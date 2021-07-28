据外媒报道，印尼估值最高的科技初创公司 GoTo 正与投资方洽谈，准备在印尼和美国双重上市之前，融资 10 至 20 亿美元。而在 GoTo 完成这轮融资后，其估值将达到 250 亿至 300 亿左右。知情人士表示，这一洽谈正在进行中，所涉及的筹款细节在后续或许会发生一些变化。GoTo 拒绝对此置评。

GoTo 由印尼共享出行独角兽 Gojek 和当地电商独角兽 Tokopedia 在五月合并而成。Gojek 在当时表示，GoTo 将承载双方的的既有业务优势，即 Gojek 在共享出行、按需配送、金融服务以及 Tokopedia 的电商业务，成为一个全球唯一且高度互补的生态系统。

据悉，GoTo 计划今年在印尼证券交易所进行 IPO，然后再寻求在美国上市。它的最后估值约为 180 亿美元。

自去年以来，SPAC 上市的方法愈发受到资本市场的青睐。在东南亚，继 Grab 和 PropertyGuru 计划通过 SPAC 在美国上市后，GoTo 也将紧随其后。而淡马锡旗下的投资机构祥峰控股（Vertex Holdings）正考虑在新加坡交易所进行一起 SPAC 上市，这或许将使其达成新交所的首例 SPAC 上市。