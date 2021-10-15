2021 年的智能手机出货量预测下调至 14 亿部，同比增长 6%。

此前，Counterpoint 预测全球智能手机出货量增长 9%。

增长预测下调主要由于半导体供应的短缺。

根据 Counterpoint Research 最新的全球智能手机季度出货量预测报告，2021 年智能手机出货量预计全年仅有 6% 的同比增长，达到 14.1 亿部；Counterpoint 此前预测 2021 年智能手机出货量增长率为 9%，约为 14.5 亿部。

在 2020 年疫情对市场造成严重冲击后，智能手机行业原本预计今年会出现强劲反弹。智能手机厂商从去年年底开始加大零部件订单，消费者在 2020 年未被满足的需求推动了今年一季度市场的增长。然而，一些智能手机 OEM 和销售商表示，他们 2021 年二季度关键元器件订单仅被满足了 80%，并且三季度情况变得更糟。另外，一些智能手机制造商也表示，他们元器件订单也仅仅被满足了 70%，供应短缺对生产造成了许多问题。Counterpoint Research 认为 90% 的行业玩家将会受到影响，这对 2021 年下半年的出货量造成冲击。

自 2020 年四季度以来，半导体短缺的问题一直困扰着市场，但智能手机行业在 DDI 和 PMIC 等元件短缺的情况下仍能实现增长。增长主要得益于手机厂商供应链管理和元器件库存管理的加强，包括提前储备如应用处理器（AP）以及相机传感器等元器件，这些元器件的价值通常比 DDI 和 PMIC 要高。

尽管代工厂已满负荷运转了几个季度，但半导体短缺情况仍在继续，智能手机行业也仍会受到影响。手机厂商元器件库存也即将消耗殆尽，补库存的过程仍然遇到困难。

AP 是智能手机最关键的元器件之一，AP 的短缺是由于新建晶圆厂产量较低所引发的。但这种供应短缺的情况或将持续下去，引起全行业范围内的连锁反应。像高通和联发科这样的 AP 供应商，他们产品出货依赖于这些芯片代工厂，工厂的制造问题会导致处理器供应减少，最终会影响智能手机 OEM 产品出货。

Counterpoint Research 的研究总监 Tom Kang 评论说：” 半导体的短缺将影响到整个行业中所有的品牌。三星、Oppo、小米都受到了影响，我们正在下调我们的预测。不过，苹果似乎是最有韧性的，该公司受 AP 短缺情况的影响最小”。