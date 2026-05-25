《GTA 6》太大反而对所有人都不好

上周，发行商 Take-Two Interactive 做了一件对上市公司来说再正常不过的事情：为投资者举办一场财报电话会议。

但由于 Take-Two 旗下拥有今年 11 月即将发行《GTA 6》的 Rockstar Games，而且这款游戏已经有一年多没有任何新消息了，这场财报电话会议竟演变成重大新闻事件。

普通人都在日程表上专门腾出时间来收听这场会议。在电话会议召开前的几周里，人们纷纷猜测可能会宣布什么消息：也许会宣布延期！，许有新预告片，也许会开启预购……

客观来讲，这简直太离谱了。在游戏行业，从来没有人——尤其是 Rockstar——会把重大的公关节点定在财报会议这种场合。这些会议通常是公司高管跟投资者谈论财务数据、吹嘘销售业绩，有时甚至是发布坏消息的地方。财报会议绝非面向消费者、用来发布史上最大型娱乐产品最新动态的首发阵地。

那么，我们到底等来了什么？我们等来了施特劳斯·泽尔尼克（Strauss Zelnick）。作为一家游戏公司 CEO，他做得还不错，但他终究只是个生意人，而且他还不在 Rockstar Games 上班（是 Rockstar 在为他打工）。泽尔尼克告诉我们，《GTA 6》的发售日期依然没变；他告诉我们，未来某个时候会发布另一支预告片；他还告诉我们，他预计《GTA 6》能赚很多钱。（Take-Two 预计本财年的总收入将达到 80 亿美元。）

这还用他说嘛……

那么，媒体记者和 GTA 粉丝们关注这场财报电话会议有错吗？

其实不然。这些消息听起来不太像什么大新闻，但它们确确实实是新闻。因为关于《GTA 6》的信息真空实在是太彻底了，人们对其期待过高，而且它所牵涉的利害关系也过于重大——这不仅关乎 Rockstar 和 GTA 玩家，更关乎整个游戏行业。

没人想与《GTA 6》正面硬刚，但所有人都希望它能大获成功。整个行业和玩家社区都在指望它能成为一剂急需的强心针：想要推销主机的平台方；为这些主机开发游戏的发行商和开发者；急需流量、苦苦挣扎的媒体（比如我们动点科技）；还有那些渴望在这个世代能有一款游戏——哪怕就这么一款——能让人感觉到“未来已来”的玩家……所有人都在指望着它。

对于一款游戏来说，要承受的压力实在太大了，即便它是世界上最大牌、历经 14 年打磨的游戏。我很少同情 Rockstar，但我确实有点心疼那些每天屁股粘在板凳上的开发者们。他们只是想踏踏实实做出一款超酷电子游戏，而全世界却因为一个穿西装的生意人对着另一群穿西装的投资人说了几句话，就彻底陷入了疯狂。

在某种程度上，Rockstar 极其低调的公关策略让我们陷入了“信息饥荒”，从而一手造成了如今局面。但我真的没法因此去指责这家工作室，因为这种做法制造了稀缺感、兴奋感和大事件氛围，同时也为玩家保留了探索发现的快感。我敢肯定，如果其他开发者知道自己的游戏无论怎样都能卖出上亿份，他们全都会这么干。

所以这怪不得谁，我想这也没什么坏处，毕竟这只是一些电子游戏新闻罢了。但我确实担心，漫长的等待、极高的期望，以及所有人对这款游戏近乎狂热的投入度，可能会让即便是在交产出佳作方面保持着近乎完美记录的 Rockstar，也难以满足人们的期待。

而我真的不敢想象，如果这款游戏没能达到预期，局面最终会变成什么样。