2020 年进行了 I 轮融资，这轮融资由美团和威灵顿参投。此外，Swiggy 也曾获得过腾讯的投资。

Swiggy 此轮融资目的主要在于扩大其核心业务，与此同时，该公司通过收购和大举投资助力 Instamart 、Super Daily 和 Swiggy Genie 的发展。

而另一方面，Swiggy 的主要竞争对手 Zomato 也已于上周成功筹集 13 亿美元，即将准备上市。

此前，软银曾宣布将在年底前通过愿景基金 2 号向印度投资 40 亿美元。如本栏目曾指出，今年以来，软银对印度拥有高增长规模的公司表现出了格外强烈的兴趣。而事实也的确如此。该公司于上周向沃尔玛旗下电商巨头 Flipkart 投资近 5 亿美元，印度企业服务 SaaS 平台 Whatfix 于今年 6 月获其 9000 万美元融资。同时，印度金融科技公司 Zeta、社交电商平台 Meesho 和 B2B 电商平台 OfBusiness 在该公司注资后纷纷成功获得独角兽身份。此外，据报道，软银还将投资教育科技初创公司 Unacademy。

编译：付颖