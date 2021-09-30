据外媒报道，印度 B2B 电商平台 OfBusiness 已于近日获得了 2 亿美元左右的 F 轮融资。这轮融资由老虎基金领投，现有投资者软银（愿景基金 2 号）和 Falcon Edge Capital 等参投。融资后，OfBusiness 的估值达到 30 亿美元，较上轮融资时的估值呈现翻倍增长。

有消息人士指出，在本次融资中，老虎基金提供了 1.5 亿美元并获得了 OfBusiness 近 5% 的股份，软银则同 Alpha Wave 一起提供了 4300 万美元。

此前，在软银的领投下，OfBusiness 于今年 7 月份末获得了一笔 1.6 亿美元的融资（其中软银提供了 1.5 亿美元，其余部分由 Falcon Edge Capital 和 Matrix Partners 提供）。随着这轮融资的注入，OfBusiness 的估值也翻倍增长至 15 亿美元，并因此顺利进入独角兽阵营。而在今年 4 月份时，OfBusiness 获得了一笔 1.1 亿美元的融资，这笔融资由 Falcon Edge Capital领投。当时，OfBusiness 在这轮融资中的估值为 8 亿美元。

OfBusiness 计划通过这笔最新融资扩大公司在印度的业务规模，完善原材料供应链方面的水平。此外，该公司也表示希望通过本次融资提升其在信贷业务线上的建设。

OfBusiness 成立于 2015 年，主要通过其业务平台为制造和基建领域的企业提供原材料采购及信贷服务（针对年营业额超 300 万美元的中小企业）。据悉，OfBusiness 的信贷业务 Oxyzo 已获得 NBFC 牌照。截止至今年 7 月份，Oxyzo 提供的贷款规模已达 2.2 亿美元。除此之外，该公司也在通过旗下名为 BidAssist 的平台为企业提供营销服务。

据了解，OfBusiness 在印度拥有 14 个办事处，共计拥有 620 名员工，年销售额达 15 亿美元，近 3 年多以来一直在实现盈利。值得一提的是，该公司创始人曾在今年透露，OfBusiness 也正在为未来两年内的 IPO 进行准备。

今年以来，印度 B2B 电商领域异常火热。目前该领域中的 4 家独角兽企业中有 3 家均为今年内新晋，分别为 Moglix、Infra.Market以及本文主角OfBusiness（另一家为 Udaan，其独角兽轮融资于 2018 年完成）。而在上周，Udaan 表示将以发放 NCD 的形式筹集 200 亿卢比的资金，其中已经有 670 万美元的部分正在进行中。

另一方面，包括本次的 OfBusiness 在内，老虎基金今年在印度已经投资了超 20 家初创公司。其中，有 12 家已经成功晋升独角兽企业，分别为 Chargebee、Sharechat、Gupshup、Infra.Market、Innovaccer、CRED、Groww、Urban Company、BharatPe、OfBusiness、Apna、Vedantu，而第 13 家Spinny也将在不久后加入这一阵营。