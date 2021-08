8 月 12 日, 跨平台解决方案的全球领导者 Parallels ,近日宣布推出 Parallels® Desktop 17 for Mac 。该产品是这一强大解决方案的最新版本,可在搭载 Apple M1 和 Intel 芯片的 Mac 计算机上运行原生 Windows 应用程序。Parallels Desktop 17 for Mac 现已适用于两种架构,针对备受期待的 Windows 11 和 macOS Monterey 操作系统进行了优化,可带来卓越的速度提升和图像效果改进,包括增强的 Windows 游戏体验,以及更好的资源管理和可视性。Parallels Desktop 17 for Mac 使用户能够在 Mac 上比以往更流畅快速地运行 Windows 应用程序。

Parallels 工程和技术支持团队高级副总裁 Nick Dobrovolskiy 表示:“在基于 Apple M1 的 Mac 上无缝运行 Windows 10 应用程序方面取得的突破,只是 Parallels Desktop for Mac ‘提升用户在 Mac 设备上运行虚拟机体验’ 的新篇章的开始。Parallels Desktop 17 for Mac 能继续提高 Intel 和 Apple M1 Mac 计算机的性能和稳定性,并提供创新、易于使用的功能,为用户提供有史以来最出色的 ‘在 Mac 上运行 Windows’ 的体验。凭借与 Apple 公司的合作,我们很高兴打造出世界上首台在搭载 Apple M1 芯片的 Mac 上运行的 macOS Monterey 虚拟机原型。”

Parallels Desktop 17 for Mac 新增以及提升的亮点功能:

全新功能 – 专为 macOS 12 Monterey 和 Windows 11 设计:在 Parallels Desktop 17 中, 用户可以把 macOS Monterey 用作主机和来宾操作系统 (OS),并且会针对 Windows 11 进行优化,上述两个新操作系统预计会在今年晚些时候发布。不妨先睹为快,通过 Parallels Desktop 17 安装助手将备受期待的 macOS Monterey 和 Windows 11 预览版安装到虚拟机 (VM) 中。

增强功能 – 不容错过的速度和性能更新:目前在搭载 Apple M1¹ 和 Intel 芯片的 Mac 上使用 Parallels Desktop 17 运行应用程序,运行速度更快,效率更高。可见的性能提升包括:

在所有支持的 Mac 计算机上:

Windows、Linux 和 macOS 恢复速度最高提升 38%

OpenGL 图形执行速度最高提升 6 倍

Windows 中 2D 图形处理速度最高提升 25%

在搭载 Apple M1 芯片的 Mac 计算机上:

Windows 10 on ARM Insider Preview 启动速度最高提升 33%

Windows 10 on ARM Insider Preview 磁盘性能最高提升 20%

DirectX 11 显卡性能最高提升 28%

在搭载 Intel 处理器的 Mac 计算机上:

macOS Big Sur(和更新版本)虚拟机上的网络性能最高提升 60%

全新功能 – 显示驱动程序增强 Windows 游戏体验:Parallels Desktop 17 显示驱动程序经过改善,可以提供更加流畅的 Windows UI 响应和同步视频播放体验。新驱动程序可提高 2D 动作平台游戏的帧率,包括 Foregone、Smelter 和很多其他游戏,以提供更好的体验。

全新功能 – 针对 Apple M1 Mac 的强大功能:借助 Parallels Desktop 17,Windows 10 可识别 Mac 的电池状态,并在 Mac 电量不足时启用节电模式。新的虚拟 TPM 芯片使 Windows 10 和 Windows 11 能够通过 BitLocker 和安全启动来实现更高级别的数据保护。在 Linux 虚拟机中,使用本机驱动程序可享受多声道音频体验和音频插孔状态检测。对动态分辨率提供支持,在窗口化视图模式下使用 Linux 虚拟机更为方便:调整虚拟机窗口的大小,Linux 将自动刷新,以显示匹配的分辨率。

增强功能 – 融合模式改进:融合 (Coherence™) 模式是用户长期以来最喜欢的功能,目前 80% 的 Parallels Desktop 用户都在使用该模式,可以无缝并排运行 Windows 和 Mac 应用程序,而不用看到 Windows 桌面。由于所有 Windows 关机、更新和登录屏幕都已实现窗口化,用户现在可以享受无隔离感的操作过程,最大限度地减少干扰,进而保持专注和高效。

