9 月 17 日，一加手机宣布推出全新拍照模式——一加哈苏 XPan 模式。一加哈苏 XPan 模式是一加影像团队和哈苏共同调校，让一加 9 系列手机完美复刻了哈苏颠覆之作 XPan 相机的拍摄体验，为用户带来电影级别超宽幅画面比例的照片模式，并保留了经典的黑白胶片摄影体验。此次一加哈苏 XPan 模式将于 9 月 17 日下午正式陆续更新，一加 9 系列（9&9 Pro）的用户可通过手机上的 OTA 系统更新。

作为一家拥有近百年历史的相机和镜头制造商，自 1962 年以来，哈苏与美国宇航局进行合作，随行记录了人类首次登月的全过程。1998 年，哈苏发布了哈苏 XPan 相机，它是哈苏划时代的颠覆之作，因宽画幅拍摄带来的强烈电影感闻名于世，深受专业摄影师和摄影爱好者喜爱，也成为了哈苏经久不衰的传世相机之一。如今，一加影像团队和哈苏相机团队共同研发出全新的一加哈苏 XPan 模式，它融纳了哈苏 XPan 相机的经典元素和亮点，让经典焕发出新的生命力。

为了将哈苏 XPan 相机的体验更好地放进手机，让每一次摄影都更具仪式感，一加哈苏 XPan 模式对哈苏 XPan 相机的取景框进行了完美复刻。在一加哈苏 XPan 模式下，取景界面采用 65：24 比例，即 2.7：1 左右，它拍摄的宽画幅比例照片就像超宽幅电影中的画面，这种独特的画幅比例，能为用户带来更多创作的空间，提升社交网络分享的趣味性。

哈苏 XPan 相机是胶片时代的产物，每一张照片的产出都要经历 “拍照-负片-冲洗-显影” 的过程。在一加哈苏 XPan 模式下，当用户按下快门的瞬间，定格的画面会呈现与实际景物明暗相反，颜色互补的底片效果。一加希望通过还原负片显影的体验，让用户感受到胶片冲洗的仪式感。

一加哈苏 XPan 模式取景框

当用户启动一加哈苏 XPan 模式，相机画面默认黑白色彩，它还原了 XPan 相机上的经典黑白胶片影调和风格，带来舒适高级的画质表现。在一加哈苏 XPan 模式下，用户也可以进行正常色彩的拍摄，在一加哈苏自然色彩优化的加持下，拍出画面细腻、色彩自然的照片。

一加哈苏 XPan 模式提供了 30mm 和 45mm 两个焦段，其中 30mm 焦段适合大场景、大风光的记录；45mm 焦段则更适用于街道、人像、小品等拍摄。30mm 及 45mm 焦段对应的是哈苏 XPan 相机的两颗经典镜头，能够满足用户更多的影像创作需求。

今年 3 月，一加手机宣布与哈苏达成战略合作，共同打造了一加 I 哈苏手机影像系统，并在一加 9 系列上得以应用。一加 9 系列全面融入哈苏对色彩、影像品质的极致追求，为用户带来更专业、更细致、更具故事感的拍照体验。除此之外，一加 9 系列具备全面优秀的旗舰级产品力，凭借顶级的屏幕素质，全面强悍性能，一经推出便受到市场、媒体的一致好评，被称为 “影像机皇”，更是取得首销 10 秒全网销售额破 3 亿的卓越成绩。