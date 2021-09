根据祥峰投资(Vertex Ventures)东南亚及印度地区管理合伙人 Ben Mathias 所提供的数据,到目前为止,东南亚初创生态领域在今年已经实现了 12 亿美元规模的退出价值。相比之下,2020 年全年为 20 亿美元。因此,在他看来,这是一个非常明显的信号——东南亚正在成为一片更加闪耀的投资目的地。

Matthias 在另类资产调研机构 Preqin 于近日所举办的 “东南亚另类资产网络研讨会”(Alternative Assets in Southeast Asia Webinar)上表示,“现在,大量资本正在向东南亚涌入。仅在今年这里就达成了 377 笔交易,总交易规模超过 100 亿美元。”

而在 Preqin 于 8 月份发布的《亚太地区另类资产报告:东南亚篇》(Alternative Assets in Asia Pacific: Southeast Asia)中,Preqin 发现,2020 年期间,尽管疫情对融资活动起到了一定的阻碍,但它也在另一个层面上以破纪录的速度加快了当地数字化进程的步伐。从这一点出发,对未来希望在该地区发现新兴机遇的投资人士们来说,疫情并不仅仅只带来了负面影响。

Preqin 指出,“随着疫情在全球范围逐渐成为一种常态化现象,我们预计融资活动将会在今后得以恢复。事实上,截至今年 7 月份,今年的融资活动(21 亿美元)就已超过了去年全年的低迷水平(14 亿美元)。这表明,今年以来,这里的资本环境正在向好发展,一个更加活跃的投资迹象正在东南亚出现。”

Heang Chhor 是总部位于新加坡的风投机构 Qualgro 的创始人兼管理合伙人。在本次的网络研讨会上,Chhor 表示,东南亚地区需要有更多的资本进入,从而推动其中企业技术水平的发展,催生出更多的有成长前景的初创公司。

他说到,“如果我们能够实现退出,这些资本就有进来的机会。在众多证券交易所,尤其是新加坡交易所(SGX)的支持下,东南亚地区可以在退出方面做到更好。但我们(资本机构)也应当更加努力,去寻找一种更有效的方法支持东南亚的企业家或者科技公司。”

一般意义上来说,交易规模是关乎东南亚投资退出数量的关键。不过,当地早期投资市场的发展也仅仅是在过去的近 10 年里才获得一定的关注,让那些国际风投机构得以在这里扎根驻足。当然,那些拥有雄厚资本的企业的风投部门也在东南亚发挥了巨大作用。它们不仅积极支持当地的新兴初创企业,同时也会去战略性地收购那些有潜力的初创公司。

不可否认,与北美和欧洲等更大更成熟的资本市场相比,东南亚的市场在深度和流动性上存在着不足之处。然而,TAEL Partners 联合创始人兼副首席执行官 Loong Mei Yin 却表示,新交所于本月初所发布的SPAC 上市框架让她对未来充满信心。

她指出,“这这将为风投行业提供一个良好的参与渠道和退出框架。不过,被引入的企业要具有足够的成熟度,以契合公开市场的需求。这一点也会是十分重要。”

Mathias 对此表示赞同,并随后补充道,“(SPAC 上市能否成功达成的)另外一些因素也在于,‘这些 SPAC 企业能不能收购到优秀的初创公司’ 或者 ‘在找到合适的目标后,SPAC 企业们是否可以在合并后维系后者的价值’···并非所有公司会去选择与 SPAC 合作。正如我们所看到的,Bukalapak决定在印尼证券交易所上市。Traveloka 则暂停了SPAC 的路线,而是考虑以常规方式登陆纳斯达克。”

他进一步表示,“现阶段,SPAC 企业需要受到足够的监管,并能够去找到合适的合并目标。同时,发起人的水平也会是另一个关键因素。接下来的几个月将会十分重要,因为东南亚有 4 家企业即将在年底前进行 SPAC 上市。如果这些企业得以成功,SPAC 将会继续成为资本退出时的另一个良好替代选项。”

SPAC 上市的故事仍在东南亚继续书写。随着 GoTo选择常规的 IPO 方式进行上市,它的新加坡同行 Grab 正计划在今年年底在纳斯达克 SPAC 上市。

与此同时,过去的几周里,AEI CapForce II Investment Corp和Kairous Acquisition Corp Ltd这两家马来西亚 SPAC 公司因计划在美国上市也逐渐受到广泛关注。此外,在加入了超级应用(Super App)大战后,马来西亚廉价航空公司亚航集团(AirAsia)也正在考虑推进其数字部门 AirAsia Digital 的 SPAC 上市计划。

注:本文发布于TechNode Global,原标题为《Southeast Asia growing as investment destination, with $1.2B in exit value thus far》,原作者为STEPHANIE FRANCES AUGUSTIN,动点出海经编译后发布。