全新功能 – 自动资源管理器:用户现在可以体验自动资源管理器,以获得对虚拟机上 Mac 硬件设备资源情况的评估和建议,确保随时都能达到最佳性能。

增强功能 – 在 Windows 和 Mac 之间无缝拖放内容:用户现在能够在 Mac 和 Windows 应用程序之间无缝拖放任何文本或图像,包括在 Windows 应用程序和 macOS Monterey Quick Note(可用后)之间进行拖放。

增强功能 – USB 设备的高级体验和支持:为了回应用户对 USB 设备与虚拟机兼容性的反馈,Parallels Desktop 17 for Mac 现已支持 USB 3.1,用户能够使用外接 USB 存储设备 4,并且可以在 Parallels Desktop 界面中看到熟悉的设备名称,能够更轻松快速地断开或连接想要的设备。

增强功能 – 更好地控制磁盘空间:虚拟机(尤其是虚拟机快照)会占用大量磁盘空间,用户现在可以在 Parallels Desktop 17 中发现其虚拟机快照占用了多少磁盘空间,并对 Parallels Desktop 17 中 Mac 的磁盘空间使用情况做出明智决策。

Parallels Desktop 17 for Mac Pro Edition:

Parallels Desktop Pro Edition 旨在为 Parallels Desktop 高级用户、开发人员和 IT 专家提供最有价值的使用体验,是 Parallels 最受欢迎的在售版本。此版本在提供标准 Parallels Desktop 17 for Mac 所有功能的基础上,还有以下这些额外功能:

全新功能 – 轻松将链接克隆转换为独立的虚拟机:为响应用户的需求,Parallels Desktop 17 for Mac Pro Edition 只需单击两次即可通过链接克隆创建独立的虚拟机。

增强功能 – 改进的 Visual Studio 插件:适用于 Visual Studio 的 Parallels Desktop 插件设计用于在独立虚拟机中调试代码,该插件现在已支持搭载 Apple M1 芯片的 Mac。此外,Visual Studio 2019 的插件安装流程现在更为简化。

Parallels Desktop 17 for Mac Business Edition:提供专门针对企业环境的基本功能,并在 Pro 版本的基础上增加了更多功能,包括:

全新功能 – 对任何 Mac 配置企业虚拟机:业务管理员现在可以将预配置的 Windows 虚拟机集中提供给搭载 Intel 和 Apple M1 芯片的混合 Mac 机群。IT 经理现在可以在 Parallels My Account 中为 Intel 和 Apple M1 Mac 指定下载链接和说明,Parallels Desktop 将自动为每个员工下载合适的系统镜像。

全新功能 – 使用单个软件包在多架构的 Mac 机群上部署 Parallels Desktop:Parallels Desktop 17 适用于两种架构,只需创建一个大规模的部署包,就可以供基于 Intel 和 M1 的 Mac 一起使用。有了这个新选项,使用 Mac 管理工具 (Mac Management tools) 和自助服务门户 (Self-Service Portal) 部署 Parallels Desktop 就非常简单了。

全新 – Parallels Toolbox 5 for Mac & Windows 的新增工具

Parallels® Toolbox 包含在 Parallels Desktop 订阅中,最新版本中推出了五款新工具。聚焦于 Window、转换文本、识别文本、条形码阅读器和条形码生成器现已添加到 Parallels Toolbox 的 30 多款日常实用工具库中。

发售计划与定价

Parallels Desktop 17 for Mac、Parallels Desktop 17 for Mac Pro Edition 和 Parallels Desktop 17 for Mac Business Edition 都可在基于 M1 和 Intel 的 Mac 上提供最佳体验,可以从 parallels.cn/desktop 或从全球授权经销商处购买。Parallels Desktop 的订阅包括免费配套的 Parallels® Access 6.5 以及 Parallels Toolbox 5 for Mac & Windows 订阅。

建议零售价

Parallels Desktop 17 for Mac

1. 升级至永久许可证 – 358 元

2. 新订阅 – 498 元/年

3. 新永久许可证 – 698 元

Parallels Desktop for Mac Pro Edition

从任意版本升级 – 358 元/年

新订阅 – 698 元/年

Parallels Desktop for Mac Business Edition

698 元/年