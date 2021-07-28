外媒报道，印尼估值最高的科技初创公司 GoTo 正与投资方洽谈，准备在印尼和美国双重上市之前，融资 10 至 20 亿美元。而在 GoTo 完成这轮融资后，其估值将达到 250 亿至 300 亿左右。知情人士表示，这一洽谈正在进行中，所涉及的筹款细节在后续或许会发生一些变化。GoTo 拒绝对此置评。

GoTo 由印尼共享出行独角兽 Gojek 和当地电商独角兽 Tokopedia 在五月合并而成。Gojek 在当时表示，GoTo 将承载双方的的既有业务优势，即 Gojek 在共享出行、按需配送、金融服务以及 Tokopedia 的电商业务，成为一个全球唯一且高度互补的生态系统。

据悉，GoTo 计划今年在印尼证券交易所进行 IPO，然后再寻求在美国上市。它的最后估值约为 180 亿美元。

自去年以来，SPAC 上市的方法愈发受到资本市场的青睐。在东南亚，继 GrabPropertyGuru 计划通过 SPAC 在美国上市后，GoTo 也将紧随其后。而淡马锡旗下的投资机构祥峰控股（Vertex Holdings）正考虑在新加坡交易所进行一起 SPAC 上市，这或许将使其达成新交所的首例 SPAC 上市。

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