经 BEYOND 国际科技创新博览会(以下简称 BEYOND Expo)组委会综合考虑,现决定将 BEYOND Expo 延期至 2021年 12 月 2 日-4 日举行,地点仍然定于澳门威尼斯人金光会展中心。特此公告。

BEYOND Expo 组委会非常感谢您的信任和耐心等待,对于大会延期举办为您带来的不便深表歉意。在过去的两周,组委会的筹备工作一直在有条不紊进行中,在综合考虑各方意见后,组委会决定第一时间确认并发布新的举办时间,以便于参与企业和参会者提早安排赴澳门签注和行程计划。

我们也非常期待为全球科技创新者带来更好的参会经历和更加精彩的展会内容。BEYOND Expo 最新的日程安排及参展企业、与会嘉宾、论坛信息、会议手册等相关信息也将择日陆续发布,我们期待有更多的优秀企业可以参与 BEYOND Expo,共同见证这场科技盛会。我们再次诚挚邀请您莅临现场参与本次盛会,齐聚澳门共襄全球科技创新盛事。

最后再次感谢您的支持和关注,我们 12 月澳门见!

更多信息请登录官网获取 www.beyondexpo.com

BEYOND 国际科技创新博览会组委会

2021 年 8 月 20 日