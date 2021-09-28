据多家外媒报道，印度外卖巨头 Swiggy 正在洽谈一轮5到8亿美元的融资。消息人士表示，在这次的融资计划中，Swiggy 的估值将超过 100 亿美元，Invesco 或将参与这轮融资的领投（或共同领投），其现有投资者软银（愿景基金 2 号）、Prosus Ventures、Falcon Edge Capital 可能会继续加入参投。

消息人士称，谈判目前正值中期阶段，具体条款内容或许会在今后发生变化。Swiggy 暂未对此消息置评。但也有人士指出，考虑到 Zomato 近86 亿美元的上市前估值，Swiggy 的新一轮估值是合理的。据量数 AI发布的数据显示，截止至 2021 年第一季度，Swiggy 和 Zomato 的市场份额几近相当，分别为 44% 与 43%。

今年 7 月份时，Swiggy 宣布完成规模为 12.5 亿美元的J 轮融资。这轮由软银和 Prosus 领投的融资使得该公司估值达到 55 亿美元，而此次也是软银在印度食品科技领域的首次投资。值得一提的是，Swiggy 此前也曾获得过美团和腾讯的投资。

回到本次融资传言，消息人士指出，Swiggy 之所以能够获得高于 Zomato 估值的原因在于，除外卖配送业务外，前者在杂货配送方面有着领先优势（其业务线名称为 Instamart 和 Supr Daily），而 Zomato 目前并未有直接的杂货配送业务。不过，Zomato 在 7 月份时也曾表示，计划在未来几个季度内重启其杂货配送服务，而该公司也在随后（次月）对印度杂货配送平台 Grofers 投资了 1 亿美元。

另一方面，如果 Swiggy 本次的融资计划顺利达成，该公司也将成为印度的第三家 “十角兽”。另两家分别为 Byju’s 和 Paytm，二者估值分别为168.7亿美元和160亿美元。另一家将加入这一行列的当地初创公司则很有可能是Oyo。该公司在最近一次融资中的估值达到 96 亿美元左右，并正计划最快于本周开启募资规模为 10 到 12 亿美元、估值达 120 亿美元的 IPO。